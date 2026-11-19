Die Zahlen waren stark: Im dritten Quartal setzte Nvidia 115,8 Milliarden US-Dollar um (plus 103 Prozent), das Rechenzentrumsgeschäft kam auf 107,6 Milliarden (plus 110 Prozent). Für das vierte Quartal stellte der Konzern rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht, nach 125,3 Milliarden im Analystenkonsens; der Ausblick enthält keine Erlöse aus dem China-Rechenzentrumsgeschäft (Investing.com, 18.11., 05:35 Uhr). Nachbörslich legte die Aktie zunächst um 4,8 Prozent zu, doch der Gewinn verflüchtigte sich. Consorsbank-Analyst Jochen Stanzl sagte laut dpa-AFX: "Die Erleichterung über bessere Quartalszahlen von Nvidia ist nach wenigen Stunden verpufft."

Am Mittwoch schloss die Aktie 2,9 Prozent tiefer und liegt im November rund 26 Prozent im Minus (Investing.com, 19.11.). Als Gründe nennt der Bericht Sorgen über die KI-Investitionsausgaben und den Rücktritt von CEO Jensen Huang, dessen Rückkehr der Verwaltungsrat abgelehnt hatte. Dazu kommen neue Beschränkungen beim Chip-Zugang für China. Der S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 7.323,63 Punkte, den fünften Tag in Folge, der Dow Jones 1,1 Prozent, die Nasdaq stieg um 0,4 Prozent.