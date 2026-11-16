Sunstone-Hotel-Aktie: Wells-Fargo-Analyst James Feldman bleibt bei „Buy“ – Kursziel 13 Dollar

Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) stieg im dritten Quartal um 11,4 Prozent auf 235,22 US-Dollar. Die Auslastung lag bei 72,7 Prozent.

Sunstone hob die Jahresprognose zum dritten Mal in Folge an. Das bereinigte FFO je Aktie soll nun 1,00 bis 1,03 US-Dollar erreichen.