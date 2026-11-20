Die SUSS MicroTec Aktie (ISIN: DE000A1K0235, FSE: SMHN) gehört am Freitag zu den größten Verlierern im MDAX: Im Xetra-Handel fällt sie gegen 10:16 Uhr zeitweise um 6,9 Prozent auf 45,36 Euro, nach 48,70 Euro am Donnerstagsschluss. Auslöser ist kein Unternehmensnachricht, sondern der breite Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten: Der Nasdaq 100 notiert auf dem tiefsten Stand seit April, der südkoreanische Kospi auf dem tiefsten Stand seit Januar, und auch Aixtron (rund –8,6 Prozent) sowie Infineon (rund –4,8 Prozent) stehen unter Druck.

Besonders brisant: SUSS meldete vor zwei Wochen einen Rekord-Auftragsbestand und kappte zugleich die Jahresprognose. Diese SUSS MicroTec Aktienanalyse ordnet ein, was hinter dem Widerspruch steckt, wie die Zahlen aussehen und was die Aktienprognose der Analysten hergibt. Eine eigene Kursprognose von aktiencheck.de enthält sie nicht.