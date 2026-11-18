Die Symrise Aktie (Xetra-Kürzel SY1, ISIN DE000SYM9999) zählt am Mittwochmorgen zu den DAX Gewinnern. Gegen 09:25 Uhr kostet das Papier des Holzmindener Duft- und Aromenherstellers auf Xetra 95,70 Euro und damit 0,78 Prozent mehr als zum Vortagesschluss von 94,96 Euro. Das reicht für Platz fünf im Leitindex. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute nicht.
Symrise Aktie DAX Gewinner: Duftstoffhersteller erholt sich nach zwei Verlusttagen – ist die Abstufung schon verdaut?
Die Symrise Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den fünf größten DAX Gewinnern: Um 09:25 Uhr notiert sie auf Xetra bei 95,70 Euro, ein Plus von 0,78 Prozent. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht – vieles spricht für eine Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten.
Die Gründe
Warum steigt die Symrise Aktie heute?
Ein konkreter Auslöser lässt sich am Mittwochmorgen nicht finden. Naheliegend ist eine technische Gegenbewegung: Die Aktie hatte seit dem 13. November von 97,28 Euro auf 94,96 Euro nachgegeben.
Gegenbewegung nach der Abstufung
Am Montag hatte die Deutsche Bank ihr Votum für Symrise von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt und auf die gestiegene Bewertung verwiesen. Die Aktie verlor daraufhin an zwei Tagen in Folge.
Investoren-Roadshow in den USA
Symrise ist laut Finanzkalender in dieser Woche auf US-Roadshow – Gesprächsstoff für internationale Investoren.
Branche wächst wieder
Wettbewerber Givaudan wuchs im dritten Quartal organisch um 8,6 Prozent; die Duftstoffbranche gilt nach schwierigen Jahren wieder als Wachstumsmarkt.
Wichtig: Diese Punkte sind eine Einordnung, kein belegter Auslöser. Bei einem Plus von unter einem Prozent kann auch die allgemeine Erholung im DAX nach dem Ausverkauf vom Dienstag eine Rolle spielen.
|DAX Gewinner
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Veränderung
|Siemens Energy
|+2,53 %
|Deutsche Bank
|-1,73 %
|Infineon
|+1,37 %
|Volkswagen Vz.
|-1,33 %
|Bayer
|+1,14 %
|BMW
|-0,96 %
|Merck KGaA
|+1,06 %
|Fresenius Medical Care
|-0,93 %
|Symrise
|+0,78 %
|adidas
|-0,89 %
Quelle: Xetra-Kurse laut finanzen.net, 18.11.2026, 09:25 Uhr
Fundamentaldaten
Wie läuft das Geschäft von Symrise?
Am 28. Oktober meldete Symrise für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,31 Milliarden Euro und ein organisches Wachstum von 5,3 Prozent, getrieben vom Volumen. Nach neun Monaten stehen 3,85 Milliarden Euro Umsatz und ein organisches Plus von 3,0 Prozent zu Buche. Die Jahresprognose wurde bestätigt: organisches Wachstum von 2 bis 4 Prozent nahe der Mitte, eine bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent in der unteren Hälfte und eine Business-Free-Cashflow-Marge von über 14 Prozent.
Der Markt reagierte damals enttäuscht: Am Zahlentag verlor die Aktie rund 10 Prozent, unter anderem weil das vierte Quartal wegen einer hohen Vorjahresbasis schwächer ausfallen dürfte.
Chartbild
Wo steht die Symrise Aktie im Jahresvergleich?
Trotz der jüngsten Schwäche ist 2026 für Symrise-Aktionäre bisher ein gutes Jahr: Gemessen am Jahresstart von 68,62 Euro liegt das Plus bei rund 40 Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reicht von rund 65 Euro im Dezember 2025 bis knapp 103 Euro im Oktober. Die Marke um 100 Euro ist damit der nächste markante Widerstand.
Termine
Was sollten Anleger bei Symrise jetzt beachten?
Zum 1. April 2027 übernimmt Martin Huber das Finanzressort von Olaf Klinger. Die Jahreszahlen 2026 werden für den 10. März 2027 erwartet.
FAQ zur Symrise Aktie
Warum steigt die Symrise Aktie heute?
Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht. Vieles spricht für eine Gegenbewegung nach den Verlusten seit der Abstufung durch die Deutsche Bank. Um 09:25 Uhr lag die Aktie 0,78 Prozent im Plus bei 95,70 Euro.
Was sind Kürzel und ISIN der Symrise Aktie?
Das Xetra-Kürzel lautet SY1, die ISIN DE000SYM9999.
Welche Prognose hat Symrise für 2026?
Organisches Wachstum von 2 bis 4 Prozent nahe der Mitte und eine bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent in der unteren Hälfte.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen 2026 werden für den 10. März 2027 erwartet.
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