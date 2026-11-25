Die T-Mobile US Aktie (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Handelssymbol: TM5, US-Handelssymbol: TMUS) widersetzt sich am Mittwoch gleich zwei Gegenkräften. Zum Handelsstart steigt das Papier um 1,07 Prozent auf 167,91 Dollar und gehört damit zu den Nasdaq100 Gewinnern. Dabei verliert der Index mehr als 4 Prozent, und die Aktie wird nach Angaben von Finanzportalen heute ohne den Anspruch auf die nächste Dividende gehandelt.
T-Mobile US Aktie: Nasdaq100 Gewinner trotz Dividendenabschlag – Plus am Stichtag
Die T-Mobile US Aktie zählt zum Handelsstart zu den wenigen Nasdaq100 Gewinnern: Der Mobilfunker steigt um 1,07 Prozent auf 167,91 Dollar, obwohl heute der Stichtag für die erhöhte Quartalsdividende ist und der Index mehr als 4 Prozent verliert. Die Analyse zeigt, warum das Plus mehr wiegt, als es aussieht.
Die Gründe für den Kursgewinn
Verträge laufen weiter, egal was die Börse macht
Eine neue Geschäftsmeldung gibt es nicht. T-Mobile US profitiert von der Umschichtung in berechenbare Geschäfte, die am Mittwoch den Markt prägt. Höhere Inflation, neue Zollpläne und die Flucht aus KI-Aktien drücken Technologiewerte. Mobilfunkverträge werden dagegen Monat für Monat bezahlt.
Bemerkenswert ist der Zeitpunkt. Der Konzern hatte im September seine Quartalsdividende um 15 Prozent auf 1,17 Dollar je Aktie angehoben. Stichtag für die Zahlung ist der 25. November. Wird eine Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt, sinkt der Kurs üblicherweise rechnerisch um den Betrag der Ausschüttung, hier rund 0,7 Prozent. Dass die Aktie trotzdem steigt, zeigt die Nachfrage.
Wiederkehrende Einnahmen
Mobilfunk- und Internetverträge liefern planbare Umsätze.
Höhere Dividende
Die Ausschüttung steigt von 1,02 auf 1,17 Dollar je Quartal.
Kein KI-Risiko
Das Geschäft hängt nicht an den Investitionsplänen der Cloud-Konzerne.
Einordnung
Stabil heute, aber weit unter dem Jahreshoch
Der Blick auf das Gesamtjahr relativiert den Tagesgewinn. Im März notierte die T-Mobile US Aktie noch bei 219,11 Dollar. Davon ist sie rund 23 Prozent entfernt. Der harte Wettbewerb im US-Mobilfunk und hohe Ausgaben für Kundengewinnung haben die Stimmung über Monate gedrückt.
Operativ liefert der Nasdaq100 Gewinner weiter. Im dritten Quartal erwirtschaftete der Konzern einen bereinigten freien Mittelzufluss von 5,1 Milliarden Dollar und hob das Jahresziel auf 18,7 bis 18,8 Milliarden Dollar an. Daraus werden Dividenden und Aktienrückkäufe bezahlt. Für deutsche Anleger ist der Wert doppelt interessant: Die Deutsche Telekom hält die Mehrheit an T-Mobile US.
Häufige Fragen zur T-Mobile US Aktie
Warum ist die T-Mobile US Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Anleger schichten am 25. November 2026 aus KI-Aktien in berechenbare Geschäfte um. Die T-Mobile US Aktie steigt zum Handelsstart um 1,07 Prozent, während der Nasdaq 100 mehr als 4 Prozent verliert.
Wie hoch ist die Dividende von T-Mobile US?
Der Konzern zahlt 1,17 Dollar je Aktie und Quartal, 15 Prozent mehr als zuvor. Stichtag ist der 25. November, Zahltag der 10. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der T-Mobile US Aktie?
Die ISIN lautet US8725901040, die WKN A1T7LU. An der Nasdaq wird die Aktie unter TMUS gehandelt, in Deutschland unter TM5.
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