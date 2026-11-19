Der Rollout begann um Mitternacht Ortszeit am Donnerstag; Neuseeland startete laut Investing.com bereits am Mittwoch. Zum Start erscheint das Spiel nur für PlayStation 5 und Xbox Series X/S, eine PC-Version hat Rockstar laut Yahoo-Finance-Video nicht angekündigt. Der Standardpreis liegt bei 80 Dollar, die Ultimate Edition kostet 100 Dollar. Bei den Kritikern fällt das Urteil einhellig aus: Bloomberg-Reporter Jason Schreier nannte das Spiel nach mehr als 45 Stunden Spielzeit ein „masterpiece“.

Die Take-Two-Aktie hatte auf die Wertungen bereits am Mittwoch vorbörslich mit einem Plus von 6,4 Prozent reagiert (Investing.com). Wie der Kurs am Starttag selbst schloss, lässt sich aus den ausgewerteten Quellen nicht belastbar sagen: Die Live-Anzeigen auf den Yahoo-Seiten wichen zum Abrufzeitpunkt stark voneinander ab.