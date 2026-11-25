Eine neue Geschäftsmeldung gibt es nicht. T-Mobile US profitiert von der Umschichtung in berechenbare Geschäfte, die am Mittwoch den Markt prägt. Höhere Inflation, neue Zollpläne und die Flucht aus KI-Aktien drücken Technologiewerte. Mobilfunkverträge werden dagegen Monat für Monat bezahlt.

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt. Der Konzern hatte im September seine Quartalsdividende um 15 Prozent auf 1,17 Dollar je Aktie angehoben. Stichtag für die Zahlung ist der 25. November. Wird eine Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt, sinkt der Kurs üblicherweise rechnerisch um den Betrag der Ausschüttung, hier rund 0,7 Prozent. Dass die Aktie trotzdem steigt, zeigt die Nachfrage.