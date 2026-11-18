Die Wartezeit ist fast vorbei, und das Urteil der Kritiker fällt überwältigend aus. Grand Theft Auto VI erreicht auf der Bewertungsplattform Metacritic einen Durchschnitt von 99 Punkten aus 146 Kritiken. Die Take-Two Aktie reagierte mit einem Kurssprung: Kurz nach Handelsbeginn notierte sie 7,5 Prozent höher bei 219,28 Dollar, zeitweise ging es bis rund 221 Dollar nach oben. Am Vortag hatte die Aktie noch bei 203,93 Dollar geschlossen. Damit gehört Take-Two zu den größten Tagesgewinnern an der Nasdaq – einen Tag bevor das wichtigste Spiel des Jahrzehnts am Donnerstag in den Handel kommt.
Take-Two Aktie: 99 von 100 Punkten für GTA VI – Kurssprung von 7,5 Prozent einen Tag vor dem Launch
Grand Theft Auto VI erhält die besten Kritiken seit über 25 Jahren und zieht mit dem legendären Zelda: Ocarina of Time gleich. Die Take-Two Aktie springt um 7,5 Prozent und gehört zu den Tagesgewinnern an der Nasdaq. Die große Analyse: was die Rekordwertungen bedeuten, welche Verkaufszahlen der Markt erwartet und wo die Risiken liegen.
Das Urteil
Ein Spiel auf Augenhöhe mit einer Legende
Mit 99 Punkten teilt sich GTA VI den Spitzenplatz bei Metacritic mit Zelda: Ocarina of Time aus dem Jahr 1998. Der Unterschied: Das Nintendo-Spiel kam damals auf nur 22 Kritiken, GTA VI hält den Wert über 146 Tests. Auch die Vorgänger werden übertroffen. GTA IV erreichte 98 Punkte, GTA V und Red Dead Redemption 2 jeweils 97. Medien wie IGN, GameSpot und Game Informer vergaben die Höchstwertung von 10 Punkten, The Guardian und Eurogamer jeweils 5 von 5 Sternen. Für die Take-Two Aktie ist das ein wichtiges Signal: Hervorragende Kritiken gelten als einer der stärksten Treiber für lang anhaltende Verkäufe.
Die Zahlen
Welche Verkäufe der Markt erwartet
Offizielle Vorverkaufszahlen hat Take-Two nicht genannt. Das Analysehaus Sensor Tower schätzt den Vorverkauf aber auf rund 1,54 Milliarden Dollar, das entspräche etwa 15,9 Millionen Exemplaren. Die Standardausgabe kostet 79,99 Dollar, die Ultimate Edition 99,99 Dollar. Die Bank of America hält laut FinanceFeeds mindestens 1,9 Milliarden Dollar Umsatz für nötig, damit Take-Two seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr erreicht. Der geschätzte Vorverkauf deckt davon bereits rund 81 Prozent ab – noch bevor das Spiel überhaupt im Handel ist.
Wie viel an diesem Start hängt, zeigen die jüngsten Quartalszahlen. Im zweiten Geschäftsquartal sanken die Nettobuchungen um 18 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar, unter dem Strich stand ein Verlust von 54 Millionen Dollar. Für das laufende Dezemberquartal erwartet das Management dagegen Nettobuchungen von 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar, für das gesamte Geschäftsjahr 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar. Fast der gesamte Sprung ist an GTA VI geknüpft. Die Take-Two Aktie ist damit eine Wette auf einen einzigen Titel – mit entsprechend großen Ausschlägen in beide Richtungen.
Die Analysten
Was die Häuser für die Take-Two Aktie erwarten
Die Einschätzungen der Häuser – keine Prognose der Redaktion – fallen überwiegend optimistisch aus. Analyst Omar Dessouky von der Bank of America bestätigte am 12. November seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 330 Dollar, das liegt rund 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Wells Fargo hat Berichten zufolge seine Erwartung auf 65 Millionen verkaufte Exemplare bis Ende März angehoben. Bei Oppenheimer gelten 20 Millionen Exemplare in den ersten drei Tagen als Messlatte für einen gelungenen Start.
Die Kritiken sind die Pflicht, die ersten Verkaufszahlen werden die Kür.
Die Risiken
Warum der Jubel kein Selbstläufer ist
Ganz ohne Kritik kommt auch GTA VI nicht aus. Einige Tester bemängeln, dass das Spiel auf Konsolen nur 30 Bilder pro Sekunde anpeilt und die Bildrate in aufwendigen Szenen einbricht. Andere kritisieren eine hakelige Kampfsteuerung und ein ungleichmäßiges Erzähltempo. Wichtiger für die Take-Two Aktie ist aber die Frage, ob die Verkäufe die hohen Erwartungen erfüllen. Erste Zahlen könnten bereits zwischen dem 20. und 23. November kommen. Zudem bleibt das Umfeld schwierig: Seit Jahresbeginn liegt die Aktie trotz des heutigen Sprungs rund 15 Prozent im Minus, der Börsenwert beträgt etwa 40 Milliarden Dollar.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie und GTA VI
Warum steigt die Take-Two Aktie heute?
GTA VI hat auf Metacritic einen Durchschnitt von 99 Punkten erreicht. Die Rekordkritiken einen Tag vor dem Verkaufsstart ließen die Aktie um rund 7,5 Prozent steigen.
Wann erscheint GTA VI?
Grand Theft Auto VI kommt am Donnerstag, 19. November 2026, in den Handel.
Wie viel hat GTA VI im Vorverkauf eingespielt?
Take-Two hat keine Zahl genannt. Sensor Tower schätzt den Vorverkauf auf rund 1,54 Milliarden Dollar.
Welches Kursziel nennen Analysten für die Take-Two Aktie?
Die Bank of America bestätigte am 12. November ein Kursziel von 330 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
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