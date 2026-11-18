Die Synopsys Aktie (ISIN US8716071076, Ticker SNPS) ist in den Sog einer Nvidia-Meldung geraten: Nach der am 16. November eingereichten 13F-Meldung hat der Chipriese seinen Anteil an dem Entwickler von Chip-Designsoftware um 9,7 Prozent auf 4.354.077 Aktien verringert (Bestandsstichtag 30. September, Quelle: Yahoo Finance, 17. November). Die Aktie schloss am Dienstag laut Blockchain.News bei 443,50 Dollar, ein Minus von 1,91 Prozent, nach einer Tagesspanne von 432,77 bis 452,55 Dollar. Für heute liegt der Redaktion kein belegter Kurs vor; angezeigt wird zuletzt ein Stand von 435,51 Dollar (minus 1,32 Prozent) ohne Zeitstempel bei 24/7 Wall St. Diese Synopsys Aktienanalyse klärt, ob die Nvidia-Meldung eine Rolle spielt – oder ob andere Faktoren wichtiger sind.
Synopsys Aktienanalyse: Nvidia verkleinert sein Paket, 20 von 25 Analysten stehen bei "Buy" - Ist der Rücksetzer der Synopsys Aktie eine Chance oder ein Warnsignal?
Nvidia hat seinen Synopsys-Anteil laut 13F um 9,7 Prozent reduziert, die Aktie liegt rund 18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Die Synopsys Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und die Synopsys Aktienprognose des Konsens vor den Zahlen am 8. Dezember.
Steckbrief
- Unternehmen
- Synopsys Inc.
- ISIN
- US8716071076
- Ticker
- SNPS (Nasdaq)
- Nächster Termin
- 8. Dezember 2026 (Zahlen Q4/Gesamtjahr)
- Schwerpunkt
- Chip-Designsoftware (EDA), Design-IP, Ansys-Simulation
Stand: 17.11.2026, Letzter belegter Kurs vom 17.11.2026; ein Kurs vom 18.11. liegt nicht vor
Der Auslöser
Was bedeutet die Nvidia-Meldung für die Synopsys Aktie?
Die 13F-Offenlegung zeigt, dass Nvidia im dritten Quartal mehrere Beteiligungen angepasst hat: Intel wurde um 25 Prozent verringert, Nokia um mehr als die Hälfte, bei SpaceX wurde aufgestockt – und bei Synopsys verkleinerte Nvidia sein Paket um 9,7 Prozent. Die Zahl stammt aus einer Sekundärquelle (Yahoo Finance); das SEC-Original hat die Redaktion nicht selbst gelesen. Rechnerisch passt sie zu dem früher gemeldeten Bestand von 4.821.717 Aktien (13foresight.com). Die Verkäufe sind zum Quartalsende erfolgt, also vor dem heutigen Kurs; ein Rückschluss auf die heutige Kursbewegung ist deshalb Einschätzung der Redaktion, keine belegte Ursache.
Dazu kommen laufende Belastungen: Aktionärsklagen wegen der Offenlegung zum Design-IP-Geschäft, eine Abstufung von Morgan Stanley mit Warnung vor langsamerem Wachstum und Unsicherheit durch chinesische Exportkontrollen (24/7 Wall St., 11. November). Auf Monatssicht beträgt das Minus rund 9,8 Prozent.
Was macht Synopsys – das Geschäftsmodell in Kürze
Synopsys liefert Software für das Design von Halbleitern (Electronic Design Automation, EDA), vorgefertigte Schaltungsbausteine (Design-IP) und – seit der rund 35 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Ansys – Simulationssoftware für Ingenieure. Wer Chips entwirft, kommt an EDA-Werkzeugen praktisch nicht vorbei; das macht Synopsys zu einem klassischen „Picks-and-Shovels“-Wert im KI-Aufbau. CEO Sassine Ghazi sagte laut 24/7 Wall St., das EDA-Geschäft beschleunige sich, Design-IP sei zum Wachstum zurückgekehrt und Ansys entwickle sich stark.
Wie sehen die Zahlen aus? Synopsys Aktienanalyse des dritten Quartals
Die jüngsten Zahlen stammen vom 26. August (Q3 des Geschäftsjahres 2026). Der Umsatz betrug 2,48 Milliarden Dollar, ein Plus von 42,4 Prozent – nach Einschätzung der Redaktion wesentlich vom Ansys-Zukauf getrieben. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 3,91 Dollar nach einer Konsensschätzung von 3,67 Dollar, das vierte Mal in Folge über den Erwartungen (24/7 Wall St.). Die Aktie sprang damals um 13,4 Prozent an einem Tag, gab in der Folgewoche aber 10,5 Prozent wieder ab.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3 FY2026
|2,48 Mrd. $ (+42,4 %)
|Bereinigtes EPS Q3
|3,91 $ (Konsens 3,67 $)
|Design-IP-Wachstum
|rund +11 %
|Auftragsbestand (Backlog)
|10,9 Mrd. $
|Ausblick Q4 FY2026 (bereinigtes EPS)
|4,10 – 4,16 $ (Konsens 4,13 $)
|Verschuldung
|rund 10 Mrd. $
Der Auftragsbestand ist gegenüber dem Vorquartal gesunken. Zahlen zu Segmentmargen und zum Gesamtjahr FY2025 konnte die Redaktion nicht belegen.
