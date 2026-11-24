SUSS MicroTec Aktie: Plus 10 Prozent am Montag, heute im Minus – und BlackRock wettet dagegen

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:34 2 Min.

Die SUSS MicroTec Aktie verliert zum Handelsstart am Dienstag 1,33 Prozent auf 47,50 Euro und gehört zu den schwächsten Werten in TecDAX und MDAX. Am Montag hatte sie rund zehn Prozent gewonnen. Leerverkäufer haben ihre Positionen ausgebaut, ein Vorstand hat gekauft.

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Erst der Absturz, dann der Kurssprung, jetzt der Rücksetzer. Die SUSS MicroTec Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 47,50 Euro, ein Minus von 0,64 Euro oder 1,33 Prozent. Am Freitag hatte der Garchinger Chipausrüster bei 43,86 Euro geschlossen, am Montag ging es um rund zehn Prozent nach oben. Hinter den Kulissen stehen sich zwei Lager gegenüber. Kurs der SUSS MicroTec Aktie 47,50 EUR Tagesverlust am Morgen −1,33 % Netto-Leerverkaufsposition von BlackRock 0,92 % Kursziel von Deutsche Bank Research 94 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:04 Uhr; aktiencheck.de; Goldesel; AD HOC NEWS Die Lager Leerverkäufer hier, der Vorstand dort Auf der einen Seite stehen Leerverkäufer. BlackRock hat seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,82 auf 0,92 Prozent des Aktienkapitals erhöht, der Hedgefonds Millennium seine Position ebenfalls ausgebaut. Auf der anderen Seite steht das Management: Vorstandsmitglied Thomas Rohe kaufte 500 Aktien zu durchschnittlich 52,23 Euro, zusammen 26.115 Euro. Der Kurs liegt inzwischen rund neun Prozent unter seinem Einstand (eigene Rechnung). Die Einordnung Rekordaufträge und Lieferengpässe Operativ ist die Lage widersprüchlich. Der Auftragseingang erreichte in den ersten neun Monaten Rekordniveau, zugleich verschieben Lieferengpässe Umsätze ins Jahr 2027. Die Ende Oktober gesenkte Jahresprognose wurde bestätigt. Deutsche Bank Research bleibt bei der Einstufung Buy und einem Kursziel von 94 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am Dienstag belastet nach unserer Lesart zusätzlich die Verkaufsempfehlung der UBS für den Branchennachbarn AIXTRON. Was für die SUSS MicroTec Aktie spricht Rekord beim Auftragseingang

Vorstand kauft eigene Aktien

Deutsche Bank Research nennt 94 Euro

Kurs deutlich über dem Freitagsschluss Was Anleger bedenken sollten Leerverkäufer bauen Positionen aus

Lieferengpässe verschieben Umsätze

Jahresprognose im Oktober gesenkt

Branchenstimmung nach der UBS-Studie getrübt Einordnung der Redaktion: Die SUSS MicroTec Aktie ist zum Schauplatz eines offenen Meinungsstreits geworden. Wer leer verkauft, setzt darauf, dass die Lieferprobleme länger dauern oder die Nachfrage nachlässt. Wer kauft, sieht den Auftragsbestand. Ein Rücksetzer von gut einem Prozent nach einem Tagesgewinn von zehn Prozent entscheidet diesen Streit nicht. Klarheit dürfte erst kommen, wenn sich zeigt, wie schnell aus Aufträgen Umsatz wird. FAQ Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie Warum fällt die SUSS MicroTec Aktie heute?

Nach dem Kurssprung vom Montag nehmen Anleger Gewinne mit. Die Verkaufsempfehlung der UBS für AIXTRON belastet die Stimmung im Sektor. Wer wettet auf fallende Kurse?

Unter anderem BlackRock mit einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,92 Prozent und der Hedgefonds Millennium. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SUSS MicroTec Aktie?

ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023. Handelssymbol an deutschen Börsen: SMHN. Ein reguläres US-Listing besteht nicht.

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