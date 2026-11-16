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Sunrise-Realty-Aktie: KBW-Analyst Jade Rahmani bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel 6,50 Dollar liegt unter dem Kurs

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

KBW-Analyst Jade Rahmani bestätigt für die Sunrise-Realty-Aktie die Einstufung „Market Perform“ mit einem Kursziel von 6,50 US-Dollar. Das liegt rund 10 Prozent unter dem Schlusskurs von 7,22 US-Dollar. Der Immobilienkreditgeber hat gerade eine Fusion abgeschlossen und ein Rückkaufprogramm aufgelegt.

Einfamilienhaus mit US-Flagge vor blauem Himmel, darüber Aktiencheck-Logo, Titel zur KBW-Einstufung und Kennzahlen Market Perform, 6,50 Dollar, 7,22 Dollar
Bild: Foto: Nikolay Loubet / Unsplash (Medium 2262); Grafik: aktiencheck.de
Rating KBW (bestätigt)
Market Perform
Kursziel
6,50 $
Schlusskurs 13.11.2026
7,22 $
Abstand zum Kursziel
-10,0 %

Steckbrief

Unternehmen
Sunrise Realty Trust, Inc.
Handelssymbol
SUNS (Nasdaq)
Analyst
Jade Rahmani
Bank
KBW
Rating
Market Perform (bestätigt)
Kursziel
6,50 US-Dollar

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Keine Euphorie bei KBW: Analyst Jade Rahmani bestätigt für die Sunrise-Realty-Aktie die Einstufung „Market Perform“ und sieht das Kursziel bei 6,50 US-Dollar. Gemessen am Schlusskurs von 7,22 US-Dollar vom Freitag signalisiert das ein Rückschlagspotenzial von rund 10 Prozent. Der Kreditgeber für Gewerbeimmobilien im Süden der USA hat gerade ein Quartal voller Umbauten hinter sich.

KBW zur Sunrise-Realty-Aktie

Kursziel unter dem Kurs – Rahmani bleibt vorsichtig

Jade Rahmani gehört zu den skeptischeren Stimmen bei der Sunrise-Realty-Aktie. Sein Kursziel hat er im Jahresverlauf schrittweise zurückgenommen.

Im Oktober hatte Rahmani das Kursziel laut Benzinga von 8 auf 7 US-Dollar gesenkt und „Market Perform“ bestätigt. Aktuell weist die Ratingübersicht 6,50 US-Dollar aus. Damit liegt KBW klar unter anderen Häusern: Alliance Global und B. Riley führten die Aktie zuletzt mit „Buy“ und Kurszielen von 10 beziehungsweise 13,50 US-Dollar.

Die Aktienanalyse von KBW zielt damit auf ein Szenario, in dem die Sunrise-Realty-Aktie ihre jüngsten Gewinne nicht halten kann. Ein Verkaufsurteil ist „Market Perform“ jedoch nicht – die Bank erwartet eine Entwicklung im Rahmen des Marktes.

Die Argumente von Jade Rahmani

Aus den Zahlen und dem Ergebnis-Call, an dem Jade Rahmani als Fragesteller teilnahm, ergeben sich die zentralen Punkte für die KBW-Einschätzung:

  1. Ausschüttung nicht verdient

    Die ausschüttungsfähigen Erträge lagen im dritten Quartal bei 0,24 US-Dollar je Aktie, die Dividende bei 0,30 US-Dollar.

  2. Einmalkosten der Fusion

    Rund 0,06 US-Dollar je Aktie entfielen auf einmalige Kosten der Fusion mit Southern Realty Trust.

  3. Rückzahlungen bremsen

    Im Quartal flossen 58,9 Millionen US-Dollar an Rückzahlungen zurück, neu ausgereicht wurden nur 17,1 Millionen US-Dollar.

  4. Mehr Hebel nötig

    Das Management will die Verschuldung erhöhen, um die Eigenkapitalrendite zu steigern – ein Plan, der erst umgesetzt werden muss.

Fusion abgeschlossen, Rückkauf angekündigt

Sunrise Realty Trust meldete für das dritte Quartal einen GAAP-Gewinn von 2,9 Millionen US-Dollar oder 0,21 US-Dollar je Aktie. Der Nettozinsertrag lag bei 5,8 Millionen US-Dollar.

Mit der Übernahme von Southern Realty Trust entstand eine größere Plattform mit Kreditzusagen von pro forma rund 478,6 Millionen US-Dollar. Zudem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm über 20 Millionen US-Dollar an und senkte die Managementgebühren. Laut Management weist das Portfolio eine Rendite bis Fälligkeit von rund 12 Prozent auf.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Jade Rahmani. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 6,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Sunrise Realty Trust, Inc. (SUNS): Halten, Kursziel 6,50 USD.

Quelle
Empfehlung von KBW (Analyst Jade Rahmani). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 13:06 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 13:06 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Jade Rahmani).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.