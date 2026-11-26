Die Gegenbewegung kommt prompt. Am Mittwoch hatte die SUSS MicroTec Aktie mehr als 7 Prozent verloren, am Donnerstagmorgen notiert sie um 9:13 Uhr bei 42,40 Euro, ein Plus von 1,58 Euro oder 3,87 Prozent. Damit gehört der Garchinger Anlagenbauer zu den größten MDAX Gewinnern.
SUSS MicroTec Aktie: Schnäppchenjäger nach dem 7-Prozent-Absturz – der Chipausrüster ist MDAX Gewinner, der Rekordauftragsbestand zählt wieder
Die SUSS MicroTec Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,87 Prozent auf 42,40 Euro und zählt zu den größten MDAX Gewinnern. Nach dem Kurssturz vom Mittwoch greifen Anleger bei Halbleiterwerten wieder zu. Auslöser ist die Erholung der US-Techwerte vom Tagestief.
Der Auslöser
Warum die SUSS MicroTec Aktie als MDAX Gewinner steigt
Die Wall Street hat am Mittwochabend die Richtung gedreht. Der Nasdaq 100 lag zeitweise fast 5 Prozent im Minus und schloss nur 0,6 Prozent tiefer, auch der Halbleiterindex SOX dämmte seine Verluste deutlich ein. Laut Commerzbank waren plötzlich Schnäppchenkäufer aufgetaucht. Laut Reuters gehörten in Frankfurt zuletzt angeschlagene Technologiewerte wie Infineon, Aixtron und SUSS MicroTec mit Gewinnen von rund vier bis fünf Prozent zu den gefragtesten Titeln.
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Operativ steht SUSS MicroTec aber gut da: Der Auftragsbestand liegt mit 601 Millionen Euro auf Rekordniveau. Die Anlagen des Unternehmens werden unter anderem für Hochleistungsspeicher in KI-Rechenzentren eingesetzt.
Die Einordnung
Erholung mit Fragezeichen
Die Gegenbewegung steht auf wackligen Beinen. Schon die Erholung zum Wochenstart erwies sich laut dpa-AFX als Strohfeuer. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, die Umsätze dürften laut Portfoliomanager Thomas Altmann auch in Frankfurt unterdurchschnittlich ausfallen.
Einordnung der Redaktion: Die SUSS MicroTec Aktie holt als MDAX Gewinner einen Teil des Mittwochsverlusts auf. Ob die Erholung trägt, entscheidet die Stimmung bei KI-Werten, nicht das eigene Geschäft.
FAQ
Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie
Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Die US-Techwerte haben sich vom Tagestief erholt. Anleger kaufen angeschlagene Chipwerte zurück.
Wie viel hatte die SUSS MicroTec Aktie am Mittwoch verloren?
Laut Kursliste am Abend 7,21 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SUSS MicroTec Aktie?
ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023. Handelssymbol an deutschen Börsen: SMHN. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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