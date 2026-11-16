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Suncrete-Aktie: Baird-Analyst Andrew Wittmann bleibt bei „Outperform“ – Kursziel fast halbiert auf 9 Dollar

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Baird-Analyst Andrew Wittmann bleibt bei „Outperform“ für die Suncrete-Aktie, halbiert das Kursziel aber fast von 17 auf 9 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 5,08 US-Dollar sind das rund 77 Prozent Potenzial. Der Transportbeton-Anbieter hat seine Jahresprognose gesenkt.

Bauarbeiter bedient einen Betonmischer auf einer Baustelle
Bild: Foto: Pexels (6082416)
Rating Baird (bestätigt)
Outperform
Kursziel (zuvor 17 $)
9 $
Schlusskurs 13.11.2026
5,08 $
Abstand zum Kursziel
+77,2 %

Steckbrief

Unternehmen
Suncrete Inc.
Handelssymbol
RMIX (Nasdaq)
Analyst
Andrew Wittmann
Bank
Baird
Rating
Outperform (bestätigt)
Kursziel
9 US-Dollar (zuvor 17 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Treue mit Abschlag: Baird-Analyst Andrew Wittmann bleibt bei „Outperform“ für die Suncrete-Aktie, senkt das Kursziel aber deutlich von 17 auf 9 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 5,08 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 77 Prozent. Der Anbieter von Transportbeton im Süden der USA hatte am 13. November seine Prognose gesenkt.

Baird zur Suncrete-Aktie

Vom Börsenneuling zum Sorgenkind – Wittmann bleibt dabei

Andrew Wittmann hatte die Suncrete-Aktie im Mai 2026 mit einem Kursziel von 21 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Nun liegt sein Ziel bei 9 US-Dollar.

Suncrete ist erst am 8. April 2026 an die Börse gegangen. Am Freitag brach die Aktie nach den Quartalszahlen um rund 37 Prozent auf 5,08 US-Dollar ein, weil das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2026 auf 408 bis 434 Millionen US-Dollar senkte.

Die Aktienanalyse von Baird hält trotz der Zielsenkung an der Kaufempfehlung fest – anders als William Blair, das die Aktie am 13. November auf „Hold“ abstufte.

Die Argumente von Andrew Wittmann

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Baird-Analyst Andrew Wittmann stützt:

  1. Kräftiges Wachstum

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 163 Prozent zum Vorjahr und um 45 Prozent zum Vorquartal auf 141,0 Millionen US-Dollar.

  2. Kaum Gewinn

    Das bereinigte EBITDA stieg auf 22,4 Millionen US-Dollar, unter dem Strich blieb aber nur ein Nettogewinn von 78.000 US-Dollar.

  3. Hohe Verschuldung

    Die Pro-forma-Verschuldung liegt beim 3,4-Fachen des operativen Ergebnisses.

  4. Ausreichend Liquidität

    Mit 206,5 Millionen US-Dollar an verfügbarer Liquidität ist Suncrete kurzfristig abgesichert.

Wachstum durch Zukäufe

Das starke Umsatzwachstum geht fast vollständig auf Übernahmen zurück: Von den 87,4 Millionen US-Dollar Mehrumsatz stammten 85,1 Millionen US-Dollar aus zugekauften Geschäften.

Als Gründe für die gesenkte Prognose nannte Suncrete verschobene Projekte, Unsicherheit rund um die Wahlen und die anhaltende Schwäche im Wohnungsbau.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Robert W. Baird & Co. Incorporated, Analyst Andrew Wittmann. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 9 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rwbaird.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Suncrete Inc. (RMIX): Kaufen, Kursziel 9,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Andrew Wittmann, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 15:53 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 15:53 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Andrew Wittmann, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.