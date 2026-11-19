13 Jahre nach dem letzten Teil der Serie ist es so weit: Grand Theft Auto VI erscheint, und die Take-Two-Aktie (Symbol TTWO) steht im Zentrum der Gaming-Welt. Die Rockstar-Games-Mutter hat ihre größte Wette auf den Markt gebracht, die Testberichte sind nahezu makellos – Metacritic führt einen Metascore von 99 von 100. Für Anleger stellt sich damit nur noch eine Frage: Wie groß wird der Erfolg, und wie viel davon steckt schon im Kurs?
Take-Two-Aktie: GTA VI ist da, Metascore 99 – was der Rekordstart für den Kurs bedeutet
Take-Two-Aktie am GTA-VI-Starttag: Metascore 99, Oppenheimer erwartet 20 Millionen Einheiten in drei Tagen – doch die Prognose für das Geschäftsjahr bleibt vorsichtig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Take-Two Interactive Software, Inc.
- Symbol
- TTWO (Nasdaq)
- Start GTA VI
- 19.11.2026
- Plattformen zum Start
- PlayStation 5, Xbox Series X/S
- Nächste Verkaufszahlen
- frühestens 20.11. (Oppenheimer-Erwartung)
Stand: 19.11.2026, Angaben laut Yahoo Finance (Investing.com-Syndikation und Video)
Der Start
Wie gut ist der Start von GTA VI für die Take-Two-Aktie?
Vorbestellungen, Rekordwertungen, Streamer-Hype: Selten war ein Spielestart so lange und so genau vorbereitet. Die Zahlen sind eindrucksvoll – und doch ist vieles davon noch Schätzung.
Der Rollout begann um Mitternacht Ortszeit am Donnerstag; Neuseeland startete laut Investing.com bereits am Mittwoch. Zum Start erscheint das Spiel nur für PlayStation 5 und Xbox Series X/S, eine PC-Version hat Rockstar laut Yahoo-Finance-Video nicht angekündigt. Der Standardpreis liegt bei 80 Dollar, die Ultimate Edition kostet 100 Dollar. Bei den Kritikern fällt das Urteil einhellig aus: Bloomberg-Reporter Jason Schreier nannte das Spiel nach mehr als 45 Stunden Spielzeit ein „masterpiece“.
Die Take-Two-Aktie hatte auf die Wertungen bereits am Mittwoch vorbörslich mit einem Plus von 6,4 Prozent reagiert (Investing.com). Wie der Kurs am Starttag selbst schloss, lässt sich aus den ausgewerteten Quellen nicht belastbar sagen: Die Live-Anzeigen auf den Yahoo-Seiten wichen zum Abrufzeitpunkt stark voneinander ab.
Die Erwartungen
Wie viele Einheiten muss GTA VI verkaufen?
Die Schätzungen der Analysten sind hoch, aber unterschiedlich zeitlich gefasst. Oppenheimer-Analyst Martin Yang, der die Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 280 Dollar führt, erwartet in den ersten drei Tagen rund 20 Millionen verkaufte Einheiten und mehr als 1,85 Milliarden Dollar Bruttoumsatz. Morgan Stanley sieht im Basisfall 40 Millionen verkaufte Exemplare bis Ende März 2027. New Zoo hatte im Juli für die erste Woche 3 bis 5 Milliarden Dollar Umsatz bei bis zu rund 51 Millionen Exemplaren für möglich gehalten. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
|Quelle
|Schätzung
|Zeitraum
|Oppenheimer
|ca. 20 Mio. Einheiten, über 1,85 Mrd. USD Bruttoumsatz
|erste drei Tage
|Morgan Stanley
|40 Mio. Einheiten (Basisfall)
|bis Ende März 2027
|New Zoo
|3–5 Mrd. USD, bis zu ca. 51 Mio. Einheiten
|erste Woche
|Sensor Tower
|15,88 Mio. Vorbestellungen (Artikel); ca. 17 Mio. digital (Video)
|vor dem Start
Zeiträume und Messgrößen sind nicht vergleichbar. Einschätzungen Dritter.
Quelle: Investing.com und Yahoo Finance (Video, 19.11.2026)
Bemerkenswert: Selbst die Vorbestellungen lassen sich nicht eindeutig beziffern. Sensor Tower kommt laut Investing.com auf 15,88 Millionen Vorbestellungen, laut dem Yahoo-Video auf rund 17 Millionen digitale. Konkrete Verkaufszahlen erwartet Oppenheimer frühestens am 20. November, ein Update zum ersten Wochenende möglicherweise am 23. November. Eine Ankündigung von Take-Two dazu liegt nicht vor.
Die Bilanz
Was sagt die Prognose von Take-Two für das Geschäftsjahr?
Der Rückenwind durch GTA VI trifft auf ein Unternehmen, das zuletzt die Erwartungen nicht übertraf: Der Quartalsbericht vom 9. November lag laut Yahoo-Finance-Video unter den Wall-Street-Erwartungen. Take-Two erwartet für das laufende Geschäftsjahr Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar; die erste Erwartung im Mai lag laut Reuters bei rund 9,1 Milliarden Dollar. Zugleich stammten 81 Prozent der Net Bookings des letzten Quartals aus wiederkehrenden Umsätzen – ein Polster, das unabhängig vom einzelnen Titel trägt.
Hinzu kommt die Geschichte der Verschiebungen: Die Verlegung im November 2025 kostete die Aktie am Folgetag nach den Berichten etwa 8 Prozent. Für die Take-Two-Aktie gilt seither: Jede Terminmeldung bewegt den Kurs, jeder Termin, der hält, nimmt Unsicherheit heraus.
Das große Bild
Wie wichtig ist GTA VI für den Gaming-Markt?
GTA VI ist mehr als ein Spiel: Es ist der Test, ob ein einziger Titel einen Konzern, eine Plattform und eine ganze Branche tragen kann. Für Take-Two liegt der langfristige Hebel im Online-Teil: Bank of America rechnet laut Yahoo-Video im Jahr nach dem Start mit rund 2,2 Milliarden Dollar Ausgaben in GTA Online, die Originalquelle dafür bleibt allerdings ungenannt.
Ausblick
Welche Termine zählen als Nächstes für die Take-Two-Aktie?
Entscheidend sind die ersten Verkaufszahlen, die Oppenheimer frühestens am 20. November und möglicherweise am 23. November erwartet. Danach richtet sich der Blick auf den nächsten Quartalsbericht, dessen Termin in den ausgewerteten Quellen nicht genannt ist.
Häufige Fragen zur Take-Two-Aktie
Wann erscheint GTA VI? Der Rollout begann am 19. November 2026 um Mitternacht Ortszeit, zunächst für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.
Was kostet GTA VI? Die Vorbestellung startete im Juni zu 80 Dollar (Standard) und 100 Dollar (Ultimate), laut Yahoo Finance.
Wie lautet die Prognose für die Take-Two-Aktie? Das Unternehmen erwartet Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar. Oppenheimer nennt ein Kursziel von 280 Dollar; das ist die Einschätzung Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Wann gibt es erste Verkaufszahlen? Oppenheimer erwartet sie frühestens am 20. November 2026.
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