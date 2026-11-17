Die TAG Immobilien-Aktie gerät erneut ins Visier institutioneller Leerverkäufer. Während die Papiere des auf Wohnimmobilien spezialisierten Konzerns aktuell bei 11,27 Euro notieren und mit einem Minus von 0,617 Prozent nachgeben, sorgt eine neue Entwicklung bei den Short-Positionen für Aufmerksamkeit. BlackRock Financial Management, Inc. hat am 16. November 2026 eine Netto-Leerverkaufsposition von 0,51 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals erreicht. Damit erscheint eine weitere Gesellschaft aus dem Umfeld des weltweit bedeutenden Vermögensverwalters auf der öffentlich sichtbaren Short-Seite. Gleichzeitig halten mehrere andere institutionelle Investoren erhebliche negative Positionen. Besonders auffällig ist Capital Fund Management SA mit einer Short-Quote von 1,90 Prozent. Für Anleger entsteht damit eine brisante Konstellation: Während die TAG Immobilien-Aktie unter Druck steht, sind zahlreiche professionelle Marktteilnehmer für das Szenario fallender Kurse positioniert.