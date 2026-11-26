SUSS MicroTec Aktie: Schnäppchenjäger nach dem 7-Prozent-Absturz – der Chipausrüster ist MDAX Gewinner, der Rekordauftragsbestand zählt wieder

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die SUSS MicroTec Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,87 Prozent auf 42,40 Euro und zählt zu den größten MDAX Gewinnern. Nach dem Kurssturz vom Mittwoch greifen Anleger bei Halbleiterwerten wieder zu. Auslöser ist die Erholung der US-Techwerte vom Tagestief.

Bild: KI-generiert

Die Gegenbewegung kommt prompt. Am Mittwoch hatte die SUSS MicroTec Aktie mehr als 7 Prozent verloren, am Donnerstagmorgen notiert sie um 9:13 Uhr bei 42,40 Euro, ein Plus von 1,58 Euro oder 3,87 Prozent. Damit gehört der Garchinger Anlagenbauer zu den größten MDAX Gewinnern. Kurs der SUSS MicroTec Aktie am Morgen 42,40 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,87 % Schluss des Nasdaq 100 nach fast -5 % im Tagesverlauf -0,6 % Auftragsbestand auf Rekordniveau 601 Mio. EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; dpa-AFX; SUSS MicroTec Der Auslöser Warum die SUSS MicroTec Aktie als MDAX Gewinner steigt Die Wall Street hat am Mittwochabend die Richtung gedreht. Der Nasdaq 100 lag zeitweise fast 5 Prozent im Minus und schloss nur 0,6 Prozent tiefer, auch der Halbleiterindex SOX dämmte seine Verluste deutlich ein. Laut Commerzbank waren plötzlich Schnäppchenkäufer aufgetaucht. Laut Reuters gehörten in Frankfurt zuletzt angeschlagene Technologiewerte wie Infineon, Aixtron und SUSS MicroTec mit Gewinnen von rund vier bis fünf Prozent zu den gefragtesten Titeln. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Operativ steht SUSS MicroTec aber gut da: Der Auftragsbestand liegt mit 601 Millionen Euro auf Rekordniveau. Die Anlagen des Unternehmens werden unter anderem für Hochleistungsspeicher in KI-Rechenzentren eingesetzt. Die Einordnung Erholung mit Fragezeichen Die Gegenbewegung steht auf wackligen Beinen. Schon die Erholung zum Wochenstart erwies sich laut dpa-AFX als Strohfeuer. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, die Umsätze dürften laut Portfoliomanager Thomas Altmann auch in Frankfurt unterdurchschnittlich ausfallen. Was für die SUSS MicroTec Aktie sprechen könnte Auftragsbestand auf Rekordniveau

Schnäppchenkäufer bei Chipwerten

Anlagen für KI-Speicher gefragt Was Anleger bedenken sollten Frühere Erholungen verpufften schnell

Dünne Umsätze wegen Thanksgiving

Hohe Schwankungen bei Chipausrüstern Einordnung der Redaktion: Die SUSS MicroTec Aktie holt als MDAX Gewinner einen Teil des Mittwochsverlusts auf. Ob die Erholung trägt, entscheidet die Stimmung bei KI-Werten, nicht das eigene Geschäft. FAQ Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?

Die US-Techwerte haben sich vom Tagestief erholt. Anleger kaufen angeschlagene Chipwerte zurück. Wie viel hatte die SUSS MicroTec Aktie am Mittwoch verloren?

Laut Kursliste am Abend 7,21 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SUSS MicroTec Aktie?

ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023. Handelssymbol an deutschen Börsen: SMHN. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur SUSS MicroTec Aktie Die SUSS MicroTec Aktie ist am Morgen einer der größten MDAX Gewinner. Die Tech-Wende aus New York bringt einen Teil des Mittwochsverlusts zurück.

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