Über Jahre hat T-Mobile US die Wall Street mit einer einzigen Zahl begeistert: den neu gewonnenen Mobilfunkkunden, Quartal für Quartal mehr als die Konkurrenz. Diese Zahl steht nicht mehr im Mittelpunkt. Die Tochter der Deutschen Telekom berichtet inzwischen vorrangig, wie viele Kundenkonten sie gewinnt und wie viel jedes Konto einbringt. Für die T-Mobile US Aktie ist das mehr als eine Formalie. Es ist das Eingeständnis, dass die Zeit der spektakulären Kundensprünge vorbei ist, und die Ansage, dass der Gewinn trotzdem weiter steigen soll.
T-Mobile US Aktie: Gewinn plus 27 Prozent, 10 Milliarden Dollar Rückkäufe – und plötzlich zählt der Konzern anders
T-Mobile US verdient so viel wie nie in einem dritten Quartal und hebt die Prognose an. Zugleich meldet die Telekom-Tochter nicht mehr einzelne Kunden, sondern Konten. Was hinter dem Strategiewechsel steckt und was er für die T-Mobile US Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Weniger neue Konten, deutlich mehr Gewinn
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 7,4 Prozent auf 23,58 Milliarden Dollar. Die Serviceumsätze legten um 6 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar zu, im wichtigen Vertragskundengeschäft sogar um 9 Prozent auf 16,3 Milliarden. Unter dem Strich verdiente T-Mobile US 3,46 Milliarden Dollar, 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Dass der Gewinn je Aktie mit 34 Prozent noch schneller wuchs, liegt an den Rückkäufen. Bis zum 23. Oktober hat der Konzern in diesem Jahr eigene Aktien für 10,3 Milliarden Dollar erworben, mehr als im gesamten Jahr 2025. Die Zahl der neuen Vertragskonten fiel dagegen auf 274.000, nach 396.000 im Vorjahresquartal. Analysten hatten im Schnitt mit rund 252.000 gerechnet.
Die Strategie
Vom Wachstumsstar zur Cash-Maschine
Der Hebel heißt nun Umsatz je Konto. Er stieg um 4 Prozent auf 155,73 Dollar im Monat, weil Kunden mehr Leitungen, teurere Tarife und zusätzlich Internet für zu Hause buchen. Das operative Kernergebnis wuchs um 11 Prozent, und das Management hob den Ausblick für das Gesamtjahr an, unter anderem beim freien Cashflow.
Für Aktionäre ändert sich damit der Charakter der T-Mobile US Aktie. Sie wird weniger an Quartalsüberraschungen bei Neukunden gemessen und stärker an der Verlässlichkeit ihrer Zahlungsströme. Das macht sie berechenbarer, nimmt ihr aber einen Teil der Fantasie, die den Kurs lange getragen hat. Für die Deutsche Telekom als Mehrheitsaktionärin bleibt die US-Tochter der mit Abstand wichtigste Gewinnbringer.
Wer aufhört, Kunden zu zählen, hat entweder etwas zu verbergen oder etwas Besseres vorzuweisen. Bei der T-Mobile US Aktie sprechen die Gewinnzahlen bislang für Letzteres.
Häufige Fragen zur T-Mobile US Aktie
Wie viel hat T-Mobile US im dritten Quartal 2026 verdient?
3,46 Milliarden Dollar oder 3,22 Dollar je Aktie, ein Plus von 27 beziehungsweise 34 Prozent.
Warum meldet T-Mobile US jetzt Konten statt Kunden?
Der Konzern stellt den Umsatz je Kundenkonto in den Mittelpunkt, weil ein Konto mehrere Leitungen und Produkte umfasst. Das Management sieht darin das bessere Maß für den Geschäftserfolg.
Wie hängt die T-Mobile US Aktie mit der Deutschen Telekom zusammen?
Die Deutsche Telekom ist Mehrheitsaktionärin von T-Mobile US. Die US-Tochter steuert den größten Teil zum Konzerngewinn bei.
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