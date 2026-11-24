Swiss Re Aktie: SMI-Gewinner auf dem Weg zum Jahreshoch – Sicherheit schlägt KI-Fantasie

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 00:16 2 Min.

Die Swiss Re Aktie steigt am Dienstag um 1,19 Prozent und gehört zu den stärksten SMI-Gewinnern des Tages. Während Technologiewerte fallen, setzen Anleger auf den günstig bewerteten Rückversicherer.

Die Swiss Re Aktie schließt am Dienstag 1,19 Prozent höher bei 152,60 Franken und ist damit drittstärkster SMI-Gewinner des Tages. Der Rückversicherer war der gefragteste Finanzwert im Leitindex, der mit 14.733,89 Punkten praktisch unverändert aus dem Handel ging. SMI-Gewinner des Tages Warum die Swiss Re Aktie zulegt Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Swiss Re Aktie profitierte von der Flucht in berechenbare Geschäftsmodelle. Nach dem Ende der Nvidia-Rally nahmen Anleger am Dienstag bei Technologie- und Halbleiterwerten Gewinne mit. Das Geld floss in defensive Titel. Laut AWP war der Rückversicherer Swiss Re gefragt, auch Swiss Life und Zurich schlossen im Plus, allerdings mit deutlich kleineren Gewinnen. Die Swiss Re Aktie setzte sich damit klar an die Spitze der Schweizer Versicherer. Swiss Re Aktie am 24.11.2026 +1,19 % Schlusskurs der Swiss Re Aktie 152,60 CHF 52-Wochen-Hoch der Swiss Re Aktie 156,80 CHF Gewinn nach neun Monaten 4,2 Mrd. USD Quelle : comdirect (Schlusskurse 24.11.2026), AWP, Swiss Re Swiss Re Aktie: Günstig bewertet, solide verdient Für die Swiss Re Aktie spricht aus Sicht vieler Anleger die Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,57 zählte der Titel zuletzt zu den günstigsten im SMI. Das Geschäft liefert dazu die Zahlen. In den ersten neun Monaten verdiente Swiss Re 4,2 Milliarden US-Dollar, 3 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern einen Gewinn von mindestens 4,5 Milliarden US-Dollar an. Was gegen die Swiss Re Aktie spricht Sinkende Preise: In der Rückversicherung geben die Preise nach. Das kann die Margen in den kommenden Vertragserneuerungen belasten.

Großschäden: Naturkatastrophen können das Ergebnis eines Rückversicherers jederzeit verhageln.

Wenig Luft zum Hoch: Bis zum 52-Wochen-Hoch fehlen dem SMI-Gewinner nur noch rund 2,7 Prozent. Ausblick: Wie geht es mit der Swiss Re Aktie weiter? Bleiben Anleger vorsichtig, dürfte die Swiss Re Aktie weiter gefragt sein und das Jahreshoch bei 156,80 Franken testen. Der nächste fundamentale Prüfstein sind die Vertragserneuerungen zum Jahreswechsel, an denen sich zeigt, wie stark der Preisdruck wirklich ist. Stammdaten der Swiss Re Aktie Swiss Re AG: ISIN CH0126881561, WKN A1H81M, Handelssymbol SREN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SSREY (OTC-ADR)

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