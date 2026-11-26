Swiss Life Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Versicherer steigt mit der Börsenerholung

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die Swiss Life Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,11 Prozent auf 967,20 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Der Lebensversicherer profitiert von der Erholung der Aktienmärkte.

Die Swiss Life Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.19 Uhr notiert das Papier des Zürcher Lebensversicherers 1,11 Prozent höher bei 967,20 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie den Handel unverändert bei 956,60 Franken beendet. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Swiss Life Aktie zulegt Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Swiss Life Aktie steigt mit dem breiten Markt. Der SMI gewinnt im frühen Handel 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Über Nacht hatte die Wall Street eine spektakuläre Wende hingelegt: Der Dow Jones holte von seinem Tagestief rund 1.000 Punkte auf und schloss leicht im Plus. Für einen Versicherer mit großem Anlageportfolio und einer wachsenden Vermögensverwaltung sind steigende Kurse eine gute Nachricht. Swiss Life Aktie am Donnerstagmorgen +1,11 % Kurs der Swiss Life Aktie um 09.19 Uhr 967,20 CHF Fee-Erträge nach neun Monaten (+8 %) 2,04 Mrd. CHF Prämieneinnahmen nach neun Monaten 17,4 Mrd. CHF Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.19 Uhr), Swiss Life Swiss Life Aktie: Zurück auf dem Niveau vor den Zahlen Mit 967,20 Franken erreicht die Swiss Life Aktie wieder das Niveau, auf das sie am 11. November nach den Neunmonatszahlen gefallen war. Die Zahlen selbst waren solide: Die Fee-Erträge stiegen in lokaler Währung um 8 Prozent auf 2,04 Milliarden Franken, die Prämieneinnahmen auf 17,4 Milliarden Franken. Beides lag über den Erwartungen der Analysten. Die verwalteten Vermögen im Drittkundengeschäft wuchsen seit Jahresbeginn um 10 Prozent auf 161 Milliarden Franken. Was die Swiss Life Aktie bremsen kann Neugeld: Die Nettoneugeldzuflüsse im Drittkundengeschäft lagen unter dem starken Vorjahreswert.

Anlageerträge: Auch die direkten Anlageerträge gingen gegenüber dem Vorjahr zurück.

Bewertung: Nach dem starken Kursverlauf ist bereits viel Zuversicht eingepreist. Ausblick: Wie geht es mit der Swiss Life Aktie weiter? Swiss Life sieht sich bei den bis 2027 angestrebten Zielen auf Kurs. Für den SMI-Gewinner zählt in den kommenden Wochen vor allem die Marktstimmung. Die Jahreszahlen folgen im Frühjahr 2027. Stammdaten der Swiss Life Aktie Swiss Life Holding AG: ISIN CH0014852781, WKN 778237, Handelssymbol SLHN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SZLMY (OTC-ADR)

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