Treue mit Abschlag: Baird-Analyst Andrew Wittmann bleibt bei „Outperform“ für die Suncrete-Aktie, senkt das Kursziel aber deutlich von 17 auf 9 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 5,08 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 77 Prozent. Der Anbieter von Transportbeton im Süden der USA hatte am 13. November seine Prognose gesenkt.
Suncrete-Aktie: Baird-Analyst Andrew Wittmann bleibt bei „Outperform“ – Kursziel fast halbiert auf 9 Dollar
Baird-Analyst Andrew Wittmann bleibt bei „Outperform“ für die Suncrete-Aktie, halbiert das Kursziel aber fast von 17 auf 9 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 5,08 US-Dollar sind das rund 77 Prozent Potenzial. Der Transportbeton-Anbieter hat seine Jahresprognose gesenkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Suncrete Inc.
- Handelssymbol
- RMIX (Nasdaq)
- Analyst
- Andrew Wittmann
- Bank
- Baird
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 9 US-Dollar (zuvor 17 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Baird zur Suncrete-Aktie
Vom Börsenneuling zum Sorgenkind – Wittmann bleibt dabei
Andrew Wittmann hatte die Suncrete-Aktie im Mai 2026 mit einem Kursziel von 21 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Nun liegt sein Ziel bei 9 US-Dollar.
Suncrete ist erst am 8. April 2026 an die Börse gegangen. Am Freitag brach die Aktie nach den Quartalszahlen um rund 37 Prozent auf 5,08 US-Dollar ein, weil das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2026 auf 408 bis 434 Millionen US-Dollar senkte.
Die Aktienanalyse von Baird hält trotz der Zielsenkung an der Kaufempfehlung fest – anders als William Blair, das die Aktie am 13. November auf „Hold“ abstufte.
Die Argumente von Andrew Wittmann
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Baird-Analyst Andrew Wittmann stützt:
Kräftiges Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 163 Prozent zum Vorjahr und um 45 Prozent zum Vorquartal auf 141,0 Millionen US-Dollar.
Kaum Gewinn
Das bereinigte EBITDA stieg auf 22,4 Millionen US-Dollar, unter dem Strich blieb aber nur ein Nettogewinn von 78.000 US-Dollar.
Hohe Verschuldung
Die Pro-forma-Verschuldung liegt beim 3,4-Fachen des operativen Ergebnisses.
Ausreichend Liquidität
Mit 206,5 Millionen US-Dollar an verfügbarer Liquidität ist Suncrete kurzfristig abgesichert.
Wachstum durch Zukäufe
Das starke Umsatzwachstum geht fast vollständig auf Übernahmen zurück: Von den 87,4 Millionen US-Dollar Mehrumsatz stammten 85,1 Millionen US-Dollar aus zugekauften Geschäften.
Als Gründe für die gesenkte Prognose nannte Suncrete verschobene Projekte, Unsicherheit rund um die Wahlen und die anhaltende Schwäche im Wohnungsbau.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Robert W. Baird & Co. Incorporated, Analyst Andrew Wittmann. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 9 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rwbaird.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Suncrete Inc. (RMIX): Kaufen, Kursziel 9,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Andrew Wittmann, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:53 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:53 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Andrew Wittmann, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated.
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