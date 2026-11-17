Die T-Mobile US Aktie zählt am Dienstagmittag zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 11:58 Uhr New Yorker Zeit (17:58 Uhr MEZ) notiert das Papier des US-Mobilfunkanbieters (Ticker: TMUS, Nasdaq; ISIN: US8725901040) 1,04 Prozent höher bei 171,77 US-Dollar. Eine große Unternehmensnachricht gibt es nicht; der Mobilfunker profitiert vor allem davon, dass Anleger in einem schwachen Tech-Markt nach stabileren Geschäftsmodellen suchen. Der Nasdaq 100 verliert zur selben Zeit 1,59 Prozent auf 26.764,53 Punkte.
T-Mobile US Aktie Nasdaq100 Gewinner: Der Mobilfunker als Ruhepol im Tech-Sturm – beginnt jetzt die Aufholjagd nach dem schwachen Jahr?
Die T-Mobile US Aktie gehört zur Mittagszeit an der Wall Street zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 11:58 Uhr Ortszeit (17:58 Uhr MEZ) steigt sie um 1,04 Prozent auf 171,77 US-Dollar, während der Nasdaq 100 1,59 Prozent verliert. Anleger suchen defensive Werte, zudem gibt es positive Analystenstimmen.
TMUSTMUS
T-Mobile US Aktie Nasdaq100 Gewinner
Warum steigt die T-Mobile US Aktie heute – gegen den Trend?
Der Dienstag ist geprägt von Verkäufen bei Software- und KI-Werten. In diesem Umfeld wirken Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und vergleichsweise niedriger Bewertung als Gegengewicht. T-Mobile US war schon am Vormittag unter den Gewinnern des Nasdaq 100 aufgetaucht; laut einem Kursüberblick von MarketScreener lag die Aktie zeitweise 1,34 Prozent im Plus.
Suche nach defensiven Werten
Laut einer von 24/7 Wall St. zitierten Auswertung haben Basiskonsumgüter, Gesundheit und Versorger seit dem 1. Oktober rund 13 Prozent zugelegt, während der Nasdaq 100 rund 13 Prozent verloren hat. Telekomkonzerne gelten traditionell als ähnlich defensiv.
Analysten werden freundlicher
Laut einer MarketBeat-Meldung vom Dienstag hat Citigroup seine Einschätzung zu T-Mobile US angepasst. Zuvor hatte Raymond James laut TipRanks die Sorgen vor Konkurrenz durch SpaceX als übertrieben bezeichnet.
Niedrige Bewertung nach dem Kursrückgang
Trefis beziffert das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 16,1 – deutlich unter dem Dreijahresschnitt von 21,4.
Details der Analystenstudien liegen nicht öffentlich vor; Einstufungen und Kursziele werden hier deshalb nicht wiedergegeben.
Wie läuft das Geschäft von T-Mobile US?
Operativ ist T-Mobile US weiter auf Wachstumskurs. Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Trefis um 7,4 Prozent, die Serviceumsätze mit Vertragskunden legten um neun Prozent zu. Für das Gesamtjahr 2026 stellt der Konzern Serviceumsätze von rund 76,8 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Mehrheitsaktionär ist die Deutsche Telekom, für deren Aktie die Entwicklung der US-Tochter ein zentraler Werttreiber ist.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatzwachstum Q3
|+7,4 %
|Wachstum Postpaid-Serviceumsatz
|+9 %
|Prognose Serviceumsatz 2026
|ca. 76,8 Mrd. USD
|Kurs-Gewinn-Verhältnis
|16,1
|KGV-Durchschnitt 3 Jahre
|21,4
Quelle: Trefis, 17.11.2026
Wo steht die T-Mobile US Aktie im Chartbild?
Seit Jahresbeginn liegt die Aktie laut Trefis rund 15 Prozent im Minus, auf Jahressicht sind es gut 19 Prozent. Zuletzt hat sich das Bild aber aufgehellt: Nach einer Serie von sechs Gewinntagen war die Aktie laut Trefis bis zum 12. November um zwölf Prozent gestiegen. Mit dem Plus vom Dienstag arbeitet sie sich an die Marke von 172 US-Dollar heran.
Was sollten Anleger bei der T-Mobile US Aktie jetzt beachten?
Die nächsten Quartalszahlen werden laut Trefis im Februar 2027 erwartet. Kurzfristig dürfte die Aktie eher von der Marktstimmung abhängen: Nach US-Börsenschluss legt Nvidia Zahlen vor, am Donnerstag startet Anthropic an der Nasdaq. Ein schwacher Tech-Sektor kann defensive Werte wie T-Mobile US weiter stützen – ein Stimmungsumschwung zugunsten von KI-Titeln könnte die Umschichtung aber auch umkehren.
FAQ zur T-Mobile US Aktie
Warum steigt die T-Mobile US Aktie heute? Anleger schichten in defensive Werte um, zudem haben sich Analysten zuletzt freundlicher geäußert; eine große Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie hoch steht die T-Mobile US Aktie? Gegen 11:58 Uhr ET (17:58 Uhr MEZ) bei 171,77 US-Dollar, plus 1,04 Prozent.
Welchen Ticker und welche ISIN hat T-Mobile US? Ticker TMUS an der Nasdaq, ISIN US8725901040.
Wann legt T-Mobile US die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden im Februar 2027 erwartet.
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