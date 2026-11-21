13 Jahre Wartezeit, 24 Stunden, 3,79 Milliarden Dollar. Take-Two hat am Freitag die Zahl veröffentlicht, auf die Gaming-Welt und Börse seit Monaten gewartet haben: Grand Theft Auto VI ist der größte Start, den es je in der Unterhaltungsbranche gab – in jedem Medium. Die Take-Two-Aktie (ISIN: US8740541094, US-Handelssymbol: TTWO, Nasdaq) legte am Freitag um 1,7 Prozent zu. Das klingt bescheiden, bis man den Rest der Kurstafel ansieht: Die Nasdaq verlor am selben Tag mehr als 5 Prozent.
Take-Two-Aktie: GTA VI spielt 3,79 Milliarden Dollar an einem Tag ein – der größte Start der Unterhaltungsgeschichte
Take-Two nennt erstmals offizielle Zahlen: 3,79 Milliarden Dollar Handelsumsatz am ersten Tag, 32,5 Millionen Exemplare vorab. Die Take-Two-Aktie steigt gegen einen Markt im freien Fall.
Die Zahlen
Fast fünfmal so viel wie GTA V
Zum Vergleich: Der Vorgänger GTA V kam 2013 am ersten Tag auf geschätzte 800 Millionen Dollar. Der neue Teil liegt nach Reuters-Rechnung fast beim Fünffachen. Take-Two hatte sich seit dem Start der Vorbestellungen im Juni bedeckt gehalten und nur von einer „beispiellosen“ Nachfrage gesprochen. Konzernchef Strauss Zelnick hatte noch Anfang November gesagt, man erkläre den Sieg nicht, bevor er eingetreten sei. Jetzt ist er eingetreten.
Der Haken
Umsatz im Handel ist nicht Umsatz bei Take-Two
Die 3,79 Milliarden Dollar sind das, was Käufer weltweit bezahlt haben. Bei Take-Two kommt davon nur ein Teil an, weil Plattformbetreiber und Händler mitverdienen. Dem stehen geschätzte Produktions- und Marketingkosten von einer Milliarde Dollar oder mehr gegenüber. Entscheidend für die Take-Two-Aktie ist deshalb weniger der erste Tag als die Frage, wie lange Spieler bleiben und wie viel sie später im Online-Modus ausgeben.
Die Analysten
Kursziele zwischen 170 und 330 Dollar
Laut Investing.com liegen die Kursziele der 29 Analysten zwischen 170 und 330 Dollar, im Schnitt bei 284,10 Dollar. Morgan Stanley bestätigte am Freitag die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 280 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Am Freitagnachmittag notierte die Take-Two-Aktie an der Nasdaq bei rund 209 Dollar.
Fazit
Take-Two-Aktie: Der Rekord ist da, jetzt zählt die Dauer
Die Take-Two-Aktie hat die gefürchtete Enttäuschung nach dem Start vermieden. Ein Plus an einem Tag, an dem fast alles fällt, ist ein Zeichen von Stärke. Die nächste Bewährungsprobe folgt mit den Verkaufszahlen der ersten Wochen und dem Weihnachtsgeschäft – erst dann zeigt sich, ob aus dem größten Start auch das profitabelste Spiel der Geschichte wird.
FAQ
Häufige Fragen zur Take-Two-Aktie
Wie viel hat GTA VI am ersten Tag eingespielt?
3,79 Milliarden Dollar Handelsumsatz, laut Take-Two ein Rekord für die gesamte Unterhaltungsbranche.
Wie viele Exemplare wurden vorab verkauft?
32,5 Millionen, ein Rekord über alle Plattformen.
Wie reagierte die Take-Two-Aktie?
Sie stieg am 20.11. um 1,7 Prozent, während die Nasdaq mehr als 5 Prozent verlor.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Take-Two-Aktie?
Die ISIN ist US8740541094, das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet TTWO.
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