Eine eigene Meldung gibt es nicht. Der Druck kommt aus Asien: Nach dem kurzen Höhenflug infolge der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze setzt sich dort der Ausverkauf bei Chipwerten am Mittwoch fort. Nvidia selbst wird im deutschen Handel vorbörslich mit Abschlägen gehandelt. Die SUSS MicroTec Aktie, die Anlagen für das Verbinden und Verpacken von KI-Chips liefert, reagiert darauf besonders empfindlich.