Die SUSS MicroTec Aktie meldet sich zum Wochenstart zurück. Auf Xetra klettert das Papier des Garchinger Halbleiterausrüsters am Montagmorgen auf 45,30 Euro, ein Plus von 1,44 Euro oder 3,28 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 43,86 Euro. Damit gehört die SUSS MicroTec Aktie zu den drei stärksten Werten im TecDAX.
SUSS MicroTec Aktie: Rebound vom Sechsmonatstief - Rekord-Auftragsbuch im Rücken
Die SUSS MicroTec Aktie erholt sich zum Wochenstart deutlich und zählt zu den Top-Gewinnern im TecDAX. Nach dem Sturz auf ein Sechsmonatstief am Freitag rücken der Rekord-Auftragsbestand von 601 Millionen Euro und Kursziele bis 94 Euro wieder in den Fokus.
Die Gründe für den Kursanstieg
Erholung nach dem Ausverkauf
Die SUSS MicroTec Aktie (ISIN: DE000A1K0235, FSE: SMHN) hatte eine schwarze Woche hinter sich. Zu Wochenbeginn notierte sie noch bei 48,30 Euro, am Freitag markierte sie im Zuge des weltweiten Ausverkaufs bei Technologie- und KI-Werten ein Sechsmonatstief von 42,86 Euro. Zum Wochenstart setzt eine Gegenbewegung ein: Der deutsche Markt zeigt sich robust, und gerade die zuletzt stark gefallenen Halbleiterwerte werden zurückgekauft.
Fundamental bietet SUSS MicroTec dafür Argumente. Der Auftragsbestand liegt mit 601 Millionen Euro auf Rekordniveau. Treiber sind Anlagen für das temporäre Bonden und das Hybrid Bonding, die bei der Fertigung von Speicherchips mit hoher Bandbreite für KI-Rechenzentren gebraucht werden. Um die Nachfrage zu bedienen, baut SUSS die Produktion in Taiwan aus. Mit dem neuen Reinigungssystem ASC9500 für Fotomasken hat das Unternehmen zudem sein Portfolio erweitert. Ein weiteres Signal: Mit Jan Smits hat ein Organmitglied zuletzt Aktien gekauft.
Das Problem und die Analysten
Lieferengpässe bremsen den Umsatz
Der Haken liegt in der Umsetzung. Im Oktober musste SUSS MicroTec die Umsatzprognose für 2026 auf 405 bis 425 Millionen Euro senken. Lieferengpässe und eine Produktionsverlagerung verzögern die Auslieferung. Die Bruttomarge lag nach neun Monaten bei 37,0 Prozent. Der Markt hat diese Verschiebung hart bestraft – obwohl die Aufträge nicht verloren, sondern nur verschoben sind.
Die Analysten halten mehrheitlich an ihren positiven Einschätzungen fest: Neun Häuser raten zum Kauf, eines zum Halten, eines zum Verkauf. Die Deutsche Bank sieht das Kursziel bei 94 Euro, Kepler Cheuvreux bei 66 Euro, jeweils mit Kaufempfehlung. Schon das niedrigere Ziel liegt rund 46 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Bei der SUSS MicroTec Aktie klaffen Auftragsbuch und Kurs weit auseinander. Das heutige Plus ist eine technische Erholung vom Sechsmonatstief, ein Trendwechsel ist es noch nicht. Die Marke von 42,86 Euro wird zum wichtigen Boden. Entscheidend ist, ob SUSS die Lieferprobleme in den kommenden Monaten löst – dann könnte der Rekord-Auftragsbestand schnell in Umsatz übergehen.
FAQ
Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie
Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Die SUSS MicroTec Aktie erholt sich vom Sechsmonatstief vom Freitag. Der Rekord-Auftragsbestand und die Erholung der Halbleiterwerte stützen den Kurs.
Warum ist die SUSS MicroTec Aktie zuletzt gefallen?
SUSS hat die Umsatzprognose 2026 wegen Lieferengpässen gesenkt, zudem belastete der weltweite Ausverkauf bei Technologiewerten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SUSS MicroTec Aktie?
ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Handelssymbol: SMHN (Xetra), US-Handelssymbol: SUSSF (OTC).
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