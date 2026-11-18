Warum steigt die Take-Two Aktie heute?

GTA VI hat auf Metacritic einen Durchschnitt von 99 Punkten erreicht. Die Rekordkritiken einen Tag vor dem Verkaufsstart ließen die Aktie um rund 7,5 Prozent steigen.

Wann erscheint GTA VI?

Grand Theft Auto VI kommt am Donnerstag, 19. November 2026, in den Handel.

Wie viel hat GTA VI im Vorverkauf eingespielt?

Take-Two hat keine Zahl genannt. Sensor Tower schätzt den Vorverkauf auf rund 1,54 Milliarden Dollar.

Welches Kursziel nennen Analysten für die Take-Two Aktie?

Die Bank of America bestätigte am 12. November ein Kursziel von 330 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.