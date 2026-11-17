Seit Jahresbeginn liegt die Aktie laut Trefis rund 15 Prozent im Minus, auf Jahressicht sind es gut 19 Prozent. Zuletzt hat sich das Bild aber aufgehellt: Nach einer Serie von sechs Gewinntagen war die Aktie laut Trefis bis zum 12. November um zwölf Prozent gestiegen. Mit dem Plus vom Dienstag arbeitet sie sich an die Marke von 172 US-Dollar heran.