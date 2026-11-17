Die SUSS MicroTec Aktie zählt am Dienstagmittag zu den größten TecDAX Gewinnern. Um 13:21 Uhr notiert das Papier auf Xetra bei 48,26 Euro, ein Plus von 1,56 Prozent oder 74 Cent gegenüber dem Vortagesschluss von 47,52 Euro. Damit liegt der Halbleiterausrüster aus Garching auf Platz drei der Gewinnerliste, hinter Aixtron und PVA TePla. Bemerkenswert ist der Gegensatz zum Gesamtmarkt: Der TecDAX verliert zur gleichen Zeit 0,70 Prozent auf 4.039,68 Punkte, belastet vor allem von Softwarewerten. Am Vormittag hatte die Aktie (Kürzel SMHN, ISIN DE000A1K0235) zunächst noch im Minus gelegen.
SUSS MicroTec Aktie: TecDAX Gewinner – Chip-Erholung am Mittag vor der Nvidia-Nacht, schafft sie den Weg zurück Richtung 50 Euro?
Die SUSS MicroTec Aktie gehört am Mittag zu den größten TecDAX Gewinnern: Plus 1,56 Prozent auf 48,26 Euro, während der Technologieindex nachgibt. Nach dem Rutsch der Chipwerte zum Wochenstart greifen Anleger vor den Nvidia-Zahlen wieder bei Halbleiterausrüstern zu. Was hinter der Erholung steckt, welche Marken zählen und was die Analysten sagen.
Der Auslöser
Chipwerte holen Luft: warum die SUSS MicroTec Aktie TecDAX Gewinner ist
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es am Dienstag nicht. Die SUSS MicroTec Aktie bewegt sich im Geleitzug der Chipwerte, die sich nach dem Rücksetzer vom Montag stabilisieren.
Zum Wochenstart waren deutsche Halbleiterwerte noch unter Druck geraten: Eine Verkaufswelle bei Tech-Titeln in Asien schwappte nach Europa, Aixtron verlor am Montag 2,83 Prozent, Siltronic 2,09 Prozent, auch SUSS MicroTec gab nach. Am Dienstag dreht das Bild. Neben SUSS gehören Aixtron, PVA TePla und Jenoptik zu den Gewinnern im TecDAX, während SAP, Nemetschek, IONOS und ATOSS den Index nach unten ziehen. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich vor allem um eine technische Gegenbewegung: Nach dem Rücksetzer vom Montag decken sich einzelne Anleger vor dem wichtigsten Termin der Woche wieder mit Chipausrüstern ein.
Dieser Termin ist der Nvidia-Quartalsbericht am Abend nach US-Börsenschluss, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Umsatz von rund 108,9 Milliarden Dollar, Nvidia selbst hatte rund 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Für SUSS MicroTec ist das mehr als ein Stimmungsbarometer: Die Anlagen des Unternehmens werden beim Advanced Packaging eingesetzt, also beim Verbinden von Rechenchips und Speicher in KI-Beschleunigern. Am Donnerstag folgt mit dem Börsengang von Anthropic ein weiterer Gradmesser für die KI-Euphorie.
Sektor-Erholung nach dem Montagsrutsch
Die Chipwerte stehen geschlossen auf der Gewinnerseite des TecDAX, die Bewegung ist eher branchenweit als unternehmensspezifisch.
Positionierung vor Nvidia
Die Zahlen am Abend entscheiden mit darüber, ob die Sorge vor einem langsameren KI-Ausbau neue Nahrung bekommt oder abklingt.
Rückenwind von der Deutschen Bank
Am Montag bestätigte Deutsche Bank Research ihr „Buy“-Votum, die Argumentation stützt die Stimmung im Wert.
Leerverkäufer im Wert
Gemeldete Netto-Leerverkaufspositionen von BlackRock und Algert Global sorgen für zusätzliche Schwankungsanfälligkeit in beide Richtungen.
Das Fundament
Rekordaufträge, aber ein schwaches Umsatzjahr
Operativ ist SUSS MicroTec ein Unternehmen der Gegensätze. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 219 Prozent auf 223,5 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 600,6 Millionen Euro einen Rekord. Gleichzeitig sank der Umsatz wegen fehlender Komponenten um 19 Prozent auf 97,0 Millionen Euro, das operative Ergebnis brach auf 4,1 Millionen Euro ein. Ende Oktober hatte der Vorstand die Jahresprognose auf 405 bis 425 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent gesenkt. Hinzu kommt die Verlagerung der Fertigung aus Garching nach Zhubei in Taiwan und nach Sternenfels. Ein großer Teil des Auftragsbestands soll erst 2027 und 2028 in Umsatz münden.
Die Charttechnik
SUSS MicroTec Aktie: 50 Euro als nächste Bewährungsprobe
Aus Sicht der Redaktion ist die runde Marke von 50 Euro die nächste Hürde. Bis dorthin fehlen der SUSS MicroTec Aktie rund 3,6 Prozent; Ende Oktober notierte sie zeitweise noch darüber. Nach unten rückt der Bereich um 47,50 Euro in den Fokus, also das Niveau des Vortagesschlusses, das am Vormittag kurzzeitig unterschritten wurde. Der übergeordnete Trend bleibt angeschlagen: Vom Rekordhoch bei 118,40 Euro im Juni ist die Aktie rund 59 Prozent entfernt. Eine einzelne Erholung am Mittag ändert an diesem Bild noch wenig. Alle genannten Marken sind eine Einschätzung der Redaktion.
Die Analysten
Kursziele deutlich über dem Kurs
Die Analysten bleiben trotz der gesenkten Prognose zuversichtlich. Deutsche Bank Research bestätigte am Montag die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 94 Euro. Analyst Michael Kuhn argumentierte nach Gesprächen auf der SEMICON Europa, ein langsameres KI-Ausbautempo könne Zulieferern Zeit verschaffen, Engpässe abzubauen. Nach der Prognosesenkung Ende Oktober hatten Berenberg (100 Euro, „Buy“), ODDO BHF (85 Euro, „Outperform“) und Jefferies (84 Euro, „Buy“) ihre Ziele zwar gekappt, die positiven Voten aber bestätigt. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie
Warum ist die SUSS MicroTec Aktie heute TecDAX Gewinner?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Aktie erholt sich gemeinsam mit anderen Chipwerten wie Aixtron und PVA TePla vom Rutsch am Montag, kurz vor den Nvidia-Zahlen am Abend.
Wie steht die SUSS MicroTec Aktie am Mittag?
Um 13:21 Uhr notiert sie auf Xetra bei 48,26 Euro, ein Plus von 1,56 Prozent. Der TecDAX verliert zur gleichen Zeit 0,70 Prozent.
Was bedeuten die Nvidia-Zahlen für SUSS MicroTec?
SUSS liefert Anlagen für das Advanced Packaging von KI-Chips. Die Zahlen und der Ausblick von Nvidia gelten deshalb als wichtiger Stimmungstest für die gesamte Lieferkette.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 84 Euro (Jefferies) über 94 Euro (Deutsche Bank Research) bis 100 Euro (Berenberg).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.