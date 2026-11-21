SUSS MicroTec Aktie: Minus 10 Prozent am Freitag, Hedgefonds wettet dagegen – ist der Rekord-Auftragsbestand nichts mehr wert?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 18:26 3 Min.

Die SUSS MicroTec Aktie bricht am Freitag um fast 10 Prozent ein und beendet die Woche mit einem Minus von gut 9 Prozent. Dabei liegt ein Rekord-Auftragsbestand von 601 Millionen Euro in den Büchern, die Deutsche Bank sieht 94 Euro. Warum der Chipzulieferer trotzdem unter die Räder kommt.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Die SUSS MicroTec Aktie (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Handelssymbol Xetra: SMHN, US-Handelssymbol: kein reguläres US-Listing) gehörte am Freitag, 20. November 2026, zu den größten Verlierern im MDAX. Auf Xetra schloss der Halbleiterausrüster aus Garching bei München mit 43,86 Euro – ein Tagesminus von 9,94 Prozent. Xetra-Schluss der SUSS MicroTec Aktie am 20.11.2026 43,86 EUR Wochenverlust (von 48,30 Euro am 13.11.) -9,19 % Rekord-Auftragsbestand 601 Mio. EUR Kursziel der Deutschen Bank (Buy) 94 EUR Quelle : finanzen.at, AD HOC NEWS; Stand 20.11.2026 Der Ausverkauf Chipwerte im freien Fall: SUSS MicroTec mittendrin Die SUSS MicroTec Aktie war am Freitag nicht allein. Im MDAX traf der Ausverkauf vor allem die Zulieferer der Chipbranche: Jenoptik verlor 11,76 Prozent, Aixtron 9,50 Prozent. Auf Wochensicht fiel die SUSS MicroTec Aktie von 48,30 Euro auf 43,86 Euro, ein Minus von 9,19 Prozent. Hintergrund ist der weltweite Kursrutsch bei KI- und Chipwerten. Die Hoffnung, der Rekord-Börsengang von Anthropic könne die Stimmung drehen, erfüllte sich nicht. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg sahen den Börsengang wegen des enormen Volumens sogar als Belastung für den Gesamtmarkt – Anleger mussten Geld umschichten. Europas Börsen steuerten auf den größten Wochenverlust seit März zu. Leerverkäufer Ein Hedgefonds erhöht seine Wette Zusätzlichen Druck bringt ein Leerverkäufer. Der Hedgefonds Millennium International Management hat seine Netto-Leerverkaufsposition in der SUSS MicroTec Aktie am 19. November um mehr als 15 Prozent erhöht. Leerverkäufer profitieren, wenn der Kurs fällt. Eine solche Position ist eine Einschätzung des Fonds, keine Aussage über das Unternehmen – sie zeigt aber, dass professionelle Investoren mit weiter fallenden Kursen rechnen. Fundamentaldaten Volle Auftragsbücher – und ein Kursziel von 94 Euro Operativ sieht die Lage bei SUSS MicroTec besser aus, als der Kurs vermuten lässt. Der Auftragsbestand liegt mit 601 Millionen Euro auf Rekordniveau. SUSS stellt Anlagen her, mit denen Chips belichtet, beschichtet und miteinander verbunden werden. Diese Technik ist vor allem beim Stapeln von Speicherchips für KI-Anwendungen gefragt. Die Deutsche Bank Research bestätigte am 16. November ihre Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 94 Euro – mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die SUSS MicroTec Aktie spricht Auftragsbestand auf Rekordniveau

Gefragte Technik für KI-Speicherchips

Deutsche Bank sieht 94 Euro

Kurs deutlich unter dem Analystenziel Was gegen die SUSS MicroTec Aktie spricht Hohe Abhängigkeit von der Chip-Stimmung

Leerverkäufer baut Position aus

Kleiner Börsenwert, starke Schwankungen

Investitionszyklen der Chipindustrie Ausblick Die SUSS MicroTec Aktie hängt am KI-Sentiment Kurzfristig entscheidet weniger die eigene Auftragslage als die Stimmung bei KI- und Chipwerten. Erst wenn sich der Sektor stabilisiert, dürfte die SUSS MicroTec Aktie wieder stärker auf ihre eigenen Zahlen reagieren. Für Anleger bleibt sie damit ein Papier mit hohen Chancen und hohen Schwankungen. FAQ Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie Warum fällt die SUSS MicroTec Aktie?

Der weltweite Ausverkauf bei KI- und Chipwerten zieht die SUSS MicroTec Aktie mit nach unten. Zusätzlich hat ein Hedgefonds seine Wette auf fallende Kurse erhöht. Wie hoch ist der Auftragsbestand von SUSS MicroTec?

Der Auftragsbestand liegt mit 601 Millionen Euro auf Rekordniveau. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der SUSS MicroTec Aktie?

ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol Xetra SMHN. Ein reguläres US-Listing gibt es nicht.

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