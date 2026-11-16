Die Skepsis hat sich bestätigt: Piper-Sandler-Analystin Kelsey Goodwin bleibt bei „Neutral“ für die Summit-Therapeutics-Aktie und nennt ein Kursziel von 16 US-Dollar. Am 15. November hat die US-Arzneimittelbehörde FDA den Zulassungsantrag für Ivonescimab bei Lungenkrebs mit EGFR-Mutation mit einem Complete Response Letter abgelehnt. Die Aktie, die am Freitag bei 14,15 US-Dollar geschlossen hatte, fiel vorbörslich um rund 19 Prozent.
Summit-Therapeutics-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Kelsey Goodwin bleibt bei „Neutral“ – Kursziel 16 Dollar nach der FDA-Absage
Piper-Sandler-Analystin Kelsey Goodwin bleibt bei „Neutral“ für die Summit-Therapeutics-Aktie und nennt ein Kursziel von 16 US-Dollar. Die FDA hat den Zulassungsantrag für Ivonescimab bei EGFR-mutiertem Lungenkrebs abgelehnt. Die Aktie fiel vorbörslich um rund 19 Prozent unter den Freitagsschluss von 14,15 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Summit Therapeutics Inc.
- Handelssymbol
- SMMT (Nasdaq)
- Analyst
- Kelsey Goodwin
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 16 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Summit-Therapeutics-Aktie
Die FDA sagt nein – Goodwin bleibt an der Seitenlinie
Kelsey Goodwin hatte die Coverage der Summit-Therapeutics-Aktie im August 2025 mit „Neutral“ und einem Kursziel von 21 US-Dollar aufgenommen.
Ihre Zurückhaltung erweist sich nun als berechtigt. Die FDA bemängelt, dass Ivonescimab in der Zulassungsstudie keinen signifikanten Vorteil beim Gesamtüberleben gezeigt hat. Bereits im Mai 2025 hatte die Behörde Summit auf dieses Problem hingewiesen.
Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht mit einem Kursziel von 16 US-Dollar nur begrenztes Potenzial. Wie stark Ivonescimab langfristig wirkt, entscheidet sich erst in weiteren Studien.
Die Argumente von Kelsey Goodwin
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Kelsey Goodwin stützt:
Überleben nicht belegt
Ivonescimab verringerte das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung deutlich, mit einem Hazard Ratio von 0,52. Beim Gesamtüberleben verfehlte das Mittel aber die statistische Signifikanz.
Absage mit Ansage
Die FDA hatte bereits im Mai 2025 betont, dass sie einen Überlebensvorteil für die Zulassung erwartet.
Starker Partner
AstraZeneca investierte nur wenige Wochen vor der Entscheidung 2 Milliarden US-Dollar in die Zusammenarbeit. Das zeigt, dass große Pharmakonzerne an das Molekül glauben.
Weitere Studien
Summit testet Ivonescimab in weiteren Lungenkrebs-Indikationen. Deren Ergebnisse werden für die Zukunft der Aktie entscheidend.
Ein Rückschlag, kein Ende
Ivonescimab blockiert gleichzeitig das Immun-Checkpoint-Protein PD-1 und den Wachstumsfaktor VEGF. In China ist das Mittel bereits zugelassen, dort wird es vom Partner Akeso vermarktet.
Für Summit bedeutet die Absage, dass sich der Marktstart in den USA verzögert. Ob das Unternehmen den Antrag mit neuen Daten erneut einreicht, ist offen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Kelsey Goodwin. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 16 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Summit Therapeutics Inc. (SMMT): Halten, Kursziel 16,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Piper Sandler (Analyst Kelsey Goodwin). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Piper Sandler (Analyst Kelsey Goodwin).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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