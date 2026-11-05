SUSS MicroTec Aktie im freien Fall! Short-Wette von Qube verzwölffacht! Ist das der Anfang weiterer Turbulenzen?

Die SUSS MicroTec-Aktie erlebt einen dramatischen Börsentag! Die Papiere des deutschen Halbleiterausrüsters brechen um 13,59 Prozent auf 43,72 Euro ein. Gleichzeitig sorgt eine außergewöhnlich starke Veränderung bei den institutionellen Leerverkaufspositionen für Aufsehen: Qube Research & Technologies Limited hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von 0,04 auf 0,50 Prozent erhöht. Damit ist das gemeldete Short-Engagement auf das 12,5-Fache des vorherigen Wertes gestiegen! Auch BlackRock Financial Management und Algert Global halten bedeutende Positionen auf der Short-Seite. Zusammen erreichen die drei zuletzt gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen 1,72 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Warum baut Qube seine Wette auf fallende Kurse ausgerechnet jetzt so stark aus? Und könnte der heftige Kurssturz für SUSS MicroTec erst der Anfang einer schwierigen Börsenphase sein oder eröffnet die zunehmende Skepsis der Leerverkäufer langfristig neue Chancen?