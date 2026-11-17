Die SUSS MicroTec Aktie hat am Abend die Seiten gewechselt. Auf Tradegate notierte das Papier des Halbleiterausrüsters aus Garching um 21:03 Uhr bei 47,50 Euro, ein Plus von 54 Cent oder 1,15 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit zählt SUSS im Späthandel zu den fünf größten TecDAX Gewinnern, auf Rang drei hinter PVA TePla und Jenoptik. Zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr hatte die Aktie noch 0,67 Prozent im Minus gelegen, nachdem sie am Mittag mit 1,56 Prozent Plus zu den Spitzenreitern gezählt hatte. Der TecDAX lag laut UBS-Indikation um 21 Uhr 1,54 Prozent tiefer bei 3.991,40 Punkten.
SUSS MicroTec Aktie: TecDAX Gewinner im Späthandel – nach dem Minus zum Xetra-Schluss wieder vorn, bringt die Nvidia-Nacht den Weg Richtung 50 Euro?
Die SUSS MicroTec Aktie dreht im Späthandel ins Plus: Auf Tradegate kostet sie um 21:03 Uhr 47,50 Euro, 1,15 Prozent mehr als am Vortag, und gehört damit zu den fünf größten TecDAX Gewinnern. Zum Xetra-Schluss hatte der Chipausrüster noch im Minus gelegen. Was hinter dem Hin und Her steckt und welche Marken zählen.
Der Tagesverlauf
SUSS MicroTec Aktie als TecDAX Gewinner: ein Tag mit drei Gesichtern
Plus am Mittag, Minus zum Xetra-Schluss, wieder Plus am Abend: Die Aktie spiegelt die Nervosität vor dem wichtigsten Termin der Woche.
Am Vormittag hatten Anleger die Chipwerte nach dem Rutsch vom Montag zurückgekauft, SUSS stieg bis zum Mittag auf 48,26 Euro. Am Nachmittag kippte die Stimmung: Laut Dow Jones zogen sich Anleger vor den Nvidia-Zahlen und nach steigenden Anleiherenditen breit aus Technologiewerten zurück. Im Späthandel kehrten die Käufer zurück, obwohl die Wall Street am frühen Abend mehr als 1 Prozent im Minus lag. Nach Einschätzung der Redaktion positionieren sich einzelne Anleger vor dem Nvidia-Bericht, der gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit und damit nach Ende des Späthandels erwartet wird.
Für SUSS MicroTec ist Nvidia mehr als ein Stimmungsbarometer. Die Anlagen des Unternehmens kommen beim Advanced Packaging zum Einsatz, also beim Verbinden von Rechenchips und Speicher in KI-Beschleunigern. Analysten rechnen bei Nvidia mit einem Quartalsumsatz von rund 109 Milliarden US-Dollar. Ein starker Ausblick würde die These vom anhaltenden KI-Ausbau stützen, ein schwacher die Sorge vor einem langsameren Tempo nähren.
Positionierung vor Nvidia
Die Gegenbewegung am Abend ist eher Wette als Reaktion auf eine Nachricht.
Rückendeckung der Deutschen Bank
Deutsche Bank Research bestätigte am Montag „Buy“ mit 94 Euro.
Leerverkäufer im Wert
Gemeldete Short-Positionen von BlackRock und Algert erhöhen die Schwankungsanfälligkeit.
Das Fundament
Rekordaufträge, aber ein schwaches Umsatzjahr
Operativ zeigt SUSS MicroTec (Kürzel SMHN, ISIN DE000A1K0235) zwei Seiten. Im dritten Quartal verdreifachte sich der Auftragseingang nahezu auf 223,5 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 600,6 Millionen Euro einen Rekord. Der Umsatz fiel dagegen wegen fehlender Komponenten um 19 Prozent auf 97,0 Millionen Euro, das operative Ergebnis sank auf 4,1 Millionen Euro. Ende Oktober senkte der Vorstand die Jahresprognose auf 405 bis 425 Millionen Euro Umsatz bei einer EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent. Ein großer Teil der Aufträge soll erst 2027 und 2028 zu Umsatz werden.
Die Marken
SUSS MicroTec Aktie: 50 Euro bleibt die Hürde
Charttechnisch bleibt die runde Marke von 50 Euro aus Sicht der Redaktion die nächste Hürde, sie liegt gut 5 Prozent über dem Abendkurs. Zuvor müsste die SUSS MicroTec Aktie das Mittagshoch um 48,26 Euro überwinden. Nach unten dient der Bereich um 47 Euro als erste Orientierung. Der übergeordnete Trend ist angeschlagen: Vom Rekordhoch bei 118,40 Euro im Juni ist die Aktie rund 60 Prozent entfernt. Diese Marken sind eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Kursziele weit über dem Kurs
Deutsche Bank Research bestätigte am Montag die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 94 Euro. Nach der Prognosesenkung Ende Oktober kappten Berenberg (100 Euro), ODDO BHF (85 Euro) und Jefferies (84 Euro) ihre Ziele, blieben aber bei positiven Voten. Eine neue Studie vom Dienstag haben wir nicht gefunden. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie
Warum ist die SUSS MicroTec Aktie heute TecDAX Gewinner?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach einem Minus zum Xetra-Schluss kauften Anleger den Chipausrüster im Späthandel vor den Nvidia-Zahlen zurück. Um 21:03 Uhr lag die Aktie auf Tradegate 1,15 Prozent im Plus bei 47,50 Euro.
Wie lauten Kürzel und ISIN der SUSS MicroTec Aktie?
Das Kürzel ist SMHN, die ISIN lautet DE000A1K0235.
Warum sind die Nvidia-Zahlen für SUSS wichtig?
SUSS liefert Anlagen für das Advanced Packaging von KI-Chips. Nvidias Ausblick gilt als Stimmungstest für die gesamte Lieferkette.
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