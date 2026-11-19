Die Börse in Taiwan hat am Donnerstagmorgen kräftig nachgegeben: Der gewichtete Index fiel um 3,9 Prozent, die TSMC Aktie (Taiwan-Notierung) verlor 2,76 Prozent, der Linsenhersteller Largan Precision brach um 10 Prozent ein. Auslöser sind laut Investing.com (19.11., 05:35 Uhr) anhaltende Sorgen um die KI-Investitionen, die auch der Rekord-Börsengang von Anthropic nicht zerstreuen konnte. In den USA schloss die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Nasdaq: NVDA) am Mittwoch 2,9 Prozent tiefer, obwohl der Konzern Rekordzahlen vorgelegt hatte. Der Chip-Sektor bleibt damit der Gradmesser für den KI-Boom.
Taiwan-Börse: Index minus 3,9 Prozent, Largan minus 10 Prozent – wie viel KI-Zweifel steckt in der Nvidia Aktie und der TSMC Aktie?
Nach dem Rekord-Börsengang von Anthropic rutscht der taiwanische Leitindex um 3,9 Prozent ab. Chipwerte wie TSMC, Foxconn und Largan fallen, in den USA schloss Nvidia trotz Rekordzahlen 2,9 Prozent im Minus. Was dahinter steckt und was Anleger jetzt beobachten.
Asien am Morgen
Wie stark fallen Taiwan und die Chipaktien in Asien?
Nicht alle Märkte in der Region gaben nach, aber die Technologiewerte standen klar im Fokus. Der Nikkei 225 stieg um 0,3 Prozent auf 59.192 Punkte, der Hang Seng fiel um 1,9 Prozent, der koreanische Kospi um 0,5 Prozent (Investing.com, 19.11., 05:35 Uhr). Einzelwerte: Foxconn minus 3,59 Prozent, Samsung Electronics minus 1,59 Prozent, SK Hynix minus 1,22 Prozent. Der Bericht weist darauf hin, dass die Kursleiste der Seite abweichende Werte zeigt, etwa minus 4,6 Prozent für den Taiwan-Index; hier gelten die Angaben aus dem Artikeltext.
|Index / Aktie
|Veränderung
|Taiwan Weighted Index
|-3,9 %
|Largan Precision
|-10 %
|Foxconn
|-3,59 %
|TSMC (Taiwan)
|-2,76 %
|Samsung Electronics
|-1,59 %
|SK Hynix
|-1,22 %
|Hang Seng
|-1,9 %
|Kospi
|-0,5 %
|Nikkei 225
|+0,3 %
Angaben aus dem Artikeltext von Investing.com (19.11., 05:35 Uhr, Zeitzone nicht angegeben). Kursleisten der Seite weichen teils ab und wurden nicht verwendet.
Quelle: Investing.com
Nvidia
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordzahlen?
Die Zahlen waren stark: Im dritten Quartal setzte Nvidia 115,8 Milliarden US-Dollar um (plus 103 Prozent), das Rechenzentrumsgeschäft kam auf 107,6 Milliarden (plus 110 Prozent). Für das vierte Quartal stellte der Konzern rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht, nach 125,3 Milliarden im Analystenkonsens; der Ausblick enthält keine Erlöse aus dem China-Rechenzentrumsgeschäft (Investing.com, 18.11., 05:35 Uhr). Nachbörslich legte die Aktie zunächst um 4,8 Prozent zu, doch der Gewinn verflüchtigte sich. Consorsbank-Analyst Jochen Stanzl sagte laut dpa-AFX: "Die Erleichterung über bessere Quartalszahlen von Nvidia ist nach wenigen Stunden verpufft."
Am Mittwoch schloss die Aktie 2,9 Prozent tiefer und liegt im November rund 26 Prozent im Minus (Investing.com, 19.11.). Als Gründe nennt der Bericht Sorgen über die KI-Investitionsausgaben und den Rücktritt von CEO Jensen Huang, dessen Rückkehr der Verwaltungsrat abgelehnt hatte. Dazu kommen neue Beschränkungen beim Chip-Zugang für China. Der S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 7.323,63 Punkte, den fünften Tag in Folge, der Dow Jones 1,1 Prozent, die Nasdaq stieg um 0,4 Prozent.
Anthropic-IPO
Was hat der Anthropic-Börsengang mit den Chipwerten zu tun?
Der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic gilt als Stimmungstest für den gesamten Sektor: Ausgabepreis 83 Dollar, über der Spanne von 70 bis 78 Dollar, Emissionsvolumen 81,31 Milliarden Dollar, nach Angaben des Berichts der größte Börsengang der Geschichte, Bewertung voll verwässert rund 1,5 Billionen Dollar. Der Handel an der Nasdaq (Ticker ANT) beginnt am Donnerstag. Die Nasdaq-100-Futures stiegen zunächst um 0,7 Prozent; in Asien drehte die Stimmung dennoch ins Minus. Einen direkten Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen dem Börsengang und den Kursverlusten in Taiwan nennt die Quelle nicht, sie führt die Verluste auf die KI-Sorgen insgesamt zurück. Wie stark Taiwan, TSMC und Foxconn als Zulieferer der KI-Rechenzentren an den Investitionsplänen hängen, ist die zentrale Frage für Anleger: Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Termine
Was beobachten Anleger bei Chipaktien jetzt?
FAQ
Häufige Fragen zu Taiwan-Börse, TSMC und Nvidia
Wie stark fällt die Taiwan-Börse? Der gewichtete Index verlor laut Investing.com am 19. November 3,9 Prozent.
Was bewegt die Nvidia Aktie? Sorgen über KI-Investitionen, der Rücktritt von CEO Jensen Huang und neue Beschränkungen beim Chip-Zugang für China.
Wie groß ist der Anthropic-Börsengang? Das Emissionsvolumen beträgt 81,31 Milliarden Dollar bei einem Ausgabepreis von 83 Dollar.
Wie schloss der S&P 500? Bei 7.323,63 Punkten, minus 0,2 Prozent.
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