Zum Wochenstart waren deutsche Halbleiterwerte noch unter Druck geraten: Eine Verkaufswelle bei Tech-Titeln in Asien schwappte nach Europa, Aixtron verlor am Montag 2,83 Prozent, Siltronic 2,09 Prozent, auch SUSS MicroTec gab nach. Am Dienstag dreht das Bild. Neben SUSS gehören Aixtron, PVA TePla und Jenoptik zu den Gewinnern im TecDAX, während SAP, Nemetschek, IONOS und ATOSS den Index nach unten ziehen. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich vor allem um eine technische Gegenbewegung: Nach dem Rücksetzer vom Montag decken sich einzelne Anleger vor dem wichtigsten Termin der Woche wieder mit Chipausrüstern ein.