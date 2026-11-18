Die 13F-Offenlegung zeigt, dass Nvidia im dritten Quartal mehrere Beteiligungen angepasst hat: Intel wurde um 25 Prozent verringert, Nokia um mehr als die Hälfte, bei SpaceX wurde aufgestockt – und bei Synopsys verkleinerte Nvidia sein Paket um 9,7 Prozent. Die Zahl stammt aus einer Sekundärquelle (Yahoo Finance); das SEC-Original hat die Redaktion nicht selbst gelesen. Rechnerisch passt sie zu dem früher gemeldeten Bestand von 4.821.717 Aktien (13foresight.com). Die Verkäufe sind zum Quartalsende erfolgt, also vor dem heutigen Kurs; ein Rückschluss auf die heutige Kursbewegung ist deshalb Einschätzung der Redaktion, keine belegte Ursache.

Dazu kommen laufende Belastungen: Aktionärsklagen wegen der Offenlegung zum Design-IP-Geschäft, eine Abstufung von Morgan Stanley mit Warnung vor langsamerem Wachstum und Unsicherheit durch chinesische Exportkontrollen (24/7 Wall St., 11. November). Auf Monatssicht beträgt das Minus rund 9,8 Prozent.