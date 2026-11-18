SUSS MicroTec (Symbol SMHN, ISIN DE000A1K0235) liefert Anlagen für das Bonden, Beschichten und Reinigen von Wafern und Fotomasken, etwa für KI-Speicher und Chipmodule. Ende Oktober senkte das Unternehmen die Jahresprognose: Der Umsatz soll 2026 nur noch 405 bis 425 Millionen Euro erreichen (zuvor 425 bis 485 Millionen), die EBIT-Marge 5 bis 7 Prozent (zuvor 8 bis 10 Prozent). Als Gründe nannte SUSS Einmalkosten von rund 6,2 Millionen Euro, Verlagerungseffekte und Bauteilknappheit. Die Produktion in Garching soll schließen, etwa 70 Stellen sind betroffen, die Arbeit geht nach Taiwan und Sternenfels. Zugleich meldete das Unternehmen einen Rekord-Auftragsbestand im dritten Quartal.