Vom Hoffnungsträger zum Pennystock: Die T1-Energy-Aktie ist auf 1,55 US-Dollar gefallen. Noch am 6. November kostete sie 2,36 US-Dollar. J.P.-Morgan-Analyst Mark Strouse bleibt für die T1-Energy-Aktie bei „Hold“. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht.
T1-Energy-Aktie: Unter 2 Dollar abgerutscht – J.P. Morgan bleibt an der Seitenlinie
Der US-Solarhersteller T1 Energy hat binnen weniger Wochen einen Großteil seines Börsenwerts verloren. J.P.-Morgan-Analyst Mark Strouse bleibt für die T1-Energy-Aktie bei „Hold“, ein Kursziel nennt die Übersicht nicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- T1 Energy Inc.
- Handelssymbol
- TE (NYSE)
- Analyst
- Mark Strouse
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- laut Übersicht nicht angegeben
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur T1-Energy-Aktie
Modulfabrik läuft – die Zellfabrik kostet
Mark Strouse bleibt neutral. T1 Energy baut mit hohem Kapitalbedarf eine heimische Solar-Lieferkette auf.
Der frühere Batteriehersteller FREYR produziert heute als T1 Energy Solarmodule im Werk G1_Dallas in Texas. Im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen 250,1 Millionen US-Dollar Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 10,7 Millionen US-Dollar.
Unter dem Strich stand aus fortgeführten Geschäften jedoch ein Verlust von 36,9 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Mark Strouse zu lesen ist:
Produktion steigt
T1 erwartet 2026 eine Modulproduktion am oberen Ende der Spanne von 3,1 bis 4,2 Gigawatt.
Zellfabrik im Bau
Im Werk G2_Austin soll die Zellproduktion im ersten Quartal 2027 starten.
Großes Ziel
Mit beiden Werken peilt T1 langfristig ein jährliches EBITDA von 650 bis 700 Millionen US-Dollar an.
Viele Leerverkäufer
Rund ein Drittel der frei handelbaren Aktien war zuletzt leerverkauft.
Finanzierung und Politik als Unsicherheit
Der Aufbau von G2_Austin erfordert viel Kapital, frühere Kapitalerhöhungen haben die Aktionäre bereits verwässert. Zudem hängt das Geschäft stark von US-Förderregeln und Zöllen ab.
Die hohe Leerverkaufsquote verstärkt die Kursschwankungen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Mark Strouse. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
T1 Energy Inc. (TE): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Mark Strouse, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:37 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:37 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mark Strouse, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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