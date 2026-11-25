TAG Immobilien Aktie +3,09% - MDAX-Gewinner am Mittag im Windschatten fallender Renditen

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:50 1 Min.

Die TAG Immobilien Aktie gewinnt am Mittwochmittag 3,09% auf 11,66 Euro. Fallende Bund-Renditen und die Immobilien-Rally um Aroundtown und LEG ziehen den Wohnungskonzern nach oben.

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Die TAG Immobilien Aktie legt am Mittwochmittag um 3,09% auf 11,66 Euro zu und gehört zu den MDAX-Gewinnern. Eine eigene Meldung gibt es nicht - der Wohnungskonzern profitiert vom Zins- und Sektorumfeld. MDAX Gewinner Zinsen und Sektor geben Rückenwind Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,23% und damit auf den tiefsten Stand seit Ende August. Das hilft zinssensiblen Wohnimmobilien direkt. Zudem zogen Aroundtown, LEG und Vonovia an. Die TAG Immobilien Aktie gehörte schon zum Handelsstart zu den stärksten MDAX-Werten. Charttechnisch hat die Aktie am Dienstag die 50-Tage-Linie bei rund 11 Euro zurückerobert, nachdem sie diese am Montag unterschritten hatte. Der langfristige Abwärtstrend seit August bleibt bestehen, der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt rund 17%. FFO I nach neun Monaten (+12%) 152,7 Mio. € FFO I je Aktie (Vorjahr 0,76 €) 0,81 € Nachsteuergewinn (-49%) 156,4 Mio. € Quelle : TAG Immobilien, Neunmonatszahlen 2026 Fundamentaldaten und Leerverkäufer TAG hat die FFO-I-Prognose 2026 angehoben und Ziele für 2027 definiert. Der Substanzwert liegt bei 21,79 Euro je Aktie, das KGV 2026e bei rund 10,4. Die erwartete Dividende entspricht einer Rendite von etwa 4,4%. Zugleich bauten zwei Investmentgesellschaften am 20. November ihre Short-Positionen aus - Eindeckungen könnten Erholungen beschleunigen, signalisieren aber auch Skepsis. Was gegen die TAG Immobilien Aktie spricht Intakter Abwärtstrend seit August

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Zinsabhängigkeit: Steigende Renditen würden die Erholung bremsen Fazit Die TAG Immobilien Aktie ist als MDAX-Gewinner heute ein reiner Zins- und Sektortrade. Fundamental stützt der Abschlag zum Substanzwert, charttechnisch bleibt der Abwärtstrend die Hürde.

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