Die SUSS MicroTec Aktie zählt am Mittwochmorgen zu den größten TecDAX Gewinnern. Im Xetra-Handel steigt das Papier des Halbleiterausrüsters gegen 9:42 Uhr um 3,39 Prozent auf 48,80 Euro, Rang drei im Index. Eine eigene Meldung gibt es nicht, die SUSS MicroTec Aktie folgt der Erholung der KI-Werte nach den Nvidia-Zahlen.
SUSS MicroTec Aktie: TecDAX Gewinner – Erholung trotz Garching-Aus, hält die Aktie nach der Prognosesenkung?
Die SUSS MicroTec Aktie steigt am Mittwochmorgen um 3,39 Prozent auf 48,80 Euro und ist drittgrößter TecDAX Gewinner. Konkrete Neuigkeiten gibt es nicht: Der Chipausrüster profitiert von der Erholung der KI-Werte. Warum die gesenkte Prognose und die Werksschließung in Garching das Bild trüben und was die Analysten sagen.
Der Auslöser
Sektor-Rebound: warum die SUSS MicroTec Aktie anspringt
Es ist ein reiner Sektortag: Nach dem schwachen Dienstag kaufen Anleger Chipwerte zurück.
Nvidia hat laut dpa-AFX die Erwartungen übertroffen, die Anschlussgewinne schmolzen aber schon wieder. Gleichwohl erholen sich zum Handelsstart Zulieferer wie Aixtron, Siltronic und die SUSS MicroTec Aktie. Nach Einschätzung der Redaktion verstärkt die enge Kopplung an den Halbleiterzyklus die Ausschläge in beide Richtungen.
Hintergrund
Prognose gesenkt, Werk geschlossen: was zuletzt belastete
SUSS MicroTec (Symbol SMHN, ISIN DE000A1K0235) liefert Anlagen für das Bonden, Beschichten und Reinigen von Wafern und Fotomasken, etwa für KI-Speicher und Chipmodule. Ende Oktober senkte das Unternehmen die Jahresprognose: Der Umsatz soll 2026 nur noch 405 bis 425 Millionen Euro erreichen (zuvor 425 bis 485 Millionen), die EBIT-Marge 5 bis 7 Prozent (zuvor 8 bis 10 Prozent). Als Gründe nannte SUSS Einmalkosten von rund 6,2 Millionen Euro, Verlagerungseffekte und Bauteilknappheit. Die Produktion in Garching soll schließen, etwa 70 Stellen sind betroffen, die Arbeit geht nach Taiwan und Sternenfels. Zugleich meldete das Unternehmen einen Rekord-Auftragsbestand im dritten Quartal.
Prognose gesenkt
Umsatz und Marge liegen 2026 klar unter den ursprünglichen Zielen.
Umbau der Produktion
Garching schließt, die Fertigung wandert nach Taiwan und Sternenfels.
Rekord-Auftragsbestand
Das spricht für spätere Umsätze, auch wenn die Marge kurzfristig leidet.
Die Marken
SUSS MicroTec Aktie: 50 Euro als Gradmesser
Mit 48,80 Euro nähert sich die Aktie der runden Marke von 50 Euro, die aus Sicht der Redaktion ein erster Gradmesser für die Erholung ist. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate ist enorm: Sie reicht von rund 32 Euro bis über 110 Euro. Als Unterstützung gilt die Zone um 45 Euro. Das ist die Einschätzung der Redaktion und keine Kursprognose.
Die Analysten
Ziele weit über dem Kurs: wie belastbar sind sie?
Laut boerse-express.com raten acht von zehn erfassten Häusern zum Kauf, eines zum Halten, eines zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 88,50 Euro, die Spanne reicht von 66 bis 101 Euro. Jefferies nannte Ende Oktober „Buy“ mit 109 Euro. Die Ziele liegen damit fast doppelt so hoch wie der Kurs, wurden aber teils vor oder um die Prognosesenkung gesetzt. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie
Warum ist die SUSS MicroTec Aktie heute TecDAX Gewinner?
Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Die SUSS MicroTec Aktie profitiert von der Erholung der KI-Werte nach den Nvidia-Zahlen.
Was hat SUSS MicroTec zuletzt gemeldet?
Ende Oktober senkte das Unternehmen die Prognose für 2026 und kündigte die Schließung der Produktion in Garching an.
Welche Kursziele gibt es?
Der Durchschnitt liegt laut boerse-express.com bei 88,50 Euro, Jefferies nennt 109 Euro.
Welche Marke ist wichtig?
Als Einschätzung der Redaktion die 50-Euro-Marke nach oben und die Zone um 45 Euro nach unten.
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