Sunrise-Realty-Aktie: KBW-Analyst Jade Rahmani bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel 6,50 Dollar liegt unter dem Kurs

Im Oktober hatte Rahmani das Kursziel laut Benzinga von 8 auf 7 US-Dollar gesenkt und „Market Perform“ bestätigt. Aktuell weist die Ratingübersicht 6,50 US-Dollar aus. Damit liegt KBW klar unter anderen Häusern: Alliance Global und B. Riley führten die Aktie zuletzt mit „Buy“ und Kurszielen von 10 beziehungsweise 13,50 US-Dollar.

Die Aktienanalyse von KBW zielt damit auf ein Szenario, in dem die Sunrise-Realty-Aktie ihre jüngsten Gewinne nicht halten kann. Ein Verkaufsurteil ist „Market Perform“ jedoch nicht – die Bank erwartet eine Entwicklung im Rahmen des Marktes.