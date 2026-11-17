An der Wall Street gibt es kaum eine Aktie, bei der sich die Analysten so einig sind. Laut den von 24/7 Wall St. ausgewerteten Daten stufen 3 Analysten die Take-Two Aktie mit „Strong Buy“ ein, 25 mit „Buy“ und nur einer mit „Hold“ – eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 283,93 Dollar, der Datendienst TipRanks kommt auf 290,50 Dollar. Gemessen am Kurs von rund 205 Dollar am Dienstag wäre das ein Abstand von rund 38 Prozent. Gleichzeitig notiert die Take-Two Aktie gut 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 265,94 Dollar. Die Frage für Anleger lautet: Wer hat recht – die optimistischen Analysten oder der skeptische Markt?
Take-Two Aktie Prognose: Analysten sehen bis zu 330 Dollar – wie viel Kursfantasie steckt nach dem GTA-VI-Start wirklich in der Aktie?
28 von 29 Analysten raten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt rund 38 Prozent über dem aktuellen Kurs. Doch die Take-Two Aktie notiert zwei Tage vor dem GTA-VI-Start rund 20 Prozent unter ihrem Jahreshoch. Die große Prognose-Analyse: Kursziele, Gewinnschätzungen, Szenarien für 2027 und was GTA Online für die langfristige Bewertung bedeutet.
Die Kursziele
Was die Analysten der Take-Two Aktie zutrauen
Das höchste Kursziel stammt von Omar Dessouky, Analyst der Bank of America. Er stuft die Take-Two Aktie mit „Buy“ ein und sieht sie bei 330 Dollar – nachdem er sein Ziel zuvor von 368 Dollar gesenkt hatte. Die Schweizer Bank UBS nahm ihr Kursziel nach den Quartalszahlen am 10. November von 300 auf 295 Dollar zurück, bleibt aber bei „Buy“. Morgan Stanley bewertet die Aktie seit Mai mit „Overweight“ und einem Kursziel von 280 Dollar, Piper Sandler nahm die Beobachtung im Juni ebenfalls mit „Overweight“ und 280 Dollar auf. Wichtig für die Einordnung: Mehrere Häuser haben ihre Ziele nach dem schwächeren zweiten Quartal leicht gesenkt, an ihren Kaufempfehlungen aber festgehalten. Alle genannten Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
GTA VI ist erst der Anfang.
Die Treiber
Woran sich die Prognose für 2027 entscheidet
Kurzfristig zählt vor allem eine Zahl: Für das Launch-Quartal von Oktober bis Dezember erwartet Take-Two Buchungen von 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar, nach 1,76 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Analystenkonsens lag laut boerse-global mit 3,51 Milliarden Dollar bereits am oberen Ende. Die Gewinnschätzungen für das Quartal sind in nur einer Woche deutlich gestiegen. Jefferies rechnet nach den starken Vorbestellungen mit GTA-VI-Verkäufen am oberen Ende einer Spanne von 40 bis 50 Millionen Exemplaren im laufenden Geschäftsjahr. Konzernchef Strauss Zelnick lehnte eine Anhebung der Prognose vor dem Start dennoch ab: Man wolle den Erfolg nicht vor dem Ereignis verkünden. Das schafft Raum für positive Überraschungen.
Die Szenarien
Drei Prognosen für die Take-Two Aktie
Bull-Case: Der neue Rekord
GTA VI übertrifft die Erwartungen, Take-Two hebt die Jahresprognose im Februar an, und GTA Online entwickelt sich zur dauerhaften Einnahmequelle. In diesem Fall rücken die Kursziele der optimistischsten Häuser wie BofA in den Blick.
Base-Case: Plan erfüllt
Take-Two liefert die angekündigten 8 bis 8,2 Milliarden Dollar Buchungen. Die Aktie dürfte sich dann am Analystendurchschnitt orientieren, der Weg dorthin hängt aber stark vom Gesamtmarkt ab.
Bear-Case: Sell the News
Schwächere Wertungen, technische Probleme oder enttäuschende erste Verkaufszahlen könnten Gewinnmitnahmen auslösen. Hinzu kommen Schwächen bei NBA 2K und im Mobile-Geschäft, die die laufenden Einnahmen belasten.
Das große Bild
Warum die eigentliche Prognose erst 2028 beginnt
Der Verkaufsstart ist nur der erste Akt. Über die langfristige Bewertung der Take-Two Aktie entscheidet, was danach kommt.
Wie unsicher die Zukunft trotz aller Euphorie ist, zeigen die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2028: Laut 24/7 Wall St. reichen sie von 3,04 bis 11,05 Dollar je Aktie, der Durchschnitt von 15 Analysten liegt bei 5,98 Dollar. Diese enorme Spanne spiegelt die zentrale offene Frage: Wie stark wird GTA VI über Jahre hinweg Geld verdienen? Beim Vorgänger GTA V gelang dies über mehr als ein Jahrzehnt – mit über 235 Millionen verkauften Exemplaren und dem Online-Modus als Geldmaschine. Hinzu kommen die später erwartete PC-Version und mögliche Preisanhebungen. Gelingt ein ähnlicher Erfolg, erschiene das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 31 auf Basis der erwarteten Gewinne in einem anderen Licht – gelingt er nicht, wäre es anspruchsvoll.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie Prognose
Welches Kursziel haben Analysten für die Take-Two Aktie?
Laut 24/7 Wall St. liegt das durchschnittliche Kursziel bei 283,93 Dollar, das höchste bei 330 Dollar (Bank of America). Es handelt sich um Einschätzungen der Häuser, nicht der Redaktion.
Wie viele Analysten empfehlen die Take-Two Aktie zum Kauf?
28 von 29 Analysten stufen die Aktie mit „Strong Buy“ oder „Buy“ ein, einer mit „Hold“.
Wann legt Take-Two die nächsten Zahlen vor?
Der Bericht zum dritten Geschäftsquartal mit dem GTA-VI-Start wird Anfang Februar 2027 erwartet.
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