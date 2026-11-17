Die Take-Two Aktie (Ticker TTWO, ISIN US8740541094) hat am Montag einen Wendepunkt erlebt, der viel über die Nervosität vor dem größten Spielestart der Geschichte verrät: Vorbörslich stieg das Papier nach einer Jefferies-Studie um 4 Prozent auf 237 Dollar, zum Handelsschluss stand ein Minus von 6,3 Prozent auf 213,47 Dollar. Die Take-Two Aktienprognose der Analysten bleibt davon unberührt – laut TipRanks raten alle 17 Experten der vergangenen drei Monate zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 290,50 Dollar und damit rund 36 Prozent über dem Schlusskurs.

Am Donnerstag, dem 19. November, erscheint Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für den Konzern hinter Rockstar Games ist es das Ereignis eines Jahrzehnts. Die entscheidende Frage für jede Take-Two Aktie Prognose lautet deshalb: Wie viele Exemplare muss GTA VI verkaufen, damit die Kursziele der Analysten aufgehen – und wie viel davon ist schon im Kurs?