Der frühere Batteriehersteller FREYR produziert heute als T1 Energy Solarmodule im Werk G1_Dallas in Texas. Im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen 250,1 Millionen US-Dollar Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 10,7 Millionen US-Dollar.

Unter dem Strich stand aus fortgeführten Geschäften jedoch ein Verlust von 36,9 Millionen US-Dollar.