Wie viel hat GTA VI am ersten Tag eingespielt?

3,79 Milliarden Dollar Handelsumsatz, laut Take-Two ein Rekord für die gesamte Unterhaltungsbranche.

Wie viele Exemplare wurden vorab verkauft?

32,5 Millionen, ein Rekord über alle Plattformen.

Wie reagierte die Take-Two-Aktie?

Sie stieg am 20.11. um 1,7 Prozent, während die Nasdaq mehr als 5 Prozent verlor.

Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Take-Two-Aktie?

Die ISIN ist US8740541094, das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet TTWO.