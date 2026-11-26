Wer vor einem Jahr eingestiegen ist, liegt immer noch weit vorn. Wer im Oktober kaufte, hat ein Problem: Die Suzhou Novoprotein Aktie (Handelssymbol Shanghai: 688137) verlor am Donnerstag 8,14 Prozent auf 102,49 Yuan und zählt zu den SSE Composite Verlierern des Tages. In 30 Tagen hat der Biotech-Zulieferer aus Suzhou 32,21 Prozent eingebüßt. Zuvor war der Kurs vom Jahrestief bei 33,20 Yuan bis auf 168,03 Yuan gestiegen.
Suzhou Novoprotein Aktie SSE Composite Verlierer: Nach der Verdreifachung kommt die Rechnung – ein Drittel Minus in 30 Tagen
Die Suzhou Novoprotein Aktie ist SSE Composite Verlierer des Tages: minus 8,14 Prozent auf 102,49 Yuan. Der Hersteller von Proteinen und Enzymen für die Pharmaforschung hatte sich binnen eines Jahres zeitweise verfünffacht, obwohl er Verluste schreibt. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
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Die Gründe
Biotech schwach, Übertreibung wird abgebaut
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Kursverlust hat zwei Ebenen. Die erste ist der Tag: Chinas Pharmawerte gehörten am Donnerstag zu den schwächsten Gruppen, die Branche der biologischen Produkte verlor 2,73 Prozent. Die zweite ist die Vorgeschichte: Ende Oktober stieg die Aktie an drei Handelstagen um zusammen mehr als 30 Prozent, sodass das Unternehmen eine Pflichtmitteilung mit Risikohinweis veröffentlichen musste. Seit dem Hoch wird diese Übertreibung Schritt für Schritt abgebaut.
Verluste seit Jahren
2024 und 2025 schrieb das Unternehmen rote Zahlen. In den ersten neun Monaten 2026 betrug der Verlust 47,9 Millionen Yuan.
Kleiner Umsatz, hoher Börsenwert
Einem Neunmonatsumsatz von 125 Millionen Yuan steht ein Börsenwert von umgerechnet 1,13 Milliarden Dollar gegenüber.
Projekte verzögert
Im Sommer verschob das Unternehmen zwei Investitionsprojekte um ein Jahr.
Einordnung
Kurs und Geschäft passten nicht zusammen
Suzhou Novoprotein liefert Proteine, Antikörper und Enzyme, die Pharmaunternehmen und Forschungslabore für ihre Arbeit brauchen. Bei Enzymen für die Herstellung von mRNA-Wirkstoffen gilt das Unternehmen in China als führend. Nach dem Ende des Corona-Booms brach dieses Geschäft ein. Der Umsatz wächst inzwischen wieder, in den ersten neun Monaten um 11,52 Prozent, doch die Kosten für Forschung und Vertrieb fressen den Zuwachs auf. Schon im August fiel chinesischen Fachmedien auf, dass der Kurs trotz wachsender Verluste stieg.
Häufige Fragen zur Suzhou Novoprotein Aktie
Warum ist die Suzhou Novoprotein Aktie heute SSE Composite Verlierer?
Biotech-Werte waren schwach, und die Aktie baut eine starke Rally aus dem Oktober ab. Sie fiel um 8,14 Prozent auf 102,49 Yuan.
Was macht Suzhou Novoprotein?
Das Unternehmen entwickelt und produziert Proteine, Antikörper, Enzyme und Reagenzien für Pharmaforschung und Wirkstoffherstellung.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange im Segment STAR Market unter der Nummer 688137.
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