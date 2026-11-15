SUSS MicroTec Aktienanalyse: 600 Millionen Rekordaufträge, Aktie 60 Prozent unter dem Hoch – startet jetzt das KI-Comeback?

Bei SUSS MicroTec klaffen Nachfrage und Kurs weit auseinander. Der Halbleiterausrüster aus Garching hat einen Auftragsbestand von mehr als 600 Millionen Euro – ein Rekord. Trotzdem notiert die SUSS-MicroTec-Aktie rund 60 Prozent unter ihrem Hoch vom Juni. In dieser Woche ging es immerhin um 9,28 Prozent aufwärts, die Aktie gehört damit zu den MDAX-Gewinnern der Woche und schloss am Freitag bei 48,30 Euro. Diese SUSS MicroTec Aktienanalyse zeigt, warum die Aufträge nicht im Umsatz ankommen und was die SUSS MicroTec Aktienprognose bestimmt.