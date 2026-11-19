Zusätzlich gilt eine Mindeststeuer (2027: 29,492 Cent je Zigarette). Für Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak greifen die höheren Sätze laut Gesetzesbegründung erst ab 1. März 2027.

Quelle : netz-trends.de (18.11.2026) mit Bezug auf Bundesrat-Drucksache 642/26 und Bundestag-Drucksache 21/8605