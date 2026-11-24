Die Swiss Re Aktie schließt am Dienstag 1,19 Prozent höher bei 152,60 Franken und ist damit drittstärkster SMI-Gewinner des Tages. Der Rückversicherer war der gefragteste Finanzwert im Leitindex, der mit 14.733,89 Punkten praktisch unverändert aus dem Handel ging.
Swiss Re Aktie: SMI-Gewinner auf dem Weg zum Jahreshoch – Sicherheit schlägt KI-Fantasie
Die Swiss Re Aktie steigt am Dienstag um 1,19 Prozent und gehört zu den stärksten SMI-Gewinnern des Tages. Während Technologiewerte fallen, setzen Anleger auf den günstig bewerteten Rückversicherer.
SMI-Gewinner des Tages
Warum die Swiss Re Aktie zulegt
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Swiss Re Aktie profitierte von der Flucht in berechenbare Geschäftsmodelle.
Nach dem Ende der Nvidia-Rally nahmen Anleger am Dienstag bei Technologie- und Halbleiterwerten Gewinne mit. Das Geld floss in defensive Titel. Laut AWP war der Rückversicherer Swiss Re gefragt, auch Swiss Life und Zurich schlossen im Plus, allerdings mit deutlich kleineren Gewinnen. Die Swiss Re Aktie setzte sich damit klar an die Spitze der Schweizer Versicherer.
Swiss Re Aktie: Günstig bewertet, solide verdient
Für die Swiss Re Aktie spricht aus Sicht vieler Anleger die Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,57 zählte der Titel zuletzt zu den günstigsten im SMI. Das Geschäft liefert dazu die Zahlen. In den ersten neun Monaten verdiente Swiss Re 4,2 Milliarden US-Dollar, 3 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern einen Gewinn von mindestens 4,5 Milliarden US-Dollar an.
Ausblick: Wie geht es mit der Swiss Re Aktie weiter?
Bleiben Anleger vorsichtig, dürfte die Swiss Re Aktie weiter gefragt sein und das Jahreshoch bei 156,80 Franken testen. Der nächste fundamentale Prüfstein sind die Vertragserneuerungen zum Jahreswechsel, an denen sich zeigt, wie stark der Preisdruck wirklich ist.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.