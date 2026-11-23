Fundamental bietet SUSS MicroTec dafür Argumente. Der Auftragsbestand liegt mit 601 Millionen Euro auf Rekordniveau. Treiber sind Anlagen für das temporäre Bonden und das Hybrid Bonding, die bei der Fertigung von Speicherchips mit hoher Bandbreite für KI-Rechenzentren gebraucht werden. Um die Nachfrage zu bedienen, baut SUSS die Produktion in Taiwan aus. Mit dem neuen Reinigungssystem ASC9500 für Fotomasken hat das Unternehmen zudem sein Portfolio erweitert. Ein weiteres Signal: Mit Jan Smits hat ein Organmitglied zuletzt Aktien gekauft.