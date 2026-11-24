Wer sein Geld auf dem Tagesgeldkonto parkt, sieht derzeit Zahlen, die wie Bundesanleihen-Renditen aussehen: bis zu 4,1 Prozent. Der Haken steht im Kleingedruckten – die Sätze gelten nur drei bis sechs Monate, danach sinkt der Zins auf 1 bis 2,25 Prozent. Die Rendite der Bundesanleihe liegt dagegen bei 3,07 Prozent für zwei und 3,26 Prozent für zehn Jahre.
Tagesgeld-Lockzinsen: 4,1 Prozent für drei Monate, danach 1,51 – was zahlt die Bundesanleihe dagegen?
Banken locken mit befristeten Tagesgeldzinsen von bis zu 4,1 Prozent, doch danach fallen die Sätze teils auf 1 bis 2,25 Prozent. Die Rendite der Bundesanleihe liegt bei 3,07 Prozent (zwei Jahre) und 3,26 Prozent (zehn Jahre). Ein Vergleich für Sparer, mit Rechenbeispiel und Risiken.
Bevor wir vergleichen, zwei Begriffe: Der Zins beim Tagesgeld ist ein variabler Satz, den die Bank jederzeit ändern darf. Die Rendite einer Bundesanleihe ist dagegen der effektive Jahreszins bis zur Fälligkeit, wenn man sie heute zum Marktpreis kauft; Kupon und Kurs sind dabei bereits eingerechnet. Beides ist nur bedingt vergleichbar, zeigt aber, wo Zinsen derzeit gezahlt werden.
Sparzinsen im November 2026
Wie hoch sind die Tagesgeldzinsen wirklich?
Finanztip nennt in seinem Tagesgeldvergleich vom 13. November 2026 mehrere befristete Aktionszinsen. Wichtig ist der Satz danach: Er entscheidet, wie viel Zins über ein ganzes Jahr bleibt.
|Bank
|Aktionszins
|Dauer
|Zins danach
|Zwölf-Monats-Schnitt
|Advanzia
|4,10 %
|3 Monate
|1,51 %
|rund 2,16 %
|Chase
|4,00 %
|4 Monate
|2,25 %
|rund 2,83 %
|Openbank
|4,00 %
|4 Monate
|2,00 %
|rund 2,67 %
|Volkswagen Bank
|3,75 %
|6 Monate
|1,00 %
|rund 2,38 %
Durchschnitt über zwölf Monate: eigene, vereinfachte Rechnung ohne Zinseszins, Konditionen können sich ändern.
Quelle: Finanztip (Stand 13.11.2026)
Ohne Befristung nennt Finanztip Sätze zwischen 2,3 und 2,6 Prozent: Qred über Raisin zahlt 2,60 Prozent, Nordax und Northmill über Raisin je 2,51 Prozent, Gefa und Yapi Kredi je 2,4 Prozent, Ayvens 2,3 Prozent. Der Durchschnitt über zwölf Monate liegt bei den Lockangeboten damit zwischen rund 2,2 und 2,8 Prozent – deutlich unter dem Aktionszins.
Staatsanleihen im Vergleich
Was bringt die Bundesanleihe im Vergleich zum Tagesgeld?
Nach Trading Economics (Stand 24. November 2026, ohne Uhrzeitangabe der Quelle) rentiert die zweijährige Schatz-Anleihe mit 3,07 Prozent, die zehnjährige Bundesanleihe mit 3,26 Prozent und die dreißigjährige mit 3,64 Prozent. Der Einlagensatz der EZB, an dem sich Banken orientieren, liegt seit dem 29. Oktober unverändert bei 2,50 Prozent; am Markt wird eine Erhöhung am 17. Dezember erwartet.
Auch beim Festgeld gibt es höhere Sätze: Biallo nennt in einer Empfehlungsbox mit Datenstand 24. November 2026 für fünf Jahre und 25.000 Euro 3,80 Prozent bei Pbb direkt, 3,67 Prozent bei Myntro und 3,55 Prozent bei der Fürstlich Castell'schen Bank. Das liegt über der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, geht aber mit anderen Risiken einher: Bankguthaben sind nach EU-Recht nur bis 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert, Bundesanleihen haben dagegen den Bund als Schuldner. Ihre Kurse schwanken jedoch, und wer vor Fälligkeit verkauft, kann Verluste machen.
Ein Rechenbeispiel: Wer 10.000 Euro zu 4,1 Prozent drei Monate anlegt und danach neun Monate zu 1,51 Prozent, kommt im ersten Jahr auf rund 216 Euro Zinsen. Eine Anleihe mit 3,07 Prozent Rendite brächte bei Haltedauer bis zur Fälligkeit rund 307 Euro im Jahr. Unterschiede bei Steuern, Kosten und Kursschwankungen sind dabei nicht berücksichtigt – die Zahlen dienen nur der Einordnung.
Termine
Wann können sich Sparzinsen ändern?
Entscheidend ist die EZB: Am 17. Dezember 2026 fällt die nächste Zinsentscheidung, am 26. November erscheint das Protokoll der Oktober-Sitzung. Banken geben Zinsänderungen oft mit Verzögerung weiter, Aktionsangebote enden zudem unabhängig von der EZB. Anleger sollten das Ablaufdatum einer Aktion notieren und den Folgesatz prüfen.
Häufige Fragen: Tagesgeld, Festgeld, Bundesanleihen
Was ist besser: Tagesgeld oder Bundesanleihe? Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Tagesgeld ist flexibel, aber der Zins kann sinken. Bundesanleihen haben eine feste Laufzeit und Kursschwankungen.
Wie hoch ist die Rendite der Bundesanleihe? Laut Trading Economics 3,26 Prozent für zehn und 3,07 Prozent für zwei Jahre (24. November 2026).
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist die Zinszahlung auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich den Kaufkurs.
Wie sicher sind Anleihen im Vergleich zum Sparbuch? Die Zahlungsfähigkeit des Bundes gilt als hoch; das Kursrisiko vor Fälligkeit bleibt.
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