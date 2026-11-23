Die TAG Immobilien-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Während das Papier um 1,99 % auf 11,25 Euro steigt, haben gleich zwei bedeutende Investmentgesellschaften ihre Short-Positionen am 20. November 2026 erhöht. Capital Fund Management SA stockte seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,90 % auf 2,01 % auf und überschritt damit die Marke von 2 %. Acadian Asset Management LLC erhöhte sein Engagement gleichzeitig von 1,00 % auf 1,10 %. Zusammen mit BlackRock Financial Management, Marshall Wace, D. E. Shaw und PDT Partners ergeben sich sechs jüngere Positionen von rechnerisch 5,43 % des ausgegebenen Aktienkapitals. Die jüngsten Aufstockungen zeigen, dass zumindest zwei professionelle Marktteilnehmer ihre Short-Exponierung verstärkt haben. Für einen unmittelbar bevorstehenden Kursrückgang liefern die Meldungen allein jedoch keinen Beweis. Sollte TAG Immobilien operativ enttäuschen oder der Immobiliensektor erneut unter Druck geraten, könnten die Leerverkäufer mit ihren Strategien profitieren. Gelingt dem Unternehmen dagegen eine überzeugende Verbesserung seiner Geschäftsperspektiven, könnten Short-Eindeckungen eine mögliche Erholung zusätzlich unterstützen. Die entscheidende Frage bleibt deshalb, ob TAG Immobilien mit seiner operativen Entwicklung die skeptischen Erwartungen der Hedgefonds widerlegen kann. Die gleichzeitigen Short-Aufstockungen sorgen jedenfalls dafür, dass die kommenden Unternehmensmeldungen und Veränderungen der Leerverkaufspositionen besonders aufmerksam verfolgt werden dürften.