SUSS MicroTec Aktie -3,58% - MDAX-Verlierer am Mittag trotz Rekord-Auftragsbestand

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:52 2 Min.

Die SUSS MicroTec Aktie verliert am Mittwochmittag 3,58% auf 42,54 Euro. Der Chip-Ausverkauf trifft den Advanced-Packaging-Spezialisten, obwohl der Auftragsbestand auf Rekordhöhe liegt.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert

Die SUSS MicroTec Aktie fällt am Mittwochmittag um 3,58% auf 42,54 Euro und gehört zu den MDAX-Verlierern. Nach dem Minus von rund 8% am Dienstag setzt sich der Abverkauf fort - getrieben vom Halbleitersektor, nicht von Unternehmensnachrichten. MDAX Verlierer Chip-Ausverkauf trifft KI-Zulieferer Zum Handelsstart war SUSS der größte Verlierer im MDAX und TecDAX. Als Ausrüster für das Verbinden und Verpacken von KI-Chips reagiert das Unternehmen besonders empfindlich auf die KI-Stimmung. Am Montag war die Aktie noch um 10% auf 47,96 Euro gesprungen. Weltweit belasten Kursrückgänge bei SK hynix, Samsung und Nasdaq-Futures die Branche. Im Juni kostete die SUSS MicroTec Aktie noch 117,90 Euro - heute liegt sie rund 64% darunter. Umsatz im dritten Quartal (-19%) 97,0 Mio. € Auftragseingang im Q3 (Book-to-Bill rund 2,1) 223,5 Mio. € Rekord-Auftragsbestand 600,6 Mio. € Umsatzprognose 2026 (gesenkt) 405-425 Mio. € Quelle : SUSS MicroTec, Q3 2026 Prognose gesenkt, Aufträge auf Rekord Am 27. Oktober senkte SUSS die Prognose: Der Umsatz 2026 soll nur noch 405 bis 425 Mio. Euro betragen (zuvor 425 bis 485 Mio. Euro), die EBIT-Marge 5% bis 7% (zuvor 8% bis 10%). Gründe sind die Verlagerung der Fertigung von Garching nach Taiwan und Sternenfels mit Einmalkosten von 6,2 Mio. Euro sowie Komponentenengpässe, die Umsätze ins Jahr 2027 verschieben. Heute tritt SUSS bei einer Goldman-Sachs-Konferenz vor Investoren auf. Jefferies hatte das Kursziel im November gesenkt, bleibt aber bei "Buy", die DZ Bank rät zum Verkauf. BlackRock erhöhte die Netto-Leerverkaufsposition auf 0,92%. Risiken für die SUSS MicroTec Aktie Weitere Lieferverzögerungen bei Komponenten

Kosten der Werksverlagerung

Short-Positionen und KI-Bewertungssorgen Fazit Der Markt lässt die Lücke zwischen Rekord-Auftragsbestand und Kurs offen. Für die SUSS MicroTec Aktie als MDAX-Verlierer zählt kurzfristig vor allem, ob der KI-Investitionszyklus hält.

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