Symrise-Aktie: Wachstum zurück, Kaufempfehlung weg – der Duftstoff-Riese am Scheideweg

Es gibt Abstufungen, die mit schlechten Nachrichten kommen. Und es gibt solche, die mitten in eine Erholung platzen. Die Herabstufung der Symrise-Aktie (Kürzel SY1, ISIN DE000SYM9999) durch die Deutsche Bank gehört zur zweiten Sorte. Analystin Virginie Boucher-Ferte senkte ihr Urteil am Montag von „Buy“ auf „Hold“, das Kursziel ließ sie bei 103 Euro. Die Aktie gab bis zum Mittag 1,7 Prozent auf 95,66 Euro nach und zählte damit zu den schwächsten Werten im DAX.

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Der Hersteller von Aromen, Duftstoffen und Tiernahrungszusätzen aus Holzminden hat gerade das stärkste Quartal seit Langem hinter sich. Und die Aktie liegt trotz allem deutlich im Plus fürs Jahr.