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Sunstone-Hotel-Aktie: Wells-Fargo-Analyst James Feldman bleibt bei „Buy“ – Kursziel 13 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Wells-Fargo-Analyst James Feldman bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Sunstone Hotel Investors. Das Kursziel liegt laut Ratingübersicht nun bei 13 US-Dollar nach zuvor 22 US-Dollar. Der Hotelbesitzer hat seine Jahresprognose zum dritten Mal angehoben.

Weißes Resorthotel mit Balkonen und Kokospalmen
Bild: Foto: Francesca Saraco / Unsplash
Rating Wells Fargo (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 22 $)
13 $
Kurs 16.11.2026
12,80 $
Abstand zum Kursziel
+1,6 %

Steckbrief

Unternehmen
Sunstone Hotel Investors, Inc.
Handelssymbol
SHO (NYSE)
Analyst
James Feldman
Bank
Wells Fargo
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
13 US-Dollar (zuvor 22 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Kaufempfehlung mit neuem Ziel: Wells-Fargo-Analyst James Feldman bleibt bei „Buy“ für die Sunstone-Hotel-Aktie. Das Kursziel liegt laut Ratingübersicht nun bei 13 US-Dollar nach zuvor 22 US-Dollar. Zum Kurs von 12,80 US-Dollar bleibt damit nur ein Potenzial von rund 2 Prozent. Sunstone besitzt Luxushotels und Resorts in den USA.

Wells Fargo zur Sunstone-Hotel-Aktie

Starkes Quartal, höhere Prognose – Feldman bleibt beim Kaufurteil

James Feldman hält an seiner Kaufempfehlung fest. Das Kursziel liegt jedoch nur knapp über dem Kurs.

Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) stieg im dritten Quartal um 11,4 Prozent auf 235,22 US-Dollar. Die Auslastung lag bei 72,7 Prozent.

Sunstone hob die Jahresprognose zum dritten Mal in Folge an. Das bereinigte FFO je Aktie soll nun 1,00 bis 1,03 US-Dollar erreichen.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst James Feldman zu lesen ist:

  1. Starke Resorts

    Die Resorts steigerten den RevPAR um mehr als 22 Prozent, das Wailea Beach Resort auf Maui um fast 27 Prozent.

  2. Aktienrückkäufe

    Im dritten Quartal kaufte Sunstone eigene Aktien und Vorzugsaktien für 117,8 Millionen US-Dollar zurück.

  3. Gute Buchungen

    Die Gruppenbuchungen für 2027 liegen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich über dem Vorjahr.

  4. Guter Start ins vierte Quartal

    Für Oktober erwartet Sunstone ein RevPAR-Plus im mittleren zweistelligen Prozentbereich.

Margen steigen nur langsam

Das kräftige Umsatzplus kommt bislang nur teilweise in den Margen an. Die Prognose deutet zudem auf ein schwächeres viertes Quartal hin.

Das Management bleibt beim Ausblick auf Wirtschaft und Reisenachfrage vorsichtig.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst James Feldman. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 13 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Equity Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO): Kaufen, Kursziel 13,00 USD.

Quelle
Empfehlung von James Feldman, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 17:00 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 17:00 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: James Feldman, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.