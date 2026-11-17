Hier liegt der Kern der Debatte. Gemessen am Umsatz des Geschäftsjahres 2026 wurde die Aktie Anfang November mit dem 5,7-Fachen bewertet. Beim Start von GTA V im Jahr 2013 lag dieser Wert bei etwa 1,4. Wer damals einstieg, hat seinen Einsatz bis heute mehr als verdreizehnfacht. Eine Wiederholung dieser Geschichte ist deutlich schwerer, weil der Erfolg längst in Teilen eingepreist ist. Auf Basis der Umsatzschätzungen für 2029 sinkt das Verhältnis allerdings auf rund 4,1.

Die Analysten sind dennoch überwiegend zuversichtlich. Laut TipRanks raten 17 Analysten aus den vergangenen drei Monaten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 290,50 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.