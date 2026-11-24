Während an der Nasdaq die Chip-Aktien abstürzten, spielte ein Konzern in einer eigenen Liga. Die Take-Two Aktie (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Handelssymbol: TKE, US-Handelssymbol: TTWO) gewann am Dienstag 5,28 Prozent auf 220,41 Dollar und steht damit auf Platz drei der Nasdaq100 Gewinner. Der Treiber ist derselbe wie seit Tagen: Grand Theft Auto VI, das erste neue Spiel der Reihe seit 13 Jahren.
Take-Two Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 5,3 Prozent – GTA VI liefert Rekord um Rekord
Die Take-Two Aktie gehört zu den größten Nasdaq100 Gewinnern des Tages: Der Spielekonzern steigt um 5,28 Prozent auf 220,41 Dollar. Fünf Tage nach dem Start von Grand Theft Auto VI treffen immer neue Verkaufsdaten ein. Die Analyse zeigt, was hinter dem Kursgewinn steckt und was Anleger jetzt wissen müssen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Die Zahlen werden immer größer
Am Freitag hatte Take-Two die erste offizielle Zahl genannt: Bis zum Ende des ersten Verkaufstages erzielte GTA VI einen Handelsumsatz von 3,79 Milliarden Dollar. Nach Angaben des Konzerns ist das der größte Unterhaltungsstart aller Zeiten, über alle Medien hinweg. Zum Vergleich: Der Vorgänger GTA V kam 2013 am ersten Tag auf rund 800 Millionen Dollar.
Seit dem Wochenende kommen weitere Daten hinzu. Der Marktforscher Alinea Analytics schätzt, dass bis Sonntagabend 44,9 Millionen Exemplare verkauft waren. Am Dienstag bekräftigten die Analysten von DA Davidson ihre positive Einschätzung der Aktie und verwiesen auf Daten zur Spielzeit, die zu den Verkaufszahlen passen. Schon am Montag hatte Wedbush sich optimistischer geäußert.
Rekordstart bestätigt sich
Die unabhängigen Schätzungen zum ersten Wochenende liegen weit über dem, was viele Beobachter für das gesamte Weihnachtsgeschäft erwartet hatten.
Analysten legen nach
Mehrere Häuser haben ihre Einschätzungen nach dem Start bestätigt oder angehoben.
Nichts mit Chips zu tun
Der Erfolg hängt an Spielern, nicht an Rechenzentren. An einem Tag mit fallenden KI-Aktien war das gefragt.
Einordnung
Nach dem Start ist vor dem Dauergeschäft
Für den Nasdaq100 Gewinner beginnt jetzt die zweite Phase. Für das laufende Quartal hatte Take-Two Buchungen von 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Nach dem Startwochenende halten viele Beobachter das für vorsichtig. Wichtiger als der Erstverkauf ist auf lange Sicht aber, was danach kommt. Beim Vorgänger sorgte der Online-Modus mehr als zehn Jahre lang für laufende Einnahmen aus Käufen im Spiel. Gelingt das wieder, hat Take-Two auf Jahre eine neue Ertragsbasis.
Die Take-Two Aktie selbst hatte ein schwieriges Jahr hinter sich. Kurz vor dem Start lag sie seit Jahresbeginn noch rund 15 Prozent im Minus. Der Kursanstieg der vergangenen Tage holt diesen Rückstand Schritt für Schritt auf.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Warum ist die Take-Two Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Neue Verkaufsdaten zu Grand Theft Auto VI und bestätigte Analysteneinschätzungen trieben den Kurs. Die Aktie stieg am 24. November 2026 um 5,28 Prozent auf 220,41 Dollar.
Wie viel hat GTA VI am ersten Tag eingespielt?
Laut Take-Two 3,79 Milliarden Dollar Handelsumsatz bis zum Ende des ersten Verkaufstages. Das ist nach Angaben des Konzerns der größte Unterhaltungsstart der Geschichte.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Take-Two Aktie?
Die ISIN lautet US8740541094. An der Nasdaq wird die Aktie unter TTWO gehandelt, in Deutschland unter TKE.
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