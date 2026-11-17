Höheres Ziel, gleiche Skepsis: Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt für die Swiss-Re-Aktie das Rating „Underweight“ und hebt das Kursziel von 122 auf 137 Franken. Zum Kurs von 152,20 Franken zum Zeitpunkt der Analyse liegt das Ziel rund 10 Prozent darunter.
Swiss-Re-Aktie: Barclays bleibt bei Underweight – Ziel 137 Franken
Barclays-Analystin Claudia Gaspari bestätigt „Underweight“ für die Swiss-Re-Aktie und hebt das Kursziel von 122 auf 137 Franken. Die Versicherer sieht sie zu weit gelaufen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Swiss Re AG
- Handelssymbol
- SREN (SIX Swiss Exchange)
- Analyst
- Claudia Gaspari
- Bank
- Barclays
- Rating
- Underweight (bestätigt, Ziel angehoben)
- Kursziel
- 137 Franken (zuvor 122 Franken)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Barclays zur Swiss-Re-Aktie
Branche zu teuer – Gaspari bleibt bei Underweight
Claudia Gaspari blickt in einem Sektorkommentar auf die europäischen Versicherer.
Selbst Seelenfrieden habe seinen Preis, schrieb Gaspari in einem Sektorkommentar. Die Versicherer böten zwar defensive Qualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit und Bilanzstärke. Die Kursstärke habe die Branche angesichts schwächelnder Fundamentaldaten aber zu weit getrieben.
Die Analystin rät daher, den Sektor unterzugewichten. Ihre bevorzugten Werte sind Prudential und Hiscox. Am kritischsten sieht sie Generali, deren Bewertung aus ihrer Sicht eine nicht gerechtfertigte Prämie für Übernahmefantasie enthält.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analystin Claudia Gaspari zu lesen ist:
Mehr Gewinn
Nach neun Monaten 2026 stieg der Gewinn um 3 Prozent auf 4,2 Milliarden US-Dollar.
Jahresziel in Reichweite
Swiss Re peilt für 2026 einen Gewinn von 4,5 Milliarden US-Dollar an.
Druck in Schaden/Unfall
Der Gewinn der Schaden-Rückversicherung sank um 6 Prozent.
Schwächeres Neugeschäft
Der Wert des Neugeschäfts ging wegen sinkender Preise deutlich zurück.
Leben stützt das Ergebnis
Die Lebens- und Krankenrückversicherung steigerte ihren Gewinn um 43 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Konzernchef Andreas Berger verwies auf eine disziplinierte Zeichnungspolitik.
Eine unternehmensspezifische Begründung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Bank PLC, Analystin Claudia Gaspari. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 137 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Swiss Re AG (SREN): Verkaufen, Kursziel 137,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC vom 16.11.2026, 21:06 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:16 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:16 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Claudia Gaspari, Aktienanalystin, Barclays Bank PLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.