Noch drei Nächte. Dann öffnet sich in Millionen Wohnzimmern das Tor nach Vice City – und für die Take-Two-Aktie (Nasdaq: TTWO, ISIN US8740541094) beginnt die wichtigste Woche seit mehr als einem Jahrzehnt. Am Donnerstag, dem 19. November 2026, erscheint Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Es ist das wohl am längsten erwartete Unterhaltungsprodukt der Gegenwart. Und es ist der Moment, in dem sich zeigt, ob die hohen Erwartungen der Anleger an die Take-Two-Aktie bereits im Kurs stecken – oder erst noch eingepreist werden müssen.
Take-Two-Aktie: GTA VI startet am Donnerstag – wird der Mega-Launch zum Kurstreiber?
Am 19. November erscheint GTA VI. Die Take-Two-Aktie geht mit Rekord-Vorbestellungen, aber schwachem Quartal in den Start. 8,0 bis 8,2 Mrd. Dollar Buchungen sind das Ziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Take-Two Interactive Software, Inc.
- Handelssymbol
- TTWO (Nasdaq)
- ISIN
- US8740541094
- 52-Wochen-Spanne
- 183,86–265,94 $
- Börsenwert
- rund 40 Mrd. $
- Plattformen GTA VI
- PlayStation 5, Xbox Series X|S
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, Spanne der letzten 52 Wochen
Countdown in Vice City
Warum blickt die Börse jetzt auf die Take-Two-Aktie – und nicht nur die Spieler?
Selten hängt ein Konzern mit rund 40 Milliarden Dollar Börsenwert so sichtbar an einem einzigen Produkt. GTA VI soll das Geschäftsjahr von Take-Two tragen, die Bilanz drehen und die Bewertung rechtfertigen.
Die Fakten zum Start sind schnell erzählt: Das Spiel erscheint zunächst nur für die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft, eine PC-Fassung ist in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Spannender ist die Nachfrage. Konzernchef Strauss Zelnick sagte bei der Vorlage der Quartalszahlen am 9. November, die Vorbestellungen lägen weit über den ursprünglichen Erwartungen. Zahlen nannte er nicht. Die US-Investmentbank Jefferies stieß in dasselbe Horn: Die Vorbestellungen übertreffen die anfänglichen Erwartungen deutlich, hieß es in einem Kommentar zu den Zahlen.
Die Vorbestellungen liegen weit über unseren ursprünglichen Erwartungen.
Die Börse hat das honoriert: Nach den Zahlen legte die Aktie vorbörslich um mehr als drei Prozent zu, wie Investing.com berichtete. Am Freitag schloss das Papier an der Nasdaq bei 227,82 Dollar – rund 14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 265,94 Dollar, aber knapp 24 Prozent über dem Tief von 183,86 Dollar. Die Take-Two-Aktie geht also nicht auf dem Gipfel der Euphorie in den Launch, sondern mit einem spürbaren Abstand zum Hoch.
Quartalszahlen
Was sagen die Quartalszahlen über die Take-Two-Aktie – Licht oder Schatten?
Wer nur auf GTA VI schaut, übersieht, dass das laufende Geschäft zuletzt gehakt hat. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis Ende September) erzielte Take-Two Net Bookings – die wichtigste Kennzahl der Branche für verkaufte Inhalte – von 1,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 1,58 Milliarden Dollar gerechnet. Unter dem Strich stand ein Verlust von 0,29 Dollar je Aktie, erwartet worden war laut Investing.com ein Gewinn von 0,97 Dollar. Jefferies zufolge lagen die Buchungen rund 20 Millionen Dollar unter dem unteren Ende der eigenen Prognose, vor allem wegen einer Schwäche bei der Basketballreihe NBA 2K.
|Kennzahl
|Prognose Take-Two
|Erwartung der Analysten
|Net Bookings GJ 2027
|8,0–8,2 Mrd. $
|–
|Umsatz GJ 2027
|7,98–8,18 Mrd. $
|8,51 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie GJ 2027
|0,57–0,75 $
|–
|Net Bookings Q3
|3,35–3,50 Mrd. $
|3,51 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie Q3 (verwässert)
|1,30–1,44 $
|–
Geschäftsjahr bis 31. März 2027. Q3 = Oktober bis Dezember 2026, enthält den GTA-VI-Start.
Quelle: Take-Two, Analystenkonsens laut Investing.com (9./10.11.2026)
Entscheidend ist, was der Vorstand bestätigt hat: Für das Gesamtjahr peilt Take-Two weiterhin Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar an – ein Plus von rund 21 Prozent. Für das Weihnachtsquartal, in das der GTA-Start fällt, stellt das Management 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar in Aussicht, mehr als das Doppelte des Vorquartals. Der Haken: Die Spanne liegt leicht unter dem Konsens von 3,51 Milliarden Dollar. Die Analysten von BTIG lesen daraus eine etwas vorsichtigere Annahme für die Stückzahlen im dritten Quartal – rund 33 Millionen statt der bislang von ihnen erwarteten 35 Millionen Einheiten.
