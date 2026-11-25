Die Achterbahnfahrt geht weiter. Die SUSS MicroTec Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 42,70 Euro, ein Minus von 3,22 Prozent. Damit ist der Chipausrüster aus Garching bei München zum Handelsstart der größte MDAX Verlierer. Am Montag war die Aktie um rund 10 Prozent gestiegen, am Dienstag um knapp 8 Prozent gefallen.
SUSS MicroTec Aktie: Rekordaufträge im Rücken, Chip-Beben vor der Tür – der Ausrüster ist größter MDAX Verlierer
Die SUSS MicroTec Aktie fällt am Mittwochmorgen um 3,22 Prozent auf 42,70 Euro und ist größter MDAX Verlierer. Der Ausverkauf bei Chipwerten in Asien setzt sich fort. Dabei meldet der Konzern einen Rekordauftragsbestand von 601 Millionen Euro.
Der Auslöser
Warum die SUSS MicroTec Aktie als MDAX Verlierer nachgibt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Der Druck kommt aus Asien: Nach dem kurzen Höhenflug infolge der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze setzt sich dort der Ausverkauf bei Chipwerten am Mittwoch fort. Nvidia selbst wird im deutschen Handel vorbörslich mit Abschlägen gehandelt. Die SUSS MicroTec Aktie, die Anlagen für das Verbinden und Verpacken von KI-Chips liefert, reagiert darauf besonders empfindlich.
Operativ passt das Bild nicht zum Kurs. SUSS meldete für die ersten neun Monate 2026 einen Rekordauftragsbestand von 601 Millionen Euro, nach einem Umsatz von 503,2 Millionen Euro im Gesamtjahr 2025. Gleichzeitig setzen Leerverkäufer auf fallende Kurse: BlackRock hatte seine Netto-Leerverkaufsposition zuletzt auf 0,92 Prozent erhöht.
Die Fallhöhe
Vom Sommerhoch bleibt wenig übrig
Im Juni kostete die SUSS MicroTec Aktie noch 117,90 Euro. Heute liegt sie fast 64 Prozent darunter (eigene Rechnung). Die Schwankungen der vergangenen Tage zeigen, wie stark der Kurs inzwischen an der Stimmung für KI-Werte hängt. Am Mittwoch präsentiert sich SUSS zudem auf einer Konferenz von Goldman Sachs zu KI und Halbleitern.
Einordnung der Redaktion: Die SUSS MicroTec Aktie ist ein Spielball der KI-Stimmung. Die Auftragsbücher sind voll, doch der Markt fragt, wie lange die Investitionswelle trägt. Solange Nvidia und Asien keine Ruhe finden, bleibt der Kurs nervös.
FAQ
Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie
Warum fällt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Der Ausverkauf bei Chipwerten in Asien setzt sich fort. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Ist die SUSS MicroTec Aktie MDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 3,22 Prozent ist sie am Morgen der größte MDAX Verlierer.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SUSS MicroTec Aktie?
ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023. Handelssymbol an deutschen Börsen: SMHN. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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