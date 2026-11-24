Swiss Re Aktie: SMI-Gewinner trotz sinkender Preise – Versicherer sind gefragt

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 13:59 2 Min.

Die Swiss Re Aktie steigt am Dienstagmittag um rund 1 Prozent und führt die SMI-Gewinner an. Versicherungstitel sind gefragt, obwohl die Preise im Rückversicherungsgeschäft sinken.

Die Swiss Re Aktie legt am Dienstagmittag 0,99 Prozent auf 152,30 Franken zu und gehört damit zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern des Tages. Während Pharma und Technologie den SMI leicht nach unten ziehen, stützen die Versicherer den Leitindex. SMI-Gewinner Warum die Swiss Re Aktie gefragt ist Defensive Titel sind am Dienstag gesucht, und die Swiss Re Aktie profitiert davon besonders. Nach der Tech-Rally vom Montag wenden sich Anleger laut AWP wieder defensiveren Werten zu. Versicherer und Nestlé zeigen sich fest. Für die Swiss Re Aktie spricht die Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,57 gehört der Rückversicherer zu den günstigsten Titeln im SMI. Swiss Re Aktie im Mittagshandel am 24.11.2026 +0,99 % Kurs der Swiss Re Aktie am Mittag 152,30 CHF Gewinn nach neun Monaten (+3 %) 4,2 Mrd. USD Kurs-Gewinn-Verhältnis, niedrigster Wert im SMI 10,57 Quelle : comdirect (Mittagskurs 24.11.2026), Swiss Re, Marktberichte Swiss Re Aktie: Solide Zahlen, sinkende Preise In den ersten neun Monaten verdiente Swiss Re 4,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 3 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern mindestens 4,5 Milliarden US-Dollar an. Gleichzeitig sinken die Preise in der Rückversicherung, was die Margen künftig belasten könnte. Das Jahreshoch der Swiss Re Aktie liegt bei 156,80 Franken, der Kurs ist davon nur wenige Prozent entfernt. Analystenstimme Die LBBW stuft die Swiss Re Aktie laut Marktberichten mit „Halten“ ein und nennt ein Kursziel von 170 Franken. Ausblick: Wie geht es mit der Swiss Re Aktie weiter? Kurzfristig dürfte der SMI-Gewinner Swiss Re von der Nachfrage nach defensiven Werten profitieren. Mittelfristig kommt es darauf an, ob der Konzern den Preisrückgang im Rückversicherungsgeschäft durch Volumen und Anlageerträge ausgleichen kann. Stammdaten zur Swiss Re Aktie Swiss Re AG: ISIN CH0126881561, WKN A1H81M, Handelssymbol SREN (SIX), US-Handelssymbol SSREY (OTC-ADR)

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