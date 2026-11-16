Keine Euphorie bei KBW: Analyst Jade Rahmani bestätigt für die Sunrise-Realty-Aktie die Einstufung „Market Perform“ und sieht das Kursziel bei 6,50 US-Dollar. Gemessen am Schlusskurs von 7,22 US-Dollar vom Freitag signalisiert das ein Rückschlagspotenzial von rund 10 Prozent. Der Kreditgeber für Gewerbeimmobilien im Süden der USA hat gerade ein Quartal voller Umbauten hinter sich.
Sunrise-Realty-Aktie: KBW-Analyst Jade Rahmani bleibt bei „Market Perform“ – Kursziel 6,50 Dollar liegt unter dem Kurs
KBW-Analyst Jade Rahmani bestätigt für die Sunrise-Realty-Aktie die Einstufung „Market Perform“ mit einem Kursziel von 6,50 US-Dollar. Das liegt rund 10 Prozent unter dem Schlusskurs von 7,22 US-Dollar. Der Immobilienkreditgeber hat gerade eine Fusion abgeschlossen und ein Rückkaufprogramm aufgelegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sunrise Realty Trust, Inc.
- Handelssymbol
- SUNS (Nasdaq)
- Analyst
- Jade Rahmani
- Bank
- KBW
- Rating
- Market Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 6,50 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
KBW zur Sunrise-Realty-Aktie
Kursziel unter dem Kurs – Rahmani bleibt vorsichtig
Jade Rahmani gehört zu den skeptischeren Stimmen bei der Sunrise-Realty-Aktie. Sein Kursziel hat er im Jahresverlauf schrittweise zurückgenommen.
Im Oktober hatte Rahmani das Kursziel laut Benzinga von 8 auf 7 US-Dollar gesenkt und „Market Perform“ bestätigt. Aktuell weist die Ratingübersicht 6,50 US-Dollar aus. Damit liegt KBW klar unter anderen Häusern: Alliance Global und B. Riley führten die Aktie zuletzt mit „Buy“ und Kurszielen von 10 beziehungsweise 13,50 US-Dollar.
Die Aktienanalyse von KBW zielt damit auf ein Szenario, in dem die Sunrise-Realty-Aktie ihre jüngsten Gewinne nicht halten kann. Ein Verkaufsurteil ist „Market Perform“ jedoch nicht – die Bank erwartet eine Entwicklung im Rahmen des Marktes.
Die Argumente von Jade Rahmani
Aus den Zahlen und dem Ergebnis-Call, an dem Jade Rahmani als Fragesteller teilnahm, ergeben sich die zentralen Punkte für die KBW-Einschätzung:
Ausschüttung nicht verdient
Die ausschüttungsfähigen Erträge lagen im dritten Quartal bei 0,24 US-Dollar je Aktie, die Dividende bei 0,30 US-Dollar.
Einmalkosten der Fusion
Rund 0,06 US-Dollar je Aktie entfielen auf einmalige Kosten der Fusion mit Southern Realty Trust.
Rückzahlungen bremsen
Im Quartal flossen 58,9 Millionen US-Dollar an Rückzahlungen zurück, neu ausgereicht wurden nur 17,1 Millionen US-Dollar.
Mehr Hebel nötig
Das Management will die Verschuldung erhöhen, um die Eigenkapitalrendite zu steigern – ein Plan, der erst umgesetzt werden muss.
Fusion abgeschlossen, Rückkauf angekündigt
Sunrise Realty Trust meldete für das dritte Quartal einen GAAP-Gewinn von 2,9 Millionen US-Dollar oder 0,21 US-Dollar je Aktie. Der Nettozinsertrag lag bei 5,8 Millionen US-Dollar.
Mit der Übernahme von Southern Realty Trust entstand eine größere Plattform mit Kreditzusagen von pro forma rund 478,6 Millionen US-Dollar. Zudem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm über 20 Millionen US-Dollar an und senkte die Managementgebühren. Laut Management weist das Portfolio eine Rendite bis Fälligkeit von rund 12 Prozent auf.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Jade Rahmani. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 6,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Sunrise Realty Trust, Inc. (SUNS): Halten, Kursziel 6,50 USD.
- Quelle
- Empfehlung von KBW (Analyst Jade Rahmani). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:06 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:06 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Jade Rahmani).
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