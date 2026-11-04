SYZYGY Aktie: Operative Ergebnisverbesserung erreicht - Weitere Rentabilitätsverbesserungen in Sicht

Nachdem die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 weitestgehend erreicht werden dürften, würden die Analysten ihren Fokus auf die Prognosen für die darauffolgenden Geschäftsjahre 2027 und 2028 richten. Bislang hätten die Analysten für 2027 ein Umsatzwachstum in Höhe von 6,0% und eine EBIT-Marge in Höhe von 5,0% unterstellt. Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung der SYZYGY AG, die unterjährig von fehlenden Wachstumsimpulsen geprägt gewesen sei, erscheine die Annahme der Analysten eines organischen Wachstums für 2027 zu hoch. Um das bislang erwartete Umsatzwachstum zu erreichen, müsste die SYZYGY AG einen spürbaren Anstieg beim Neugeschäft verzeichnen. Insbesondere in Deutschland, dem mit Abstand wichtigsten Markt der Gesellschaft, seien derzeit jedoch keine wesentlichen positiven Impulse aus den relevanten Kundenbranchen erkennbar. Die anhaltend zurückhaltende Investitionsbereitschaft und die geringe Ausschreibungsaktivität würden eine kurzfristige Kompensation der in den vergangenen Jahren weggefallenen Kundenetats erschweren.