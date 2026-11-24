Nach Trading Economics (Stand 24. November 2026, ohne Uhrzeitangabe der Quelle) rentiert die zweijährige Schatz-Anleihe mit 3,07 Prozent, die zehnjährige Bundesanleihe mit 3,26 Prozent und die dreißigjährige mit 3,64 Prozent. Der Einlagensatz der EZB, an dem sich Banken orientieren, liegt seit dem 29. Oktober unverändert bei 2,50 Prozent; am Markt wird eine Erhöhung am 17. Dezember erwartet.

Auch beim Festgeld gibt es höhere Sätze: Biallo nennt in einer Empfehlungsbox mit Datenstand 24. November 2026 für fünf Jahre und 25.000 Euro 3,80 Prozent bei Pbb direkt, 3,67 Prozent bei Myntro und 3,55 Prozent bei der Fürstlich Castell'schen Bank. Das liegt über der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, geht aber mit anderen Risiken einher: Bankguthaben sind nach EU-Recht nur bis 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert, Bundesanleihen haben dagegen den Bund als Schuldner. Ihre Kurse schwanken jedoch, und wer vor Fälligkeit verkauft, kann Verluste machen.