Welches Kursziel haben Analysten für die Take-Two Aktie?

Laut 24/7 Wall St. liegt das durchschnittliche Kursziel bei 283,93 Dollar, das höchste bei 330 Dollar (Bank of America). Es handelt sich um Einschätzungen der Häuser, nicht der Redaktion.

Wie viele Analysten empfehlen die Take-Two Aktie zum Kauf?

28 von 29 Analysten stufen die Aktie mit „Strong Buy“ oder „Buy“ ein, einer mit „Hold“.

Wann legt Take-Two die nächsten Zahlen vor?

Der Bericht zum dritten Geschäftsquartal mit dem GTA-VI-Start wird Anfang Februar 2027 erwartet.