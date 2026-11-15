Bei SUSS MicroTec klaffen Nachfrage und Kurs weit auseinander. Der Halbleiterausrüster aus Garching hat einen Auftragsbestand von mehr als 600 Millionen Euro – ein Rekord. Trotzdem notiert die SUSS-MicroTec-Aktie rund 60 Prozent unter ihrem Hoch vom Juni. In dieser Woche ging es immerhin um 9,28 Prozent aufwärts, die Aktie gehört damit zu den MDAX-Gewinnern der Woche und schloss am Freitag bei 48,30 Euro. Diese SUSS MicroTec Aktienanalyse zeigt, warum die Aufträge nicht im Umsatz ankommen und was die SUSS MicroTec Aktienprognose bestimmt.
SUSS MicroTec Aktienanalyse: 600 Millionen Rekordaufträge, Aktie 60 Prozent unter dem Hoch – startet jetzt das KI-Comeback?
SUSS MicroTec hat so viele Aufträge wie nie, doch Lieferengpässe und eine Werksverlagerung drücken Umsatz und Marge. Die SUSS-MicroTec-Aktie hat sich mehr als halbiert – und gehört nun zu den MDAX-Gewinnern der Woche. Unsere SUSS MicroTec Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Auftragsboom steckt, wo die Risiken liegen und was die SUSS MicroTec Aktienprognose bestimmt.
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Steckbrief
- Unternehmen
- SUSS MicroTec SE
- Sitz
- Garching bei München
- Ticker
- SMHN (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 48,30 Euro
- Börsenwert
- rund 0,9 Milliarden Euro
- KGV
- rund 40
- Rekordhoch
- 118,40 Euro (22. Juni 2026)
- Vorstandschef
- Burkhardt Frick
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Schaufelverkäufer im KI-Goldrausch
Die SUSS MicroTec Aktie ist eine Wette auf die Fertigung der leistungsfähigsten KI-Chips.
SUSS MicroTec baut Anlagen, mit denen Chiphersteller Speicher und Rechenkerne eng miteinander verbinden – das sogenannte Advanced Packaging. Genau diese Technik ist für moderne KI-Beschleuniger entscheidend. Im zweiten Quartal sicherte sich SUSS einen Großauftrag über rund 115 Millionen Euro aus der KI-Lieferkette. Gleichzeitig baut der Konzern um: Die Fertigung in Garching wird auf die Standorte Zhubei in Taiwan und Sternenfels verteilt, rund 70 Beschäftigte sind betroffen.
Die Zahlen
Rekordaufträge, aber Umsatz und Gewinn brechen ein
Für jede SUSS MicroTec Aktienanalyse gilt: Die Nachfrage ist da, die Lieferfähigkeit noch nicht.
Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 219 Prozent auf 223,5 Millionen Euro. Nach neun Monaten summieren sich die Bestellungen auf den Rekord von 633,5 Millionen Euro, der Auftragsbestand auf 600,6 Millionen Euro. Auf jeden Euro Umsatz kamen im Quartal 2,1 Euro neue Aufträge. Doch fehlende Komponenten bremsten die Auslieferung: Der Umsatz sank um 19 Prozent auf 97,0 Millionen Euro, das operative Ergebnis brach um 72 Prozent auf 4,1 Millionen Euro ein. Die Bruttomarge hielt sich mit 36,5 Prozent stabil.
SUSS MicroTec: Auftragseingang je Quartal 2026
Millionen Euro
Quelle: SUSS MicroTec, Quartalsmitteilungen 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Auftragseingang
|Q1 2026
|149,3
|Q2 2026
|260,7
|Q3 2026
|223,5
Der Ausblick
2026 ist ein Übergangsjahr – 2027 soll liefern
Ende Oktober senkte SUSS die Prognose: Für 2026 erwartet der Konzern nur noch 405 bis 425 Millionen Euro Umsatz nach 503 Millionen im Vorjahr, eine Bruttomarge von 35 bis 37 Prozent und eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent. Mit den Quartalszahlen wurden diese Ziele bestätigt. Der Großteil des Auftragsbestands ist für 2027 und 2028 vorgesehen – ein Teil des Umsatzes verschiebt sich also lediglich ins kommende Jahr.
Die Bewertung
KGV um 40 – auf Basis eines schwachen Jahres
Auf Basis der Gewinne 2026 kommt die SUSS MicroTec Aktie auf ein KGV von rund 40. Das wirkt hoch, spiegelt aber ein Jahr mit gedrückten Margen wider. Entscheidend ist, wie viel des Rekord-Auftragsbestands 2027 zu welchen Margen in Umsatz umgewandelt wird. Mit einem Börsenwert von rund 0,9 Milliarden Euro ist SUSS einer der kleinsten Werte im MDAX.
Die Analysten
Kursziele weit über dem Kurs
Die Analysten bleiben trotz der schwachen Quartalszahlen positiv. Berenberg bestätigte „Buy“ mit 100 Euro, MPCM senkte das Ziel von 105 auf 92 Euro und bleibt bei „Buy“. Jefferies sieht 84 Euro und hob hervor, dass der Auftragseingang die Erwartungen deutlich übertroffen habe. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
SUSS MicroTec: Ausgewählte Analysten-Kursziele
Euro
Quelle: Analystenstudien, Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Berenberg
|100
|MPCM
|92
|Jefferies
|84
Die Szenarien
SUSS MicroTec Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Aufträge kommen im Umsatz an
Die Lieferengpässe lösen sich, 2027 wird ein Rekordjahr. Dann könnte die Aktie einen großen Teil des Absturzes wieder aufholen.
Szenario 2: Holpriger Übergang
Der Umbau dauert länger, die Margen erholen sich langsam. Die Aktie pendelt zwischen 40 und 60 Euro.
Szenario 3: Der KI-Boom kühlt ab
Kunden verschieben Aufträge, weitere Prognosesenkungen folgen. Dann droht ein Rückfall unter 40 Euro.
Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktienanalyse
Warum ist die SUSS MicroTec Aktie so stark gefallen?
Wegen einer gesenkten Prognose, Lieferengpässen und eines Gewinneinbruchs im dritten Quartal.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
600,6 Millionen Euro Ende September, ein Rekord.
Was erwartet SUSS für 2026?
Einen Umsatz von 405 bis 425 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent.
Was macht SUSS MicroTec?
Der Konzern baut Anlagen für die Halbleiterfertigung, vor allem für das Verbinden von Chips in KI-Beschleunigern.
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