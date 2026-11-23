Die SUSS MicroTec-Aktie liefert derzeit eine außergewöhnlich spannende Börsenkonstellation. Während der Kurs um beeindruckende 10,25 % auf 47,96 Euro steigt, hat BlackRock Financial Management seine Netto-Leerverkaufsposition am 20. November 2026 von 0,82 % auf 0,92 % erhöht. Gleichzeitig halten Millennium International Management LP mit 0,53 % und Algert Global LLC mit 0,63 % weitere bedeutende Short-Positionen. Insgesamt summieren sich die drei zuletzt ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen auf 2,08 % des Aktienkapitals. Damit treffen eine starke Kursentwicklung und eine relevante institutionelle Short-Exponierung unmittelbar aufeinander. Für Anleger ergeben sich daraus sowohl Chancen als auch Risiken. Sollte SUSS MicroTec von einer steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleitertechnologien profitieren und operativ überzeugen, könnte dies die positive Stimmung unterstützen. Eine schwächere Geschäftsentwicklung oder enttäuschte Wachstumserwartungen könnten dagegen die skeptische Positionierung der Leerverkäufer begünstigen. Besonders interessant wäre eine Situation, in der die Aktie weiter steigt und institutionelle Investoren gleichzeitig ihre Short-Positionen reduzieren. Die entscheidende Erkenntnis: BlackRock setzt stärker auf fallende Kurse, während die SUSS MicroTec-Aktie mit einem zweistelligen Kurssprung beeindruckt. Ob daraus zusätzlicher Druck auf die Shortseller entsteht oder sich die Skeptiker am Ende durchsetzen, hängt vor allem von der weiteren operativen Entwicklung des Halbleiterausrüsters ab.