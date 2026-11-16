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Symrise-Aktie: Wachstum zurück, Kaufempfehlung weg – der Duftstoff-Riese am Scheideweg

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Die Deutsche Bank stuft die Symrise-Aktie auf „Hold“ ab, Kursziel 103 Euro. Dabei wächst der Duft- und Aromenhersteller so stark wie lange nicht – warum die Börse trotzdem zweifelt.

Nahaufnahme von Parfümflakons aus Glas, geschwungenes weißes Aktiencheck.de-Logo, Badge „Titelgeschichte · 16.11.2026“ und die Überschrift „Symrise-Aktie: Wachstum zurück, Kaufempfehlung weg – der Duftstoff-Riese am Scheideweg“
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/three-perfume-bottles-264819/, Medium 3378), Pexels-Lizenz; Gestaltung und Überschrift: aktiencheck.de
Symrise-Aktie am Montagmittag auf 95,66 €
−1,7 %
Kursziel der Deutschen Bank (unverändert), Urteil „Hold“
103 €
organisches Wachstum im dritten Quartal
+5,3 %
Dividende je Aktie für 2025
1,25 €
Quelle: dpa-AFX/Börsen-Zeitung; Symrise AG, Q3 2026

Steckbrief

Unternehmen
Symrise AG
ISIN
DE000SYM9999
Kürzel
SY1
Kurs
95,66 €
52-Wochen-Spanne
64,76 – 103,45 €
Prognose 2026
2–4 % organisch, Mitte der Spanne

Stand: 16.11.2026, Kurs Xetra, Mittag

Es gibt Abstufungen, die mit schlechten Nachrichten kommen. Und es gibt solche, die mitten in eine Erholung platzen. Die Herabstufung der Symrise-Aktie (Kürzel SY1, ISIN DE000SYM9999) durch die Deutsche Bank gehört zur zweiten Sorte. Analystin Virginie Boucher-Ferte senkte ihr Urteil am Montag von „Buy“ auf „Hold“, das Kursziel ließ sie bei 103 Euro. Die Aktie gab bis zum Mittag 1,7 Prozent auf 95,66 Euro nach und zählte damit zu den schwächsten Werten im DAX.

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Der Hersteller von Aromen, Duftstoffen und Tiernahrungszusätzen aus Holzminden hat gerade das stärkste Quartal seit Langem hinter sich. Und die Aktie liegt trotz allem deutlich im Plus fürs Jahr.

Der Auslöser

Warum stuft die Deutsche Bank die Symrise-Aktie ab?

Die Abstufung ist Teil eines Branchenausblicks auf 2027 – und eine Botschaft an Anleger, bei den europäischen Zutatenherstellern genauer hinzuschauen.

Boucher-Ferte sieht das Wachstum in der Branche wieder auf dem Vormarsch, getrieben von Innovationen der Kunden und Eigeninitiativen der Unternehmen. Im zweiten Quartal seien die Gewinnerwartungen erstmals seit 15 Monaten gestiegen. Anleger sollten aber selektiv vorgehen. Für Symrise bedeutet das: Das bisherige Kursziel von 103 Euro bleibt, doch das Aufwärtspotenzial reicht der Analystin nicht mehr für eine Kaufempfehlung. Vom aktuellen Kurs aus sind es rund 8 Prozent bis zum Ziel.

Am selben Tag stufte die Deutsche Bank auch den niederländisch-schweizerischen Wettbewerber DSM-Firmenich auf „Hold“ ab. Es geht also weniger um ein Symrise-Problem als um eine Neubewertung der Branche nach einem starken Lauf.

Das Paradox

Warum fiel die Symrise-Aktie trotz guter Quartalszahlen um 10 Prozent?

Die Vorgeschichte erklärt die Nervosität. Am 28. Oktober legte Symrise Zahlen für das dritte Quartal vor: Der Umsatz stieg um 7,2 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro, organisch – also ohne Währungs- und Portfolioeffekte – um 5,3 Prozent, getragen von höheren Mengen. Beide Segmente wuchsen ähnlich stark: Taste, Nutrition & Health um 5,2 Prozent, Scent & Care um 5,6 Prozent. Die Analysten hatten weniger erwartet.

