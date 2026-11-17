Die Swiss-Life-Aktie notiert nahe ihrem Rekordhoch. Bei den Neunmonatszahlen am 11. November meldete der Konzern Prämien von 17,4 Milliarden Franken (+7 Prozent) und Fee-Erträge von 2,0 Milliarden Franken (+7 Prozent). Das Programm „Swiss Life 2027“ mit einer angestrebten Eigenkapitalrendite von 17 bis 19 Prozent sei „auf Kurs“, so das Management. Bis Ende März 2027 läuft zudem ein Aktienrückkauf über 250 Millionen Franken. Die SST-Quote lag bei rund 205 Prozent nach 213 Prozent Ende 2025, das Neugeld im Asset Management für Dritte sank auf 8,5 Milliarden Franken nach 15 Milliarden im Vorjahr.

Schon damals reagierte die Börse verhalten: Am Tag der Zahlen fiel die Swiss-Life-Aktie zeitweise um 2,5 Prozent, Vontobel sah die Fortschritte bereits „eingepreist“. Über 1.000 Franken hat die Aktie bislang nie geschlossen.