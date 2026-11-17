Dreizehn Jahre nach GTA V ist es so weit: Am Donnerstag, dem 19. November, erscheint Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für die Take-Two-Aktie (Ticker: TTWO, ISIN: US8740541094) ist es der wichtigste Tag seit über einem Jahrzehnt. Doch ausgerechnet in der Woche des Jahrhundertstarts zeigt die Take-Two Aktie Nerven: Am Montag rutschte sie um 6,3 Prozent auf 213,47 Dollar ab. Was steckt dahinter – und was steht für Anleger jetzt auf dem Spiel?
Take-Two-Aktie: 48 Stunden bis GTA VI – wird der Mega-Start zum Kurs-Turbo?
Take-Two-Aktie vor dem GTA-VI-Start am 19. November: Vorbestellungen über Plan, 8 bis 8,2 Mrd. Dollar Buchungsziel – doch die Aktie fiel zuletzt 6,3 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Take-Two Interactive Software, Inc.
- Ticker
- TTWO (Nasdaq)
- ISIN
- US8740541094
- Schlusskurs
- 213,47 $
- Börsenwert
- rund 40 Mrd. $
- CEO
- Strauss Zelnick
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 16.11.2026
Der Kursrutsch
Warum fällt die Take-Two-Aktie kurz vor GTA VI?
Die Antwort liegt nicht bei Rockstar Games, sondern an der Wall Street. Am Montag gab es keine Unternehmensmeldung, die den Rückgang erklären würde.
Der Absturz fiel mitten in einen breiten Ausverkauf bei Technologiewerten. Der S&P 500 verlor am Montag 1,9 Prozent, die Nasdaq 2,5 Prozent. Die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen und dem geplanten Börsengang von Anthropic belastete alles, was nach Wachstum aussieht. Auch Take-Twos Vergleichswerte gaben nach, von Microsoft mit 1,1 Prozent bis Roblox mit 7,6 Prozent. Ein Minus von 6,3 Prozent ist für die Take-Two-Aktie trotzdem selten: In den 365 Tagen zuvor gab es nur drei ähnlich starke Tagesbewegungen. Die letzte war ein Plus von 8,3 Prozent am 10. November, dem Tag nach den Quartalszahlen.
Das Spiel
Wie groß kann GTA VI für Take-Two werden?
Die Messlatte ist gewaltig. Der Vorgänger GTA V hat sich seit 2013 fast 235 Millionen Mal verkauft und zählt zu den erfolgreichsten Spielen der Geschichte. Take-Two-Chef Strauss Zelnick spricht von Vorbestellungen, die die eigenen Erwartungen weit übertreffen. Auch die Analysten der US-Investmentbank Jefferies sehen die Vorbestellungen deutlich über ihren Annahmen.
Nach Branchenschätzungen, die TipRanks zitiert, liegen die Vorbestellungen bei rund 12 Millionen Exemplaren mit einem Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Dollar. Offizielle Zahlen dazu hat Take-Two nicht genannt. Ebenfalls nur berichtet, nicht bestätigt: Die Entwicklung soll 1 bis 1,5 Milliarden Dollar gekostet haben.
Eine PC-Version ist geplant, kommt aber nicht zum Start. Der Online-Modus soll Berichten zufolge 2027 folgen. Genau dort liegt ein Teil der langfristigen Fantasie, denn wiederkehrende Online-Umsätze tragen ein Spiel weit über den Verkaufsstart hinaus.
Die Zahlen
Was hat Take-Two für 2027 versprochen?
Die Prognose ist eindeutig auf GTA VI zugeschnitten. Für das laufende Geschäftsjahr 2027 erwartet Take-Two Netto-Buchungen von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar, rund 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Im dritten Quartal, in das der Start fällt, sollen es 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar sein, nach 1,76 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Bis zum Ende des Geschäftsjahres rechnet das Unternehmen mit mehr als 1 Milliarde Dollar operativem Cashflow und einer Nettokassenposition.
|Kennzahl
|Ziel
|Vorjahr
|Netto-Buchungen Q3 GJ 2027
|3,35–3,50 Mrd. $
|1,76 Mrd. $
|Verwässertes EPS Q3 GJ 2027
|1,30–1,44 $
|–
|Netto-Buchungen GJ 2027
|8,0–8,2 Mrd. $
|rund +21 %
Quelle: Take-Two Interactive, Quartalsmitteilung vom 9.11.2026
Ganz ohne Kratzer war das jüngste Quartal allerdings nicht. Im zweiten Quartal verfehlte Take-Two die Erwartungen: Die Buchungen lagen bei rund 1,5 Milliarden Dollar, und unterm Strich stand ein Verlust von 0,29 Dollar je Aktie. Grund war unter anderem ein schwächeres NBA 2K. Die Spitze der Spanne für das GTA-Quartal lag zudem leicht unter der Markterwartung. Die Analysten von BTIG senkten ihre Absatzschätzung für das Quartal auf rund 33 Millionen Einheiten.
Bewertung
Ist die Take-Two Aktie schon zu teuer?
Hier liegt der Kern der Debatte. Gemessen am Umsatz des Geschäftsjahres 2026 wurde die Aktie Anfang November mit dem 5,7-Fachen bewertet. Beim Start von GTA V im Jahr 2013 lag dieser Wert bei etwa 1,4. Wer damals einstieg, hat seinen Einsatz bis heute mehr als verdreizehnfacht. Eine Wiederholung dieser Geschichte ist deutlich schwerer, weil der Erfolg längst in Teilen eingepreist ist. Auf Basis der Umsatzschätzungen für 2029 sinkt das Verhältnis allerdings auf rund 4,1.
Die Analysten sind dennoch überwiegend zuversichtlich. Laut TipRanks raten 17 Analysten aus den vergangenen drei Monaten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 290,50 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Ausblick
Was kommt nach dem Verkaufsstart?
Nach dem Start am Donnerstag werden die ersten Verkaufsmeldungen den Ton angeben. Die nächste harte Prüfung kommt mit den Quartalszahlen zum dritten Geschäftsquartal, das im Dezember endet. Erst dann wird klar, ob die Buchungsziele erreicht werden.
Häufige Fragen zur Take-Two-Aktie
Wann erscheint GTA VI?
Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version folgt später.
Wie viel Umsatz erwartet Take-Two?
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Take-Two Netto-Buchungen von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar.
Warum fiel die Take-Two-Aktie am Montag?
Der Rückgang um 6,3 Prozent fiel in einen breiten Ausverkauf bei Technologiewerten vor den Nvidia-Zahlen; eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wer entwickelt GTA VI?
Rockstar Games, ein Studio von Take-Two Interactive.
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