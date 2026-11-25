Der Abwärtssog reißt nicht ab. Die SUSS MicroTec Aktie verliert am Mittwochmorgen 3,85 Prozent auf 42,42 Euro (frühe Indikation, onvista) und ist damit der größte TecDAX Verlierer zum Handelsstart. Am Dienstag hatte der Chipausrüster aus Garching bereits rund 8 Prozent eingebüßt.
SUSS MicroTec Aktie: TecDAX Verlierer – nächster Rückschlag vor dem Auftritt bei Goldman Sachs
Die SUSS MicroTec Aktie fällt am Mittwochmorgen um 3,85 Prozent auf 42,42 Euro und führt die TecDAX Verlierer an. Schwache Vorgaben aus Asien treffen den Chipausrüster an einem wichtigen Tag.
Warum fällt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die SUSS MicroTec Aktie folgt den Vorgaben, und die sind schlecht. An der Wall Street schloss der Nasdaq 100 am Dienstag knapp 2 Prozent im Minus, Nvidia gab nach dem Kurssprung vom Montag 5,9 Prozent ab. Über Nacht kam Asien dazu: Der chiplastige Kospi in Seoul verlor mehr als 6 Prozent, der Nikkei in Tokio über 2 Prozent.
Zwei Themen drücken auf die Stimmung. Erstens die Zweifel, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen rechnen; die Commerzbank verweist auf hohe Bewertungen und die wachsende Schuldenfinanzierung der Branche. Zweitens der Handel: Die US-Regierung plant laut Berichten höhere Zölle gegen China und Dutzende weitere Länder. Für einen Ausrüster, dessen Anlagen überwiegend in asiatischen Chipfabriken stehen, sind beide Themen heikel.
Ausgerechnet heute: Bühne bei Goldman Sachs
Im Finanzkalender steht für den Mittwoch das European AI and Semis Forum von Goldman Sachs. Dort kann das Management Investoren seine Sicht auf Nachfrage und Auftragslage erläutern. Argumente hat es: Der Auftragsbestand lag nach neun Monaten auf dem Rekordwert von 601 Millionen Euro.
Auf der Gegenseite stehen die Skeptiker. Mehrere institutionelle Investoren halten meldepflichtige Leerverkaufspositionen, BlackRock hat seine Wette auf fallende Kurse zuletzt auf 0,92 Prozent des Aktienkapitals ausgebaut. Bislang behalten sie recht: Vom Zehn-Prozent-Sprung am Montag ist nichts mehr übrig.
Was jetzt für die SUSS MicroTec Aktie zählt
Aussagen auf der Goldman-Konferenz
Kommentare zur Nachfrage wären der erste eigene Impuls seit Tagen.
Zollpolitik
Konkrete Maßnahmen aus Washington entscheiden, ob aus der Sorge ein Problem wird.
Sektorstimmung
Solange Nvidia und die Ausrüster fallen, bleibt der TecDAX Verlierer im Sog.
Stammdaten
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
Kurs: 42,42 Euro, minus 3,85 Prozent (frühe Indikation, onvista)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
BlackRock: ISIN US09290D1019, WKN A40PW4, Handelssymbol BLQA, US-Handelssymbol BLK
Goldman Sachs: ISIN US38141G1040, WKN 920332, Handelssymbol GOS, US-Handelssymbol GS
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