Take-Two-Aktie: GTA VI startet am Donnerstag – wird der Mega-Launch zum Kurstreiber?

Noch drei Nächte. Dann öffnet sich in Millionen Wohnzimmern das Tor nach Vice City – und für die Take-Two-Aktie (Nasdaq: TTWO, ISIN US8740541094) beginnt die wichtigste Woche seit mehr als einem Jahrzehnt. Am Donnerstag, dem 19. November 2026, erscheint Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Es ist das wohl am längsten erwartete Unterhaltungsprodukt der Gegenwart. Und es ist der Moment, in dem sich zeigt, ob die hohen Erwartungen der Anleger an die Take-Two-Aktie bereits im Kurs stecken – oder erst noch eingepreist werden müssen.