Die SUSS MicroTec Aktie hat am Abend die Seiten gewechselt. Auf Tradegate notierte das Papier des Halbleiterausrüsters aus Garching um 21:03 Uhr bei 47,50 Euro, ein Plus von 54 Cent oder 1,15 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit zählt SUSS im Späthandel zu den fünf größten TecDAX Gewinnern, auf Rang drei hinter PVA TePla und Jenoptik. Zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr hatte die Aktie noch 0,67 Prozent im Minus gelegen, nachdem sie am Mittag mit 1,56 Prozent Plus zu den Spitzenreitern gezählt hatte. Der TecDAX lag laut UBS-Indikation um 21 Uhr 1,54 Prozent tiefer bei 3.991,40 Punkten.