Trotzdem brach die Aktie an diesem Tag um rund 10 Prozent auf 90,28 Euro ein und war DAX-Schlusslicht. Der Grund: Nach der Rally hatten viele Investoren mehr erhofft. Symrise bestätigte die Jahresprognose nur in der Mitte der Spanne von 2 bis 4 Prozent organischem Wachstum, die bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent soll in der unteren Hälfte landen. Bernstein-Analystin Victoria Nice verwies zudem auf eine schwächer als erwartete Preisentwicklung. JPMorgan-Analyst Edward Hockin brachte es auf den Punkt: Nach dem Kursanstieg konnten die Zahlen die hohen Erwartungen nicht übertreffen.

Organisches Wachstum von Symrise im dritten Quartal 2026

Prozent

Quelle: Symrise AG, Mitteilung vom 28.10.2026

Daten als Tabelle
BereichOrganisches Wachstum
Konzern5,3
Taste, Nutrition & Health5,2
Scent & Care5,6

Das große Bild

Was treibt das Geschäft von Symrise – und wo hakt es?

Symrise ist einer der wenigen großen Anbieter in einem Oligopol, das Lebensmittel, Getränke, Parfüms und Kosmetik weltweit mit Geschmack und Geruch versorgt. Neben Givaudan, DSM-Firmenich und IFF gehört das Unternehmen zu den Schwergewichten der Branche. Die Geschäfte gelten als konjunkturrobust: Gegessen, getrunken und geduscht wird immer.

Im dritten Quartal zeigten sich die Treiber deutlich. Natürliche Aromen wuchsen zweistellig, ebenso Wirkstoffe für Kosmetik und Probiotika sowie Menthol. Asien-Pazifik legte zweistellig zu. Die Tiernahrung, lange ein Sorgenkind nach dem Corona-Boom bei Haustieren, ist wieder auf niedrigem einstelligem Wachstum. Schwach liefen dagegen UV-Filter für Sonnenschutz mit einem zweistelligen Minus und das Getränkegeschäft.

Auch der Vergleich zur Konkurrenz ist aufschlussreich: Branchenprimus Givaudan wuchs im dritten Quartal organisch um 8,6 Prozent und legte die Messlatte damit höher.

Positive Dynamik unserer Geschäfte in widerstandsfähigen Märkten.

Jean-Yves Parisot, Vorstandschef Symrise, Mitteilung vom 28.10.2026 (übersetzt)

Für Ruhe an der Spitze sorgt das nicht ganz: Finanzvorstand Olaf Klinger verlässt das Unternehmen Ende März 2027 nach mehr als elf Jahren. Nachfolger wird zum 1. April der frühere Nestlé-Manager Martin Huber.

Bewertung

Wie teuer ist die Symrise-Aktie – was sagen die Kursziele der Analysten?

Vom 52-Wochen-Tief bei 64,76 Euro im Dezember 2025 kletterte die Aktie bis auf 103,45 Euro am 22. Oktober – ein Plus von rund 60 Prozent. Auf Basis der Gewinnschätzungen liegt das KGV laut finanzen.net bei 25 für 2026 und 22,5 für 2027. Die Dividende für 2025 betrug 1,25 Euro je Aktie, das entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 1,3 Prozent. Ein Aktienrückkaufprogramm über 4,3 Millionen Aktien endete am 30. Oktober; die Papiere werden eingezogen.

Analystenstimmen zur Symrise-Aktie
BankAnalystUrteilKurszielDatum
Deutsche BankVirginie Boucher-FerteHold103 €16.11.2026
JefferiesBuy110 → 114 €11.11.2026
MetzlerBuy100 → 105 €Ende Okt. 2026
LBBWKaufen99 → 102 €Ende Okt. 2026

Urteile und Kursziele Dritter; keine Empfehlung von aktiencheck.de. LBBW- und Metzler-Datum laut Bericht vom 29.10.2026.

Quelle: dpa-AFX via finanznachrichten.de, goldesel.de

FAQ zur Symrise-Aktie

Warum fällt die Symrise-Aktie heute? Die Deutsche Bank hat Symrise am 16. November von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft; das Kursziel von 103 Euro blieb unverändert.

Wie hoch ist die Symrise-Dividende? Für 2025 zahlte Symrise 1,25 Euro je Aktie nach 1,20 Euro im Vorjahr – rund 1,3 Prozent Rendite beim aktuellen Kurs.

Welche Ziele hat Symrise bis 2028? Symrise strebt bis 2028 ein organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent pro Jahr und eine bereinigte EBITDA-Marge von 21 bis 23 Prozent an.

Wann kommen die nächsten Symrise-Zahlen? Einen Termin für die Jahreszahlen 2026 hat Symrise noch nicht veröffentlicht; im Vorjahr kamen sie Anfang März.

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