Man kann das als Sicherheitspolster lesen. Ein Konzern, der mit einem einzigen Titel ein ganzes Geschäftsjahr bestreitet, hat wenig Interesse daran, die Latte zu hoch zu legen. Zelnick selbst spricht laut Investing.com von einem „historischen Jahr“, das man liefern wolle.
Bewertung
Wie teuer ist die Take-Two-Aktie vor dem GTA-VI-Start?
Hier liegt die eigentliche Spannung der Geschichte. Als 2013 GTA V erschien, wurde die Aktie laut Motley Fool mit rund dem 1,4-Fachen des Umsatzes der vorangegangenen zwölf Monate gehandelt. Zum Schlusskurs vom 9. November 2026 waren es rund das 5,7-Fache des Umsatzes im Geschäftsjahr 2026. Selbst auf Basis des für das Geschäftsjahr 2029 erwarteten Konsensumsatzes von 9,4 Milliarden Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis noch bei rund 4,1. Auf den erwarteten Cashflow gerechnet nennt der Fool-Autor ein Vielfaches von etwa 39.
Die Folgerung ist unbequem für alle, die auf eine Wiederholung der GTA-V-Rally setzen: Damals kauften Anleger einen Hit zu einem Schnäppchenpreis. Heute ist ein großer Erfolg bereits ein gutes Stück im Kurs enthalten. Der Fool-Autor rät deshalb, die ersten Verkaufszahlen nach dem Start abzuwarten. Auf der anderen Seite erwartet er zum Ende des Geschäftsjahres mehr als eine Milliarde Dollar operativen Cashflow und eine Nettokassen- statt Nettoschuldenposition. Für einen Konzern, der jahrelang Milliarden in ein einziges Projekt gesteckt hat, wäre das eine Zäsur.
Branche und Wettbewerb
Was bedeutet der Launch für die ganze Spielebranche?
GTA VI ist mehr als ein Spiel, es ist ein Stresstest für den Konsolenmarkt. Ein Titel dieser Größenordnung kann Hardwareverkäufe anschieben, Abo-Dienste beleben und Werbebudgets bündeln. Gleichzeitig konkurriert er mit allen anderen Neuheiten um dieselbe Freizeit und dasselbe Weihnachtsbudget. Für Take-Two ist zudem das Online-Geschäft entscheidend: Bei GTA V hat der Online-Modus über Jahre wiederkehrende Umsätze geliefert. Ob GTA VI daran anknüpft, wird sich nicht am ersten Wochenende entscheiden, sondern über Quartale.
Rückenwind
Vorbestellungen laut Management und Jefferies deutlich über Plan, bestätigte Jahresprognose mit rund 21 Prozent Buchungswachstum, Aussicht auf Nettokasse.
Gegenwind
Schwaches zweites Quartal, Q3-Ausblick leicht unter Konsens, Schwäche bei NBA 2K und eine Bewertung, die wenig Spielraum für Enttäuschungen lässt.
Der Prüfstein
Erste Verkaufs- und Nutzerzahlen nach dem 19. November – und die Zahlen zum Weihnachtsquartal.
Termine
Was kommt als Nächstes für die Take-Two-Aktie?
Der Kalender ist übersichtlich, aber dicht. Am Donnerstag startet GTA VI – parallel zum Börsengang von Anthropic und zwei Tage nach den Zahlen von Nvidia, die am Dienstag erwartet werden. In dieser Woche konkurriert die Take-Two-Aktie also mit den größten Tech-Ereignissen des Jahres um die Aufmerksamkeit der Anleger. Danach folgen die ersten Meldungen zu Verkaufszahlen und Spielerzahlen, die erfahrungsgemäß binnen Tagen kommen. Die endgültige Antwort liefern die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal, in dem der Start vollständig enthalten ist.
Häufige Fragen zur Take-Two-Aktie
Wann erscheint GTA VI? Am Donnerstag, 19. November 2026, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Welche Prognose hat Take-Two für das Geschäftsjahr 2027? Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar, ein Plus von rund 21 Prozent; der Umsatz soll bei 7,98 bis 8,18 Milliarden Dollar liegen.
Wie lief das jüngste Quartal? Die Net Bookings lagen mit 1,5 Milliarden Dollar unter der Erwartung von 1,58 Milliarden Dollar, vor allem wegen Schwäche bei NBA 2K.
Wie hoch ist die Take-Two-Aktie bewertet? Laut Motley Fool mit rund dem 5,7-Fachen des Umsatzes im Geschäftsjahr 2026, beim Start von GTA V 2013 waren es etwa 1,4.
Zahlt Take-Two eine Dividende? In den ausgewerteten Quellen ist keine Dividende genannt; Take-Two schüttet traditionell keine Dividende aus.
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