Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die SUSS MicroTec Aktie folgt den Vorgaben, und die sind schlecht. An der Wall Street schloss der Nasdaq 100 am Dienstag knapp 2 Prozent im Minus, Nvidia gab nach dem Kurssprung vom Montag 5,9 Prozent ab. Über Nacht kam Asien dazu: Der chiplastige Kospi in Seoul verlor mehr als 6 Prozent, der Nikkei in Tokio über 2 Prozent.

Zwei Themen drücken auf die Stimmung. Erstens die Zweifel, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen rechnen; die Commerzbank verweist auf hohe Bewertungen und die wachsende Schuldenfinanzierung der Branche. Zweitens der Handel: Die US-Regierung plant laut Berichten höhere Zölle gegen China und Dutzende weitere Länder. Für einen Ausrüster, dessen Anlagen überwiegend in asiatischen Chipfabriken stehen, sind beide Themen heikel.