Suncrete-Aktie: Baird-Analyst Andrew Wittmann bleibt bei „Outperform“ – Kursziel fast halbiert auf 9 Dollar

Suncrete ist erst am 8. April 2026 an die Börse gegangen. Am Freitag brach die Aktie nach den Quartalszahlen um rund 37 Prozent auf 5,08 US-Dollar ein, weil das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2026 auf 408 bis 434 Millionen US-Dollar senkte.

Die Aktienanalyse von Baird hält trotz der Zielsenkung an der Kaufempfehlung fest – anders als William Blair, das die Aktie am 13. November auf „Hold“ abstufte.