Mehr Umsatz, weniger Cash als erhofft: Barclays-Analystin Christine Cho bestätigt für die Sunrun-Aktie das Rating „Equal Weight“ und das Kursziel von 12 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 8,35 US-Dollar am 16. November errechnet sich rechnerisch ein Abstand von rund 44 Prozent.
Sunrun-Aktie: Umsatzsprung, aber gesenkte Cash-Prognose – Barclays bleibt neutral
Sunrun hat den Umsatz im dritten Quartal um 52 Prozent gesteigert, die Cash-Prognose aber zurückgenommen. Barclays-Analystin Christine Cho bleibt bei „Equal Weight“ für die Sunrun-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sunrun Inc.
- Handelssymbol
- RUN (Nasdaq)
- Analystin
- Christine Cho
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (bestätigt)
- Kursziel
- 12 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Sunrun-Aktie
Starkes Quartal mit Schattenseiten – Cho bleibt neutral
Christine Cho hält an ihrer neutralen Einschätzung fest, obwohl der Abstand zum Kursziel groß ist.
Sunrun ist der größte Anbieter von Solaranlagen und Heimspeichern für Privathaushalte in den USA. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 52 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden US-Dollar.
Die installierte Solarleistung sank jedoch um 15 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Sunrun nun eine Cash Generation von rund 200 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analystin Christine Cho zu lesen ist:
Neutrale Einstufung
Barclays bleibt trotz des Abstands zum Kursziel bei „Equal Weight“.
Direktvertrieb wächst
Der Direktvertrieb ist laut Sunrun wieder auf Wachstumskurs.
Weniger Installationen
Die installierte Solar- und Speicherleistung ging im Jahresvergleich zurück.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Finanzierung als Knackpunkt
Für Sunrun sind die Finanzierungskosten entscheidend, weil viele Anlagen vermietet oder geleast werden.
Die Aktie reagiert entsprechend empfindlich auf Zinsbewegungen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analystin Christine Cho. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 12 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Sunrun Inc. (RUN): Halten, Kursziel 12,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Christine Cho, Aktienanalystin, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Christine Cho, Aktienanalystin, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.