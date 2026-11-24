Die Swiss Re Aktie legt am Dienstagmittag 0,99 Prozent auf 152,30 Franken zu und gehört damit zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern des Tages. Während Pharma und Technologie den SMI leicht nach unten ziehen, stützen die Versicherer den Leitindex.
Swiss Re Aktie: SMI-Gewinner trotz sinkender Preise – Versicherer sind gefragt
Die Swiss Re Aktie steigt am Dienstagmittag um rund 1 Prozent und führt die SMI-Gewinner an. Versicherungstitel sind gefragt, obwohl die Preise im Rückversicherungsgeschäft sinken.
SMI-Gewinner
Warum die Swiss Re Aktie gefragt ist
Defensive Titel sind am Dienstag gesucht, und die Swiss Re Aktie profitiert davon besonders.
Nach der Tech-Rally vom Montag wenden sich Anleger laut AWP wieder defensiveren Werten zu. Versicherer und Nestlé zeigen sich fest. Für die Swiss Re Aktie spricht die Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,57 gehört der Rückversicherer zu den günstigsten Titeln im SMI.
Swiss Re Aktie: Solide Zahlen, sinkende Preise
In den ersten neun Monaten verdiente Swiss Re 4,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 3 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern mindestens 4,5 Milliarden US-Dollar an. Gleichzeitig sinken die Preise in der Rückversicherung, was die Margen künftig belasten könnte. Das Jahreshoch der Swiss Re Aktie liegt bei 156,80 Franken, der Kurs ist davon nur wenige Prozent entfernt.
Ausblick: Wie geht es mit der Swiss Re Aktie weiter?
Kurzfristig dürfte der SMI-Gewinner Swiss Re von der Nachfrage nach defensiven Werten profitieren. Mittelfristig kommt es darauf an, ob der Konzern den Preisrückgang im Rückversicherungsgeschäft durch Volumen und Anlageerträge ausgleichen kann.
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