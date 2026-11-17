Sunrun ist der größte Anbieter von Solaranlagen und Heimspeichern für Privathaushalte in den USA. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 52 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden US-Dollar.

Die installierte Solarleistung sank jedoch um 15 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Sunrun nun eine Cash Generation von rund 200 Millionen US-Dollar.