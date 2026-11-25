TAG Immobilien Aktie: Rückenwind von der Konkurrenz – der Wohnungsvermieter springt unter die Top-3 der MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die TAG Immobilien Aktie steigt am Mittwochmorgen um 2,03 Prozent auf 11,54 Euro und ist zweitgrößter MDAX Gewinner. Eine eigene Meldung fehlt. Der Sektor profitiert von der angehobenen Prognose bei Aroundtown und dem LEG-Einstieg.

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Immobilienwerte sind am Mittwochmorgen gefragt, und TAG gehört zu den stärksten. Die TAG Immobilien Aktie notiert bei 11,54 Euro, ein Plus von 2,03 Prozent. Der Hamburger Wohnungsvermieter ist damit zweitgrößter MDAX Gewinner, knapp vor Aroundtown. Kurs der TAG Immobilien Aktie 11,54 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,03 % Aktien im Rückkaufprogramm 150.000 Leerverkaufsposition von Capital Fund Management 2,01 % Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; TAG Immobilien; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die TAG Immobilien Aktie als MDAX Gewinner zulegt Eine eigene Meldung von TAG gibt es nicht. Der Impuls kommt aus der Branche. Aroundtown hob am Morgen die Ergebnisprognose für 2026 an und verwies dabei auf die Beteiligung der Tochter Grand City Properties an LEG Immobilien. Die Nachricht zeigt, dass große Investoren Wohnimmobilien in Deutschland wieder als attraktiv ansehen. Davon profitiert auch die TAG Immobilien Aktie. Bei TAG selbst stehen zwei Dinge im Raum. Am 22. November kündigte das Unternehmen einen Rückkauf von bis zu 150.000 eigenen Aktien für die Mitarbeiterbeteiligung an. Gleichzeitig setzen Hedgefonds auf fallende Kurse: Capital Fund Management hat seine Leerverkaufsposition auf 2,01 Prozent erhöht. Steigt der Kurs, geraten solche Positionen unter Druck. Der Chart Zurück über die 50-Tage-Linie Charttechnisch hatte die TAG Immobilien Aktie am Montag die 50-Tage-Linie nach unten durchbrochen, seit August befindet sie sich im langfristigen Abwärtstrend. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 10,20 Euro. Mit dem Plus vom Mittwoch entfernt sich der Kurs wieder davon. Was für die TAG Immobilien Aktie sprechen könnte Rückenwind für Wohnimmobilien durch Aroundtown

Aktienrückkauf für Mitarbeiter

Leerverkäufer könnten unter Druck geraten

Kurs über dem 52-Wochen-Tief Was Anleger bedenken sollten Keine eigene Nachricht

Langfristiger Abwärtstrend seit August

Hohe Leerverkaufspositionen

Zinsentwicklung bleibt entscheidend Einordnung der Redaktion: Die TAG Immobilien Aktie fährt im Windschatten von Aroundtown und LEG. Ein eigener Auslöser fehlt, die Branchenstimmung trägt den Kurs. FAQ Häufige Fragen zur TAG Immobilien Aktie Warum steigt die TAG Immobilien Aktie heute?

Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die angehobene Prognose bei Aroundtown stützt den gesamten Wohnimmobiliensektor. Ist die TAG Immobilien Aktie MDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 2,03 Prozent ist sie am Morgen zweitgrößter MDAX Gewinner. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TAG Immobilien Aktie?

ISIN DE0008303504, WKN 830350. Handelssymbol an deutschen Börsen: TEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur TAG Immobilien Aktie Die TAG Immobilien Aktie steigt als MDAX Gewinner mit dem Sektor. Den Impuls liefert die Prognose von Aroundtown.

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