Warum ist die Suzhou Novoprotein Aktie heute SSE Composite Verlierer?

Biotech-Werte waren schwach, und die Aktie baut eine starke Rally aus dem Oktober ab. Sie fiel um 8,14 Prozent auf 102,49 Yuan.

Was macht Suzhou Novoprotein?

Das Unternehmen entwickelt und produziert Proteine, Antikörper, Enzyme und Reagenzien für Pharmaforschung und Wirkstoffherstellung.

Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?

An der Shanghai Stock Exchange im Segment STAR Market unter der Nummer 688137.