Summit-Therapeutics-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Kelsey Goodwin bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 16 Dollar nach der FDA-Absage

Ihre Zurückhaltung erweist sich nun als berechtigt. Die FDA bemängelt, dass Ivonescimab in der Zulassungsstudie keinen signifikanten Vorteil beim Gesamtüberleben gezeigt hat. Bereits im Mai 2025 hatte die Behörde Summit auf dieses Problem hingewiesen.

Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht mit einem Kursziel von 16 US-Dollar nur begrenztes Potenzial. Wie stark Ivonescimab langfristig wirkt, entscheidet sich erst in weiteren Studien.