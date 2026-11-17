Nach der Rekordjagd tritt Barclays bei der Swiss-Life-Aktie auf die Bremse. Die britische Bank hat den Lebensversicherer am Dienstag von „Overweight“ auf „Equal Weight“ abgestuft. Das Kursziel hob Barclays zwar leicht von 936 auf 950 Franken an – doch das liegt rund 4,4 Prozent unter dem Schlusskurs der Swiss-Life-Aktie vom Montag an der SIX von 993,80 Franken. Übereinstimmend berichteten Investing.com, das Insider-Briefing von cash.ch und die Research-Übersicht der ICF Bank.
Swiss-Life-Aktie: Barclays stuft auf „Equal Weight“ ab – Kursziel steigt trotzdem auf 950 Franken
Barclays nimmt bei der Swiss-Life-Aktie die Kaufempfehlung zurück: Das Votum fällt von „Overweight“ auf „Equal Weight“, das Kursziel steigt leicht von 936 auf 950 Franken – und liegt damit unter dem letzten Schlusskurs von 993,80 Franken. Der Grund: die hohe Bewertung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Swiss Life Holding AG
- Handelssymbol
- SLHN (SIX), SLW (Xetra)
- ISIN
- CH0014852781
- Analyst
- Claudia Gaspari (laut Investing.com)
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (zuvor Overweight)
- Kursziel
- 950 CHF (zuvor 936 CHF)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs SIX Swiss Exchange
Verantwortlich für die Studie ist laut Investing.com die Barclays-Analystin Claudia Gaspari. Ihre Kernbotschaft: Die Swiss-Life-Aktie ist nach dem starken Lauf fair bewertet, das Chance-Risiko-Verhältnis ist ausgeglichener geworden.
Rating-Update
Barclays: Von „Overweight“ auf „Equal Weight“
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Overweight
|Equal Weight
|Kursziel
|936 CHF
|950 CHF
|Abstand zum Schlusskurs (993,80 CHF)
|−5,8 %
|−4,4 %
Quelle: Investing.com, cash.ch, ICF Bank (boerse-social.com), 17.11.2026
Jüngste Kursgewinne lassen sich kaum noch rechtfertigen.
Die Argumente der Barclays-Analystin
Laut Investing.com begründet Barclays die Abstufung der Swiss-Life-Aktie vor allem mit der Bewertung. Die Bank sieht nur noch „limited scope for further re-rating“ (begrenzten Spielraum für eine weitere Höherbewertung, übersetzt).
Bewertungsaufschlag
Swiss Life wird deutlich teurer bewertet als der Versicherungssektor und die Schweizer Konkurrenz.
Niedrige Zinsen in der Schweiz
Das Zinsniveau bleibt in der Schweiz niedriger als im übrigen Europa – ein Gegenwind für das Lebensversicherungsgeschäft.
Druck auf die Marge
Die jüngste Anhebung der Mindestverzinsung belastet die Margen.
Wenig Rückenwind für Schätzungen
Kurzfristig sieht Barclays kaum Anlässe für steigende Gewinnschätzungen je Aktie.
Operativ läuft es – aber der Kurs ist weit gelaufen
Die Swiss-Life-Aktie notiert nahe ihrem Rekordhoch. Bei den Neunmonatszahlen am 11. November meldete der Konzern Prämien von 17,4 Milliarden Franken (+7 Prozent) und Fee-Erträge von 2,0 Milliarden Franken (+7 Prozent). Das Programm „Swiss Life 2027“ mit einer angestrebten Eigenkapitalrendite von 17 bis 19 Prozent sei „auf Kurs“, so das Management. Bis Ende März 2027 läuft zudem ein Aktienrückkauf über 250 Millionen Franken. Die SST-Quote lag bei rund 205 Prozent nach 213 Prozent Ende 2025, das Neugeld im Asset Management für Dritte sank auf 8,5 Milliarden Franken nach 15 Milliarden im Vorjahr.
Schon damals reagierte die Börse verhalten: Am Tag der Zahlen fiel die Swiss-Life-Aktie zeitweise um 2,5 Prozent, Vontobel sah die Fortschritte bereits „eingepreist“. Über 1.000 Franken hat die Aktie bislang nie geschlossen.
Einordnung: Barclays schließt sich den Skeptikern an
Mit dem neuen Votum ist Barclays bei der Swiss-Life-Aktie nun im Lager der Neutralen. Laut der Übersicht von Swiss Life selbst raten von 16 Analysten nur 2 zum Kauf, 7 zum Halten und 7 zum Verkauf. Das mittlere Kursziel lag laut AWP-Daten zuletzt bei 896 Franken. Zu den Optimisten zählt Berenberg mit „Buy“ und 1.125 Franken.
Die nächsten Termine: Die Jahreszahlen 2026 legt Swiss Life am 3. März 2027 vor, die Generalversammlung folgt am 11. Mai 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays, Analystin Claudia Gaspari (laut Investing.com). Die Originalstudie ist nicht öffentlich datiert; früheste belegte Veröffentlichung: 17.11.2026, 07:34 Uhr MEZ (Investing.com). Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 950 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: publicresearch.barclays.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Swiss Life Holding AG (SLHN): Halten, Kursziel 950,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays (Analystin Claudia Gaspari) vom 17.11.2026, 07:34 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays (Analystin Claudia Gaspari).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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