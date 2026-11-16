Kaufempfehlung mit neuem Ziel: Wells-Fargo-Analyst James Feldman bleibt bei „Buy“ für die Sunstone-Hotel-Aktie. Das Kursziel liegt laut Ratingübersicht nun bei 13 US-Dollar nach zuvor 22 US-Dollar. Zum Kurs von 12,80 US-Dollar bleibt damit nur ein Potenzial von rund 2 Prozent. Sunstone besitzt Luxushotels und Resorts in den USA.
Sunstone-Hotel-Aktie: Wells-Fargo-Analyst James Feldman bleibt bei „Buy“ – Kursziel 13 Dollar
Wells-Fargo-Analyst James Feldman bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Sunstone Hotel Investors. Das Kursziel liegt laut Ratingübersicht nun bei 13 US-Dollar nach zuvor 22 US-Dollar. Der Hotelbesitzer hat seine Jahresprognose zum dritten Mal angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sunstone Hotel Investors, Inc.
- Handelssymbol
- SHO (NYSE)
- Analyst
- James Feldman
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 13 US-Dollar (zuvor 22 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur Sunstone-Hotel-Aktie
Starkes Quartal, höhere Prognose – Feldman bleibt beim Kaufurteil
James Feldman hält an seiner Kaufempfehlung fest. Das Kursziel liegt jedoch nur knapp über dem Kurs.
Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) stieg im dritten Quartal um 11,4 Prozent auf 235,22 US-Dollar. Die Auslastung lag bei 72,7 Prozent.
Sunstone hob die Jahresprognose zum dritten Mal in Folge an. Das bereinigte FFO je Aktie soll nun 1,00 bis 1,03 US-Dollar erreichen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst James Feldman zu lesen ist:
Starke Resorts
Die Resorts steigerten den RevPAR um mehr als 22 Prozent, das Wailea Beach Resort auf Maui um fast 27 Prozent.
Aktienrückkäufe
Im dritten Quartal kaufte Sunstone eigene Aktien und Vorzugsaktien für 117,8 Millionen US-Dollar zurück.
Gute Buchungen
Die Gruppenbuchungen für 2027 liegen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich über dem Vorjahr.
Guter Start ins vierte Quartal
Für Oktober erwartet Sunstone ein RevPAR-Plus im mittleren zweistelligen Prozentbereich.
Margen steigen nur langsam
Das kräftige Umsatzplus kommt bislang nur teilweise in den Margen an. Die Prognose deutet zudem auf ein schwächeres viertes Quartal hin.
Das Management bleibt beim Ausblick auf Wirtschaft und Reisenachfrage vorsichtig.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst James Feldman. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 13 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Equity Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO): Kaufen, Kursziel 13,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von James Feldman, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:00 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:00 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: James Feldman, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.