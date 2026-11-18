Am 28. Oktober meldete Symrise für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,31 Milliarden Euro und ein organisches Wachstum von 5,3 Prozent, getrieben vom Volumen. Nach neun Monaten stehen 3,85 Milliarden Euro Umsatz und ein organisches Plus von 3,0 Prozent zu Buche. Die Jahresprognose wurde bestätigt: organisches Wachstum von 2 bis 4 Prozent nahe der Mitte, eine bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent in der unteren Hälfte und eine Business-Free-Cashflow-Marge von über 14 Prozent.

Der Markt reagierte damals enttäuscht: Am Zahlentag verlor die Aktie rund 10 Prozent, unter anderem weil das vierte Quartal wegen einer hohen Vorjahresbasis schwächer ausfallen dürfte.