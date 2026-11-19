Ein Fehler im Tabaksteuergesetz hat eine Korrektur nötig gemacht: Weil das Gesetz laut netz-trends.de schon am 21. Oktober 2026 in Kraft trat, galt sofort der höchste vorgesehene Satz, nämlich der für 2030 mit 18,57 Cent je Zigarette. Der Bundestag beschloss die Korrektur am 5. November, am Freitag, 20. November, berät der Bundesrat darüber als Punkt 5 seiner Tagesordnung; der Finanzausschuss empfiehlt die Zustimmung. Danach gelten vom 21. Oktober bis 31. Dezember 2026 rückwirkend die bisherigen Sätze, die höheren Sätze greifen ab 1. Januar 2027. Für die British American Tobacco Aktie (ISIN: GB0002875804, FSE: BMT, LSE: BATS) und andere Tabakaktien bedeutet das vor allem Planbarkeit: Die Steuerstufen bis 2030 stehen fest.
Tabaksteuer: Bundesrat berät am Freitag die Korrektur - Pannen-Gesetz, 9,10 Euro je Packung 2027 - Was heißt das für die British American Tobacco Aktie?
Wegen eines Fehlers galt der Höchstsatz der neuen Tabaksteuer schon ab 21. Oktober. Der Bundestag hat korrigiert, der Bundesrat berät am 20. November: Die höheren Sätze kommen erst am 1. Januar 2027. Was das für die British American Tobacco Aktie, Tabakaktien und den Fiskus bedeutet.
Das Gesetz
Was regelt die Tabaksteuer-Korrektur genau?
Die Korrektur hängt am Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2026 und des Tabaksteuergesetzes. Es regelt laut Bundesrat-Vorschau außerdem die Umsatzsteuerverteilung: Für 2026 und 2027 wird der Bundesanteil um je 625 Millionen Euro angehoben, zulasten der Länder, im Zusammenhang mit dem Tankrabatt. Die Länder erhalten im Gegenzug 750 Millionen Euro für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Der Haushaltsausschuss billigte die Korrektur laut netz-trends.de am 4. November ohne Aussprache.
|Zeitraum
|Steuer je Zigarette
|Anteil am Kleinverkaufspreis
|21.10. bis 31.12.2026 (bisherige Sätze)
|12,28 Cent
|19,84%
|2027
|14,34 Cent
|21,05%
|2028
|15,63 Cent
|21,05%
|2029
|17,04 Cent
|21,05%
|2030
|18,57 Cent
|21,05%
Zusätzlich gilt eine Mindeststeuer (2027: 29,492 Cent je Zigarette). Für Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak greifen die höheren Sätze laut Gesetzesbegründung erst ab 1. März 2027.
Quelle: netz-trends.de (18.11.2026) mit Bezug auf Bundesrat-Drucksache 642/26 und Bundestag-Drucksache 21/8605
Die Preise
Wie teuer werden Zigaretten bis 2030?
Laut dpa-AFX unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium (onvista, 16.10.2026) steigt der Durchschnittspreis einer 20er-Packung von 8,05 Euro auf 9,10 Euro (2027), 9,91 Euro (2028), 10,81 Euro (2029) und 11,78 Euro (2030). Die Branche schätzt Markenzigaretten teils auf bis zu 14 Euro. Der Fiskus rechnet mit 1,5 Milliarden Euro Mehreinnahmen 2027, 4,5 Milliarden Euro 2030 und rund 12 Milliarden Euro in vier Jahren; im Vorjahr nahm der Bund 17,6 Milliarden Euro Tabaksteuer ein. Der Branchenverband BVTE nannte die Pläne „Luftschlösser" und fürchtet Ausweichen in den Schwarzmarkt (Jan Mücke, laut onvista). Das Deutsche Krebsforschungszentrum sieht dagegen „einen guten Schritt", der nicht ambitioniert genug sei.
Die Börse
Was bedeutet die Korrektur für die British American Tobacco Aktie?
Goldesel.de ordnete die Korrektur am 27. Oktober so ein, dass sie ein kurzfristiges Rechts- und Betriebsrisiko aus dem Markt nehme, die strukturelle Belastung aber bleibe; konkrete Auswirkungen auf Umsatz oder Gewinn ließen sich nicht beziffern. Das deckt sich mit der Lage: Höhere Steuern werden bei Tabak üblicherweise über Preise weitergegeben, belasten aber das Volumen, und ein Ausweichen auf Schwarzmarkt oder Alternativprodukte ist möglich. Einen belegten Kurs der British American Tobacco Aktie mit Uhrzeit hatte die Redaktion für diesen Beitrag nicht, deshalb nennt der Text keinen. Für Philip Morris und Imperial Brands gilt dieselbe Steuerlogik; Imperial Brands hat nach Redaktionsberichten dieser Woche Jobabbau und die Schließung des Werks Langenhagen angekündigt.
Termine
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FAQ
Häufige Fragen zur Tabaksteuer
Was war der Fehler? Das Gesetz trat laut netz-trends.de schon am 21. Oktober in Kraft, dadurch galt sofort der höchste Satz von 18,57 Cent je Zigarette.
Ab wann gelten die höheren Sätze? Ab 1. Januar 2027; Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak ab 1. März 2027.
Wie teuer wird eine Packung? Laut Bundesfinanzministerium im Schnitt 9,10 Euro 2027 und 11,78 Euro 2030, nach 8,05 Euro heute.
Was heißt das für die British American Tobacco Aktie? Die Steuerstufen sind planbar, konkrete Gewinnfolgen lassen sich aus den Berichten nicht ableiten.
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