Quelle: 24/7 Wall St., 11.11.2026; Blockchain.News, 17.11.2026
Auffällig ist der Unterschied zwischen GAAP und bereinigten Zahlen: Die Abschreibung immaterieller Werte aus der Ansys-Übernahme beträgt laut 24/7 Wall St. rund 404 Millionen Dollar pro Quartal. Der Free Cashflow lag bei rund 2,6 Milliarden Dollar (Zeitraum im Artikel unklar). Ein Aktienrückkauf über eine Milliarde Dollar ist laut MarketBeat (zitiert bei Blockchain.News) angekündigt; Insider verkauften in 90 Tagen Aktien für rund 51,4 Millionen Dollar.
Wie teuer ist die Synopsys Aktie? Bewertung im Vergleich
Das trailing-KGV beträgt 83, das erwartete KGV auf Basis des Geschäftsjahres 2027 rund 25 (24/7 Wall St., 11. November). Die große Lücke zeigt, wie stark Abschreibungen aus Ansys das GAAP-Ergebnis drücken. Zum Wettbewerber Cadence ist die Datenlage dünn: Ein älterer Wert nennt ein KGV von rund 64,3 (Webull, 4. November) gegenüber 29,9 für die Softwarebranche und 37,0 für die Vergleichsgruppe; einen aktuellen Cadence-Kurs hat die Redaktion nicht belegt, ein belastbarer Vergleich ist daher nicht möglich.
Wie sieht die Synopsys Aktienprognose der Analysten aus?
Der Konsens ist deutlich positiv. Laut 24/7 Wall St. (11. November) beobachten 25 Analysten die Aktie: drei mit „Strong Buy“, 20 mit „Buy“, zwei mit „Hold“, keiner mit „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 589,55 Dollar, 28 Prozent über dem damaligen Kurs. In 30 Tagen gab es 14 Aufwärtsrevisionen der FY27-Gewinnschätzungen. MarketBeat zählt laut Blockchain.News 23 von 26 Analysten mit Kauf oder Strong Buy bei einem Durchschnittsziel von 575 Dollar; Zacks nennt 594,90 Dollar aus 21 Schätzungen. Die Zahlen sind Angaben Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Quelle
|Einschätzung
|Ø-Kursziel
|24/7 Wall St.
|23 von 25 „Buy“/„Strong Buy“, 2 „Hold“
|589,55 $
|MarketBeat
|23 von 26 „Buy“/„Strong Buy“
|575 $
|Zacks
|21 Schätzungen
|594,90 $
Meinungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Einzelne Rating-Änderungen mit Haus und Datum konnte die Redaktion nicht belegen.
Quelle: 24/7 Wall St., 11.11.2026; MarketBeat via Blockchain.News, 17.11.2026
Was zeigt der Chart der Synopsys Aktie?
Technisch beschreibt Blockchain.News (17. November): RSI(14) bei 39,0 (neutral), MACD im Minus, SMA7 bei 452,09 Dollar, SMA20 bei 458,54 Dollar, die untere Bollinger-Band bei 434,97 Dollar. Als Unterstützung werden 433,33 und 423,16 Dollar genannt, als Widerstand 453,11 und 462,72 Dollar. Die 50- und 200-Tage-Linie hat die Redaktion nicht belegt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 539,48 Dollar; der Kurs steht rund 18 Prozent darunter (eigene Rechnung).
Was beobachten Anleger jetzt?
Der nächste wichtige Termin ist der 8. Dezember 2026, wenn Synopsys die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr vorlegt. Dann gibt es auch den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027. Zu den Details der FY27-Gewinnziele widersprechen sich die Angaben der Quellen (15,07 Dollar als Ziel, 18,65 Dollar als Konsens); die Redaktion nimmt deshalb keine FY27-Zahl auf.
FAQ: Häufige Fragen zur Synopsys Aktie
Warum fällt die Synopsys Aktie? Auf Monatssicht beträgt das Minus rund 9,8 Prozent. Als Belastungen werden Klagen, China-Risiken, eine Morgan-Stanley-Abstufung und nun die Nvidia-Anteilsreduktion genannt; eine alleinige Ursache ist nicht belegt.
Was sagt die Synopsys Aktienanalyse zur Bewertung? Das erwartete KGV liegt bei rund 25, das trailing-KGV bei 83; der Unterschied geht auf Ansys-Abschreibungen zurück.
Wie lautet die Synopsys Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt je nach Quelle bei 575 bis 595 Dollar. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Wann kommen die nächsten Synopsys Zahlen? Am 8. Dezember 2026.
Wie viel Synopsys hält Nvidia? Laut 13F 4.354.077 Aktien zum 30. September 2026, ein Minus von 9,7 Prozent zum Vorquartal.
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