KI-Sorgen drücken auf die Stimmung, doch Michael Kuhn hält an seiner Kaufempfehlung fest: In seiner SUSS MicroTec-Aktienanalyse vom 16.11.2026 bestätigt der Analyst von Deutsche Bank Research das Kursziel 94 Euro und das Rating "buy" für die SUSS MicroTec-Aktie (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker: SMHN), die beim angegebenen Kursstand um 0,30 Euro beziehungsweise 0,62% auf 48,00 Euro nachgibt.
SUSS MicroTec Aktie: KI-Bremse als Chance – Kursziel 94 Euro!
Deutsche Bank Research sieht bei SUSS MicroTec rund 96% Kurspotenzial und argumentiert, dass ein langsamerer KI-Ausbau der Lieferkette sogar helfen kann.
Zwischen dem aktuellen Aktienkurs und der Zielmarke von Deutsche Bank Research liege damit eine Differenz von 46 Euro. Rechnerisch entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von rund 95,8%. Michael Kuhn bleibe somit ausgesprochen optimistisch – und liefere eine bemerkenswerte Gegenposition zur jüngsten Nervosität im Halbleitersektor.
Weniger Tempo beim KI-Ausbau: Entlastung statt Alarm?
Die Sorgen über eine Verlangsamung beim Ausbau der Infrastruktur für KI-Rechenzentren hätten Halbleiterwerte zuletzt schwer belastet. Michael Kuhn komme nach Gesprächen am Rande der SEMICON Europa jedoch zu einer differenzierteren Einschätzung: Ein kurzfristig moderateres Ausbautempo müsse für die Lieferkette der Halbleiterausrüster nicht zwangsläufig negativ sein.
Die zentrale Überlegung seiner SUSS MicroTec-Aktienanalyse: Zulieferer würden dadurch Zeit gewinnen, bestehende Engpässe in den Griff zu bekommen und Kapazitäten für die bereits prall gefüllten Auftragsbücher vorzubereiten. Ein etwas ruhigeres Tempo könne somit helfen, die Umsetzung vorhandener Nachfrage besser zu organisieren.
Deutsche Bank Research betrachte eine mögliche kurzfristige Verlangsamung deshalb nicht ausschließlich als Belastung. Michael Kuhn richte den Blick vielmehr auf die Frage, ob die Lieferkette den zusätzlichen zeitlichen Spielraum produktiv nutzen könne.
Volle Auftragsbücher brauchen lieferfähige Unternehmen
Für die Einordnung sei die Unterscheidung zwischen Nachfrage und Umsetzung entscheidend. Gut gefüllte Auftragsbücher würden Geschäftspotenzial signalisieren. Damit daraus tatsächlich Umsatz und Ertrag entstünden, müssten jedoch auch die erforderlichen Kapazitäten verfügbar sein.
Genau an diesem Punkt setze die Argumentation von Michael Kuhn an. Wenn Zulieferer ihre Engpässe abbauen könnten, verbessere sich möglicherweise die Grundlage für die Abarbeitung bestehender Bestellungen. Ein kurzfristig moderateres Wachstumstempo könne damit einen operativen Nutzen haben.
Die vorliegende Zusammenfassung nenne allerdings keine konkreten Auftragsvolumina oder zusätzlichen Ergebnisbeiträge für SUSS MicroTec. Die Aussagen zur Lieferkette seien daher nicht mit einer neuen Unternehmensprognose gleichzusetzen.
Kursziel 94 Euro: Deutsche Bank Research bleibt klar positiv
Mit dem unveränderten Kursziel 94 Euro und dem Rating "buy" bekräftige Michael Kuhn seine positive Haltung. Die SUSS MicroTec-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research enthalte damit weder eine neue Hochstufung noch eine Anhebung der Zielmarke, sondern eine Bestätigung der bisherigen Kaufempfehlung.
Der Abstand zum genannten Aktienkurs von 48,00 Euro falle dennoch erheblich aus. Rund 95,8% rechnerisches Aufwärtspotenzial würden die optimistische Position von Deutsche Bank Research verdeutlichen. Eine entsprechende Kursentwicklung sei damit jedoch nicht garantiert.
Entscheidend bleibe, ob sich die Sorgen um das Ausbautempo tatsächlich auf eine vorübergehende Entlastung der Lieferkette beschränken würden. Eine nachhaltige Schwächung der Nachfrage wäre anders zu bewerten als eine kurzfristige Verschiebung von Investitionen.
Wo die positive These ihre Grenzen hat
Die Argumentation von Michael Kuhn beruhe darauf, dass Zulieferer zusätzliche Zeit zur Vorbereitung ihrer Kapazitäten nutzen könnten. Daraus folge jedoch nicht automatisch, dass jede Verzögerung beim Ausbau von KI-Rechenzentren vorteilhaft sei.
Sollten Kunden Projekte stärker zurückstellen oder Bestellungen reduzieren, könnte dies die Geschäftsentwicklung belasten. Ebenso müssten Unternehmen nachweisen, dass sie bestehende Engpässe tatsächlich beseitigen und ihre Aufträge verlässlich abarbeiten könnten. Diese Risiken würden die positive Einschätzung nicht widerlegen, markierten aber wichtige Bedingungen für deren Umsetzung.
Die SUSS MicroTec-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research liefere damit einen interessanten Perspektivwechsel: Ein kurzfristig langsamerer KI-Ausbau könne der Ausrüster-Lieferkette Luft verschaffen, statt ausschließlich Wachstum zu kosten.
Michael Kuhn von Deutsche Bank Research bleibt mit dem Kursziel 94 Euro und dem Rating "buy" auf der Käuferseite – teile diesen Artikel mit deinen Freunden, denn Engpässe gibt es in der Halbleiterbranche schon genug: Die Weiterleitung im Gruppenchat muss nicht auch noch einer sein.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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