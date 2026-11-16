SUSS MicroTec Aktie: 17 Prozent mehr Short-Einsatz! BlackRock setzt ein brisantes Signal

Die jüngste Entwicklung bei SUSS MicroTec zeigt, dass professionelle Leerverkäufer den deutschen Halbleiterausrüster genau beobachten. BlackRock Financial Management, Inc. hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 13. November 2026 von 0,70 Prozent auf 0,82 Prozent erhöht und damit um rund 17,1 Prozent ausgeweitet. Zusammen mit der Position von Algert Global LLC in Höhe von 0,63 Prozent summieren sich die beiden veröffentlichten Short-Positionen auf 1,45 Prozent des Aktienkapitals. Gleichzeitig verliert die SUSS MicroTec-Aktie 1,605 Prozent und notiert bei 47,82 Euro. Diese Kombination könnte kurzfristig für zusätzliche Nervosität sorgen. Dennoch wäre es voreilig, aus der erhöhten Short-Position unmittelbar eine negative Kursprognose abzuleiten. SUSS MicroTec bewegt sich in einem technologisch anspruchsvollen Markt mit erheblichen Wachstumschancen, aber auch ausgeprägten operativen Risiken. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen seine Marktposition in steigende Umsätze, attraktive Margen und nachhaltige Gewinne umsetzen kann. BlackRock hat seinen Einsatz erhöht – doch die eigentliche Bewährungsprobe für die Leerverkäufer beginnt, wenn SUSS MicroTec mit seiner operativen Entwicklung die Erwartungen des Marktes übertrifft.