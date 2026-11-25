Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 7,4 Prozent auf 23,58 Milliarden Dollar. Die Serviceumsätze legten um 6 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar zu, im wichtigen Vertragskundengeschäft sogar um 9 Prozent auf 16,3 Milliarden. Unter dem Strich verdiente T-Mobile US 3,46 Milliarden Dollar, 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Dass der Gewinn je Aktie mit 34 Prozent noch schneller wuchs, liegt an den Rückkäufen. Bis zum 23. Oktober hat der Konzern in diesem Jahr eigene Aktien für 10,3 Milliarden Dollar erworben, mehr als im gesamten Jahr 2025. Die Zahl der neuen Vertragskonten fiel dagegen auf 274.000, nach 396.000 im Vorjahresquartal. Analysten hatten im Schnitt mit rund 252.000 gerechnet.